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Global_Chronicles
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
Компания We Are Rewind совместно с группой Pink Floyd представила бокс-сет, посвященный альбому Dark Side of the Moon. В набор входит кассетный плеер WE-001 в тематическом оформлении и эксклюзивная кассета с юбилейным ремастером.
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Бренд We Are Rewind, специализирующийся на возрождении кассетной культуры, анонсировал коллаборацию с британской рок-группой. Партнерство приурочено к юбилею одного из самых известных альбомов в истории музыки — The Dark Side of the Moon.

 Изображение: What Hi-Fi?

Бокс-сет включает кассетный плеер WE-001, корпус которого выполнен в стилистике обложки Dark Side of the Moon — узнаваемый луч света, проходящий через призму. В комплекте идет кассета ограниченного тиража с ремастированной версией альбома, выпущенной к 50-летию оригинальной записи.

Изображение: What Hi-Fi?

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Устройство заметно отличается от плееров 1970-х. Корпус сделан из алюминия, кнопки перемотки — металлические. При этом модель оснащена модулем Bluetooth 5.1 для беспроводной передачи звука, выходом на наушники 3,5 мм и линейным входом для записи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов работы. В компании заявляют об улучшенной частотной характеристике — от 30 до 14 500 Гц с отклонением ± 3 дБ.

Основатель We Are Rewind Ромен Будруш отметил, что сотрудничество с группой позволяет сохранить возможность слушать музыку на физических носителях. Интерес к кассетам действительно растет: в Великобритании их продажи в 2025 году увеличились на 53% по сравнению с 2024 годом.

Лимитированный бокс-сет уже поступил в продажу по цене 199 долларов США.

#ремастер #лимитированная серия #кассеты #bluetooth 5.1 #we are rewind #50-летие #pink floyd #the dark side of the moon #кассетный плеер we-001
Источник: whathifi.com
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