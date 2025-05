Решение Samsung отказаться от One UI 7 Watch в пользу One UI 8 Watch было принято с целью оптимизации стратегии обновлений

У Samsung возникли серьезные затруднения со своевременным выпуском обновления One UI 7, которое до сих пор находится в процессе установки на поддерживаемые устройства. Это не только замедлило разработку One UI 7.1, но и затронуло их интеллектуальные часы. Вместо One UI 7.1, Samsung, по сообщениям, сосредоточилась на создании более масштабного обновления для своих смарт-часов под названием One UI 8 Watch. Это, безусловно, хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что обновления One UI 7 Watch не будет, поэтому владельцам Galaxy Watch придется набраться терпения и дождаться завершения разработки крупного обновления.

По информации от SamMobile, решение отказаться от One UI 7 Watch в пользу One UI 8 Watch было принято для оптимизации стратегии обновлений. Учитывая, что телефоны компании должны получить One UI 8 в этом году, логично, что и смарт-часы получат аналогичное по названию обновление примерно в тот же период.

Но, разумеется, это не единственная причина. Фактически, это первый случай, когда Samsung пропускает значительное обновление One UI Watch, поэтому, вероятно, дело не только в желании согласовать планы по обновлению программного обеспечения.

В любом случае, это все, что известно об обновлении One UI 8 Watch, которое, как ожидается, выйдет в течение текущего года. Пока нет конкретной информации о каких-либо потенциально революционных новых функциях, которые могли бы усилить Samsung Watch OS, но можно с уверенностью предположить, что One UI 8 Watch будет включать ряд улучшений с акцентом на искусственный интеллект.