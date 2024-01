Технологическая компания Xiaomi начала текущий год с грандиозной премьеры - представлением пяти новых моделей смартфонов серии Redmi Note

Самым флагманским и передовым из них является Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Устройство оснащено 6,67-дюймовым экраном разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Важно отметить, что данная модель имеет класс защиты IP68, что означает полную герметичность. Внутри Redmi Note 13 Pro Plus 5G функционирует процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, имеется до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища данных. Смартфон также обладает встроенным датчиком отпечатков пальцев на экране и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Зарядка происходит очень быстро, всего за 19 минут до полной емкости батареи. Камера Redmi Note 13 Pro Plus 5G оснащена основным сенсором на 200 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, макрокамерой на 2 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп.

реклама

Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro имеют схожие технические характеристики. Они имеют рейтинг защиты IP54, что указывает на меньшую защиту от влаги и пыли. Также данные модели поддерживают зарядку мощностью всего 67 Вт. Емкость аккумуляторов в Redmi Note 13 Pro 5G составляет 5000 мАч, а в Redmi Note 13 Pro - 5000 мАч. Отличаются также и процессоры этих моделей. Redmi Note 13 Pro 5G имеет процессор Snapdragon 7s Gen 2, в то время как в Redmi Note 13 Pro процессор MediaTek Helio G99 Ultra.

Redmi Note 13 5G оснащен 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Степень защиты данного устройства также IP54. Redmi Note 13 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080, имеется до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней памяти. Объем батареи 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Устройство оснащено тремя камерами: основной с датчиком на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. Фронтальный снесор имеет разрешение 16 Мп.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Redmi Note 13 имеет схожие технические характеристики с Redmi Note 13 5G, однако обладает чипом Snapdragon 865 и не поддерживает технологию 5G.