Блогер сфальсифицировал видео, чтобы раскритиковать безопасность электрокара

Китайский суд приговорил автомобильного блогера к 20 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) за публикацию сфальсифицированного видеоролика, дискредитирующего электромобиль Xiaomi SU7. Как сообщили государственные СМИ, суд Хайдянь в Пекине признал его виновным в распространении заведомо ложной информации, наносящей ущерб деловой репутации компании Xiaomi. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПоводом для уголовного дела стало опубликованное в августе 2024 года видео с якобы краш-тестом Xiaomi SU7. В ролике утверждалось, что после столкновения двери автомобиля не открылись, система экстренного вызова не сработала, а центральный дисплей был выключен. Однако расследование установило, что блогер и его команда заранее вывели из строя вспомогательную аккумуляторную батарею автомобиля и использовали кадры другого повреждённого аккумулятора, чтобы создать ложное впечатление о неисправности машины.

При этом видео, размещённое на аккаунте с аудиторией около одного миллиона подписчиков, быстро стало вирусным и набрало примерно три миллиона просмотров. Зрители, очевидно, сделали не самые лучшие выводы об электрокаре Xioami SU7 после просмотра видео.

За последний год китайские регуляторы усилили контроль над рекламой, публикациями блогеров и маркетинговыми материалами автопроизводителей, стремясь предотвратить распространение ложных сведений, способных повлиять на выбор покупателей.