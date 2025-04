Скоро установить обновление 7.0 можно будет не только на модели серии S24, но и на более ранние флагманы, а также планшеты компании.

Galaxy S25 с One UI 7. Фото: Engadget.



Издание Android Headlines сообщает, что Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые после многочисленных задержек наконец-то смогут получить обновление до One UI 7.

Буквально несколько дней назад сообщалось, что пока опция обновления доступна только для флагманов серии Galaxy S24 и складных моделей Fold 6 и Flip 6. Теперь же список расширился. В него вошли «позапрошлые» флагманы Galaxy S23, модель Galaxy S24 FE и два поколения планшетов Galaxy: Tab S10 и Tab S9.

Апдейт уже доступен пользователям из Южной Кореи. По мнению Android Headlines, это значит, что глобальное развёртывание начнётся либо прямо сейчас, одновременно с корейским, либо уже очень скоро. Файл обновления весит около 5 ГБ.

Напомним, One UI 7 базируется на Android 15 и является одним из крупнейших обновлений фирменной оболочки Samsung за всё время её существования. Пользователей ждёт большое обновление дизайна, апдейт функций, связанных с нейросетями и искусственным интеллектом, новые возможности для мониторинга выбранного контента, а также переработанное приложение камеры.

Galaxy S23 Ultra. Фото: GSMArena.



Обладателям устройств Samsung станет доступно больше опций по настройке интерфейса под себя. Панели уведомлений и быстрых настроек теперь станут отдельными элементами, а ещё появятся новые функции по удалению фоновых звуков из аудиосообщений. Также обновление предлагает возможность «обвести и найти», созданную совместно с Google, обновлённые опции для экрана блокировки и функцию записи log-видео. В целом список нововведений очень обширный.

Изначально One UI 7 должен был стать доступен пользователям ещё в начале апреля, однако сроки из-за обнаруженных ошибок начали сдвигаться и корректироваться.

Примечательно, что новые смартфоны Samsung уже выходят с предустановленным One UI 7.0. Первыми стали флагманы линейки Galaxy S25, что поступили в продажу ещё в феврале. В марте Samsung анонсировала модели среднего уровня A56 и A36, которые также поставляются с One UI 7 «из коробки».

Наконец, Samsung, удивив пользователей, уже начала тестирование One UI 8 и готовится к его выпуску летом. Эта версия содержит гораздо меньше изменений, чем 7.0, и необходима корейскому гиганту, чтобы не отстать от нового ускоренного графика выпуска версий Android. В частности, в июне будет завершена разработка Android 16, и One UI 8 будет базироваться именно на ней. Первыми гаджетами с предустановленным One UI 8.0 станут складные Fold 7 и Flip 7.