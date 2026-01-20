Сайт Конференция
10test
Новые умные часы Honor Watch GS 5 предлагают функцию комплексного обследования сердца
Часы также предлагают углубленный контроль за состоянием сердца благодаря программе Honor Heart Health Research

В ходе масштабной презентации компания Honor представила новые смартфоны Magic 8 Pro Air и Magic 8 RSR, а также умные часы Honor Watch GS 5, доступные в двух цветовых решениях и обеспечивающие до 23 дней автономной работы. Honor Watch GS 5 имеют тонкий корпус (9,9 мм) и небольшой вес (всего 26 граммов), а также безель, выполненный из алюминиевого сплава и дополненный ремешок из натуральной кожи.

Часы оснащены дисплеем с яркостью 1500 нит, выполненным в форме круглого циферблата с поворотной кнопкой управления, расположенной справа. GS 5 предлагают функционал, включая независимую систему позиционирования GNSS, поддержку NFC, возможность совершения звонков через Bluetooth, воспроизведение музыки в автономном режиме и защиту от воды по стандартам IP68 и 5ATM.

Ключевой особенностью этой модели, по заявлению Honor, является ориентированность на мониторинг здоровья сердца. Компания утверждает, что Watch GS 5 – единственное на рынке носимое устройство, способное проводить комплексное обследование сердца. Часы также поддерживают расширенный мониторинг здоровья сердца благодаря программе Honor Heart Health Research, выявляя подозрения на мерцательную аритмию, преждевременные сокращения, апноэ во сне и другие нарушения сердечного ритма.

Помимо этих узкоспециализированных функций, GS 5 предлагают стандартные возможности круглосуточного мониторинга частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, уровня стресса и качества сна с анализом вариабельности сердечного ритма (ВСР). Питание смарт-часов GS 5 обеспечивает батарея емкостью 495 мАч с кремниево-углеродным анодом, обеспечивающая, по информации от Honor, до 23 дней работы в режиме Bluetooth.

#honor #bluetooth #magic 8 pro air #magic 8 rsr #watch gs 5
Источник: gizmochina.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter