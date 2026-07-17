Отменённый смартфон Poco X8 появился в новой утечке

Инсайдер Каспер Скшипек в новой публикации сообщил о существовании смартфона Poco X8. Напомню, что на данный момент Pococ представил две модели серии Poco X8: Poco X8 Pro и X8 Pro Max, и считалось, что выпуск обычного Poco X8 был отменен. Однако, новая утечка не только возрождает модель X8, но и раскрывает ключевую деталь о нем.

Инсайдер обнаружил подробности о грядущем Poco X8 в коде HyperOS, которые показывают, что он будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным дополнительным объективом. Устройство, как ожидается, будет переименованной версией китайского Redmi Note 17 Pro, который имеет ту же самую систему задних камер.

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Источник: Redmi

Redmi Note 17 Pro в настоящее время эксклюзивно представлен на китайском рынке. Однако ожидается, что он будет запущен во всем мире в ближайшее время. Сообщается, что индийская версия сохранит батарею емкостью 9000 мАч, как и китайская модель, в то время как глобальная версия получит немного меньшую батарею емкостью 8340 мАч.

Инсайдер не уточнил, будут ли у Poco X8 отдельные глобальная и индийская версии, а также не прокомментировал другие характеристики.

Опираясь на характеристики Redmi Note 17 Pro, грядущий Poco X8 должен получить 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 6s Gen 4, быструю зарядку мощностью 67 Вт, обратную зарядку мощностью 22,5 Вт и 8-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков.

В настоящее время нет информации о сроках запуска модели Poco X8. Также пока неизвестно, выйдут ли Poco M8 Power и Poco X8 в одно и то же время. Стоит отметить, что грядущий Poco M8 Power, как ожидается, станет переименованным вариантом Redmi Note 17 для китайского рынка.