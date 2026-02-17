Предполагается, что это сделано для оптимизации затрат на производство консоли

В последнее время активно обсуждается ещё не анонсированная официально консоль Sony PlayStation 6. Согласно последнему отчёту, опубликованному накануне, компания Sony рассматривает возможность переноса предполагаемого релиза PS6 с 2027 года на 2028 или даже 2029 год. Основная причина — продолжающийся дефицит оперативной памяти и накопителей, который значительно увеличил стоимость компонентов. Данный отчёт подготовлен старшим аналитиком MST Financial Дэвидом Гибсоном.

Источник изображения: Wccftech

Может быть интересно

Помимо сроков, появились и первые сведения о характеристиках будущей консоли. Несколько месяцев назад ютубер Moore's Law Is Dead, ссылаясь на утечки внутренних презентаций AMD, сообщил, что производительность PlayStation 6 может достичь 34-40 терафлопс, а производительность трассировки лучей увеличится в 6-12 раз. До этого инсайдер AMD KeplerL2 сравнивал грядущую PS6 с текущим флагманом AMD Radeon 9070XT. Он отметил, что 9070XT использует архитектуру RDNA 4, тогда как PS6 будет работать на грядущей RDNA 5, которая превзойдёт архитектуру NVIDIA Blackwell.

Однако, теперь KeplerL2 уточнил, что PlayStation 6 не получит полный набор функций RDNA 5. Предполагается, что это сделано для оптимизации затрат. Ранее инсайдер сообщал, что первые видеокарты с поддержкой RDNA 5 выйдут в 2027 году, и был уверен в релизе PlayStation 6 в том же году, если не возникнут непредвиденные задержки.

По некоторым данным, PS6 будет уступать по мощности будущей консоли Xbox, релиз которой ожидается раньше. Если характеристики PlayStation 6 останутся прежними, даже без полной реализации RDNA 5, и выход консоли задержится до 2029 года, это может подтолкнуть игроков к переходу на Xbox. Sony, вероятно, придётся прибегнуть к агрессивной ценовой политике. Тем не менее, подобный сценарий сделает консольную войну более напряжённой, хотя PS5 также не обладала всеми возможностями RDNA 2.