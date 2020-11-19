Все привет!

Хочу поделиться с вами своей сборкой пк на базе процессора Ryzen 5 3600X от компании AMD. После прочитанной статьи про ошибочную покупку Ryzen 5 360, решился написать статью "ответку"! Многое я успел понять после приобретения всех комплектующих и в процессе эксплуатации, но и многое еще предстоит мне узнать, в части правильного разгона без таблиц Excel и выдуманных графиков тестов, бродячих из одних рук к другим на этом сайте, ну и конечно "копипаст" в статьях известных авторов-достал! Если есть у кого какие идеи пишите в комментариях к статье, постараюсь реализовать.

Сборку своего 3-го пк делал самостоятельно, посмотрев пару обзоров, и изучил про каждую деталь своего пк в статьях и обзорах на просторах интернета, в частности и на этом сайте. В первую очередь, после двух самостоятельных сборок пк(1 был на r5 1600, 2 был на r5 2600) мой выбор пал на процессор от компании AMD ryzen r5 3600x. Писать его характеристики бессмысленно, информации "вагон" про него. Почему AMD, а не Intel, все банально просто: ценовая политика синих отвратительная, постоянная смена сокета, технологически отстают от красных и др. Тем более имел возможность протестировать на своём опыте весь прогресс компании AMD :) К сожалению первый пк и второй уже проданы на известной площадке в связи с апгрейдом, сравнить разницу между 1600, 2600 и 3600х у меня не получиться. За 9-ть месяцев использования нареканий к процессору почти нет, единственное это урезанное инженерами AMD на младших процессорах запись памяти, в отличии от zen+.

Свой процессор AMD Ryzen 5 3600X OEM успел купить за 14699р. OEM версию в феврале этого года. Сейчас из-за курса рубля к доллару, процессор выглядит дороговато!?Для системы была приобретена сжо DEEPCOOL GAMMAXX L240T с красной подсветкой за 3999р. Сжо справляется с охлаждением на отлично.Материнскую плату выбрал на чипсете X570, MSI X570 GAMING PLUS за 11699р. Брал с запасом на будущий апгрейд. Топовый чипсет, хорошее питание, поддержка старших моделей Ryzen. Память выбрал Kingston HyperX Predator [HX433C16PB3K2/16] 16 ГБ 2 плашки по 8гб без подсветки, тут немного я промахнулся, нужно было брать с частотой 3600, но в принципе эта память работает на частоте 3600 с таймингами Cl 16 при 1.45v. SSD выбрал M.2 накопитель A-Data XPG GAMMIX S11 Pro за 6350р, охлаждение(т.е. радиатор) в комплекте, не о чем. Смонтировал в первый слот М2 мат. платы. Взамен "радиатора" сток, смонтировал отличный радиатор с комплекта мат. платы. Видеокарту выбрал MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING за 37599р. Блок питания выбрал Chieftec Power Smart Series 650W Gold за 5550р. Все это добро поместил в корпус от компании MSI MAG FORGE 100R черный Mid-Tower за 3350р. Монитор выбрал от компании Acer Nitro VG240YPbiip 144Гц, чтобы играть во все игры на ультра настройках, с запасом на будущее. Итог самостоятельной сборки: 100000р+ за весь системный блок и монитор с учётом скидки от магазина. Все было получено через 3 дня в магазине ДНС. Весь товар был новый, запечатан, т.е. со склада.

А вот и сам виновник статьи:)

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Статья первенец, сильно не обессудьте, всем добра и удачных сборок!