Единственным упоминанием проекта остается анонс PlayStation Showcase 2021. Сам трейлер с демонстрации компания скрыла — он не доступен для просмотра на YouTube.

Пользователи интернета заметили, что на официальном аккаунте корпорации Sony, а также во всех социальных сетях, пропали публикации, связанные с ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic. С точки зрения отдельных геймеров, так компания указала на отмену релиза.

Первые слухи о том, что проект может быть отменен, пошли ещё весной нынешнего года. Сведения поступили от инсайдера Джеффа Грабба. Блогер подчеркнул, что корпорация испытывает трудности с разработкой проекта.

Предыдущие упоминания о наличии проблем присутствуют в прошлогодних публикациях. Игровые СМИ утверждали, что разработка приостановлена, так как у авторов ушло множество сил и ресурсов на реализацию «вертикального среза».

В мае нынешнего года стало известно, что ремейк игры все ещё в процессе работы. Изначально планировалось, что тайтл будет временным эксклюзивом для консоли PS5, а позднее его перенесут и на компьютер. Теперь же остается неизвестным, ожидать ли геймерам выхода ремейка. Возможно Sony «по-тихому» слила проект.