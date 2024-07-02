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Топ-7 планировщиков задач для iPhone - подборка приложений для повышения продуктивности

Таск-менеджер — эффективный инструмент, позволяющий держать под контролем все сферы жизни. В этой статье мы рассмотрим 7 проверенных приложений для планирования и управления задачами на iPhone.
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Таск-менеджер — это цифровой инструмент, который помогает планировать и отслеживать задачи и проекты. Он заменяет традиционные бумажные списки дел, предлагая более гибкие и функциональные решения для управления временем и обязанностями. В этой статье мы рассмотрим 7 проверенных приложений для планирования и управления задачами на iPhone.

1. Todoist

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Todoist — это мощный и гибкий планировщик задач, который отлично подходит для personal и team-менеджмента. Его главные фишки:

— Интуитивно понятный интерфейс.

— Возможность создавать проекты, подзадачи и метки.

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— Функция Natural Language Processing для быстрого добавления задач.

— Интеграция с множеством других сервисов (Gmail, Slack, календари и т.д.).

— Коллаборативные функции для работы в команде.

Todoist отлично подойдет тем, кто любит структурированный подход к управлению задачами и ценит возможность доступа с разных устройств. Приложение предлагает как бесплатный план, так и премиум-версию с расширенными возможностями. Особенно удобна функция Karma, которая геймифицирует процесс выполнения задач и помогает отслеживать вашу продуктивность в долгосрочной перспективе.

2. Things 3

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Things 3 — это премиальный таск-менеджер для экосистемы Apple. Его особенности:

— Минималистичный и элегантный дизайн.

— Мощная система организации задач (области, проекты, задачи, подзадачи).

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— Интеграция с календарем и Siri.

— Удобные жесты для быстрого управления задачами.

— Функция "Вечерний обзор" для планирования следующего дня.

Things 3 — отличный выбор для тех, кто готов заплатить за premium и глубоко интегрирован в экосистему Apple. Приложение предлагает уникальную функцию "Magic Plus", которая позволяет быстро добавлять задачи в нужные проекты или списки простым перетаскиванием. Кроме того, Things 3 имеет удобную систему тегов, которая помогает организовать задачи по контексту или приоритету.

3. Microsoft To Do

Microsoft To Do — это бесплатный и функциональный планировщик задач от Microsoft. Ключевые особенности:

— Простой и понятный интерфейс.

— Интеграция с другими сервисами Microsoft (Outlook, Teams).

— Функция My Day для фокусировки на важных задачах.

— Возможность делиться списками задач и работать над ними совместно.

— Синхронизация между всеми устройствами.

Microsoft To Do отлично подойдет пользователям, которые активно используют другие сервисы Microsoft и ценят простоту. Приложение предлагает удобную функцию "Умные списки", которая автоматически группирует задачи по различным критериям. Также To Do имеет встроенную систему напоминаний, которая поможет не забыть о важных делах.

4. TickTick

TickTick — это многофункциональный планировщик задач с богатым набором возможностей:

— Календарь и списки задач в одном приложении.

— Техника Pomodoro для повышения продуктивности.

— Возможность добавлять заметки и вложения к задачам.

— Виджеты для быстрого доступа к задачам.

— Коллаборативные функции для работы в команде.

TickTick — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой использования. Приложение предлагает уникальную функцию "Привычки", которая помогает формировать и отслеживать полезные привычки. Кроме того, TickTick имеет встроенный таймер для техники Pomodoro, что делает его отличным инструментом для повышения концентрации и продуктивности.

5. ЛидерТаск

ЛидерТаск — это отечественный таск-менеджер с широким функционалом:

— Управление задачами, проектами и целями.

— Система тегов для гибкой организации задач.

— Интеграция с календарем и почтой.

— Возможность работы офлайн.

— Защита данных и хранение на серверах в России.

ЛидерТаск — отличный выбор для тех, кто ищет отечественное решение с богатым функционалом и заботится о безопасности данных. Приложение предлагает уникальную функцию "Делегирование", которая позволяет легко распределять задачи между членами команды. Кроме того, в ЛидерТаске на iPhone есть полноценные канбан-доски: можно работать над проектами, где и когда угодно.

6. Any.do

Any.do — это минималистичный, но мощный планировщик задач:

— Чистый и интуитивно понятный интерфейс.

— Функция "Moment" для ежедневного планирования.

— Интеграция с календарем и напоминаниями.

— Возможность создавать повторяющиеся задачи.

— Голосовой ввод для быстрого добавления задач.

Any.do подойдет тем, кто ценит простоту и эффективность в управлении задачами. Приложение предлагает уникальную функцию "План на день", которая помогает фокусироваться на самых важных задачах. Кроме того, Any.do имеет встроенную функцию геолокационных напоминаний, которая позволяет создавать напоминания, привязанные к определенному месту.

7. Asana

Asana — это мощная система управления проектами и задачами, которая также доступна на iPhone:

— Управление проектами, задачами и подзадачами.

— Различные представления (списки, доски, календарь, хронология).

— Расширенные возможности для совместной работы.

— Интеграция с множеством сторонних сервисов.

— Автоматизация рабочих процессов.

Asana — отличный выбор для команд и тех, кто управляет сложными проектами. Приложение предлагает мощную систему отслеживания прогресса и отчетности, которая поможет вам всегда быть в курсе состояния проектов. Кроме того, Asana имеет функцию "Цели", которая позволяет связывать повседневные задачи с долгосрочными целями компании.

Важно: сейчас Asana недоступна для скачивания в российском App Store.

Заключение

Выбор планировщика задач — дело индивидуальное. Кому-то нужна простота, кому-то — расширенный функционал. Попробуйте несколько вариантов и выберите тот, который лучше всего подходит именно вам. Помните, что главное — не само приложение, а ваше умение эффективно им пользоваться.

Надеюсь, эта статья поможет вам выбрать идеальный планировщик задач и повысить свою продуктивность. Удачи в достижении целей!

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