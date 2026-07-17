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Global_Chronicles
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Компания Caviar представила коллекцию Legends — кастомизированные iPhone и Samsung с изображениями футболистов.
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Анонс новой линейки Caviar приурочен к завершению мирового первенства по футболу. По оценкам компании, турнир 2026 года станет последним для двух самых титулованных игроков современности — Месси и Роналду. В честь этого события бренд выпустил по 19 экземпляров двух моделей телефонов с портретами спортсменов.

 Изображение: GizmoChina 

Версия Messi Edition базируется на Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — устройстве, которое появится в продаже 22 июля. Caviar заменила стандартную заднюю крышку на композицию с портретом футболиста, его игровым номером 10 и символикой сборной Аргентины. Для оформления использовали технику перегородчатой эмали: цветное стекло обжигают внутри проволочных контуров, создавая белые и светло-голубые фрагменты. Рамка и линии рисунка покрыты золотом 999-й пробы. Стоимость базовой версии с накопителем 256 ГБ стартует от 13 130 долларов.

Изображение: GizmoChina 

Изображение: GizmoChina 

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Версия с Роналду создана на основе iPhone 17 Pro и Pro Max, которые уже доступны на рынке. Дизайн повторяет эмалевую технику, но использует красные и зеленые оттенки португальского флага. На панели размещен портрет Роналду, номер 7 и герб Португалии на геометрическом фоне. Золотое покрытие нанесено на рамку и элементы декора. Цена модели с памятью 256 ГБ составляет от 11 410 долларов.

Изображение: GizmoChina 

Изображение: GizmoChina 

Каждый телефон поставляется в специальной упаковке вместе с позолоченным ключом и фирменной монетой. Предзаказ на версию для Samsung уже открыт. Кроме того, Caviar упомянула о планах выпустить кастомный iPhone Ultra с изображением Эрлинга Холанда — это произойдет после осенней презентации новых моделей Apple.

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Источник: gizmochina.com
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