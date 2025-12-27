Автомобили, которые мы потеряли в 2025: Kia Soul, Ford Kuga, Volvo S60

Вчерашние законодатели мод и признанные любимцы публики отправляются на свалку истории по целому ряду соображений, ведь финансовая целесообразность сегодня нередко вступает в конфликт с политическими резонами.
2

Попытки устроить большой передел мира, который уже не первый год стараются инициировать глобалистские финансовые элиты, не учитывая желание получать реальную прибыль, которое и движет производителями товаров и услуг во всем мире. Как производители нефти не готовы добывать черное золото из одной только своей страсти к природным недрам, так и производителей автотранспортных средств не хотят и не будут собирать автомобили из одной только любви к гибридным двигателям.

 

Пока одни аналитики утверждали, что введенные Дональдом Трампом ограничительные пошлины на ввоз тех или иных товаров в США производители даже не почувствуют, поскольку наценка на некоторые виды товаров из Поднебесной по прибытию на полки сияющего града на холме достигают 900%, однако же тариф в 50% на ввозимые в Соединенные Штаты автомобили уже более чем ощутимо сказался на автомобильном мире, поскольку потенциальный покупатель вынужден будет попрощаться в новом году со знаковыми моделями известных брендов.

Несмотря на то, что в Европе количество поставленных на учет новых автотранспортных средств растет пятый месяц подряд согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, представители ACEA отмечают, что спрос на классические и гибридные модели машин остается «значительно ниже доковидных показателей». Другими словами, кризис бушует по обе стороны Атлантики и желающих налаживать производство в подобных условиях нужно еще поискать.

Самая заметная потеря уходящего года — это южнокорейская Kia Soul, которая традиционно пользовалась спросом в тех регионах мира, где предпочитают передвигаться на кроссоверах и внедорожниках. За неполных шестнадцать лет на конвейере обаятельный угловатый кореец нашел в одних только Соединенных Штатах свыше полутора миллиона покупателей. Однако третьей поколение Soul, представленное широкой общественности в 2020 году, было достаточно прохладно встречено широкой общественность, отмечает издание Car and Driver. Вполне логично, что на фоне тарифных войн, общего спада спроса на некогда популярную модель и желания Kia завоевать аудиторию чем-нибудь новеньким, популярный в нашей стране кроссовер был отправлен на свалку истории.

Другая неожиданная новость — это решение Volvo положить конец своему легендарному седану S60, который был символом надежности и престижа на протяжении доброй четверти века. Несмотря на то, что слухи о решении прикончить S60 бродили по сети с конца 2020 года, мало кто из специалистов верил, что решение все-таки будет принято. Однако летом 2024 года было официально объявлено, что 2025 год станет последним, когда официальные дилеры еще будут продавать S60.

Подобный шаг можно объяснить разве что тем, что компанией ныне владеют китайцы, а взаимные пошлины на ввоз товаров из Китая в США по некоторым категориям давно перешагнули отметку в 125%. Вот в этом году легендарный седан и уступил место на калифорнийском конвейере люксовому джипу EX90, который имеет все отличительные черты китайского кроссовера и почти не сохранил тех характеристик, которые автолюбители давно привыкли видеть в ДНК марки. Более того, отзывы первых владельцев на этот «люксовый электромобиль» оказались удручающими.

Однако только благодаря подобному «троянскому коню», тщательно замаскированному под шильдик Volvo, китайские компании могут производить и продавать свои джипы на территории США без каких либо ограничений, что администрацию Трампа вполне устраивает, коль скоро рабочие места создаются в Южной Калифорнии, а производитель выпускает с конвейера полностью электрические автомобили.

Ну и, конечно, самым большим сюрпризом для всех стало решение компании Ford положить конец одной из своих самых продаваемых моделей — кроссоверу Ford Escape, который в Европе известен под псевдонимом Kuga. По оценке многих экспертов именно Kuga помог концерну пережить Великую рецессию, да и гибридные технологии Ford начал обкатывать одним из первых именно на своем культовом Escape. 

Любопытно, что в начале 2025 года продажи Escape в США удвоились, а потому эту модель компактного кроссовера едва ли можно назвать безынтересной или отжившей свое. Судя по всему, мы наблюдаем тот самый случай когда обжегшееся на кипятке руководство Ford начинает дуть на воду. После того как подразделение Model E принесло компании 13 миллиардов долларов убытков, фордовцы поспешили выбросить в окно не только полностью электрический F-150 Lightning, но даже свои перспективные гибридные разработки. 


Кроме того, Ford мог похвастаться весьма солидными сборочными мощностями в Канаде, которая так же находится в состоянии необъявленной торговой войны с Соединенными Штатами, а потому ввозить Escape без ощутимых пошлин даже у казалось бы всесильного американского автоконцерна все равно не получится.

В общем, уходящий год был богат на сюрпризы, которые явственно показали, как мир международной политики до неузнаваемости меняет мир вокруг нас, ведь Kia Soul, Volvo S60 и Ford Kuga были и остаются весьма знаковыми и довольно узнаваемыми автомобилями, у каждого из которых есть своя небольшая армия фанатов. Но вот один росчерк пера «оранжевого монстра», как называют Дональда Трампа американские СМИ, поставил крупных автопроизводителей со всего мира в весьма непростую ситуацию. Вот и спорь после этого, кто здесь последний гегемон. 

