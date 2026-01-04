В контроллере применены аналоговые джойстики с датчиками Холла

Hyperkin представила эксклюзивную серию геймпадов, стилизованных под консоль SNES. Новинка имеет аналоговые стики с использованием датчиков Холла и поддерживает беспроводное соединение Bluetooth, а также проводное через USB-C, обеспечивая совместимость с широким спектром устройств, включая Nintendo Switch 2.

Этот беспроводной контроллер, получивший название Retro Pixel Art Wireless Controller, позиционируется как альтернатива геймпадам SN30 Pro от 8BitDo. Выпуск Hyperkin Pixel Art ограничен, что подчеркивает его эксклюзивность. Визуально он выполнен в пиксельной стилистике с фиолетовыми кнопками ABXY. Остальные элементы лицевой панели, в том числе D-pad, симметричные стики, кнопки Start и Select, выполнены в черном цвете. Плечевые кнопки получили серую расцветку, как и корпус самого контроллера.

Производитель заявляет об использовании аналоговых джойстиков с датчиками Холла, гироскопа и функции турбо. Подключение осуществляется посредством Bluetooth, но также предусмотрено проводное соединение через USB Type-C. Аккумулятор обеспечивает более 15 часов непрерывной игры, что немного уступает заявленным 18 часам работы SN30 Pro от 8BitDo. Pixel Art Wireless Controller работает со всеми моделями Nintendo Switch, а также с устройствами на Android, ChromeOS, iOS, macOS, SteamOS и Windows 10/11.