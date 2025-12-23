Новая OLED-панель LG Display решает проблему цветовых артефактов при повышенной яркости

Похоже, CES 2026 станет для LG Display площадкой не только для демонстрации новых размеров их Tandem WOLED-панелей. Компания анонсировала OLED-дисплей нового типа, нацеленный на повышение четкости отображения текста – проблема, характерная для большинства OLED-мониторов.

Стоит напомнить, что в WOLED-панелях от LG Display применяется дополнительный белый субпиксель в сочетании с RGB, что повышает яркость, но негативно сказывается на четкости текста и может приводить к цветовым артефактам – цветным ореолам вокруг символов. QD-OLED-панели Samsung демонстрируют несколько лучшую четкость, чем WOLED, однако их треугольная структура RGB-пикселей по-прежнему вносит искажения, особенно в среде Windows из-за неполной оптимизации ClearType.

Новая OLED-панель LG Display с RGB-полосами использует классическую компоновку субпикселей, в которой красный, зеленый и синий элементы расположены в ряд. Это, по заявлениям LG Display, «значительно снижает визуальные искажения, такие как цветовые переходы и окантовка, даже при работе на близком расстоянии». Важно отметить, что эта панель «оптимизирована для операционных систем, вроде Windows, и для алгоритмов рендеринга шрифтов, обеспечивая превосходную читаемость текста и высокую точность цветопередачи».

Разумеется, это не первый OLED-дисплей с RGB-полосной структурой субпикселей, но предыдущие решения были ограничены частотой 60 Гц. Новинка от LG Display сочетает в себе разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц, с возможностью переключения до 480 Гц при разрешении 1080p, таким образом, она подходит как для игр, так и для работы с различными приложениями, включая редактирование текста и профессиональный дизайн. При этом TCL CSOT также разрабатывает RGB OLED-панель, которая потенциально сможет составить конкуренцию последней инновации LG Display.