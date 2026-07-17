Работы в этом направлении велись около пяти лет.

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) является грандиозным по своему масштабу и экономическому эффекту проектом, но далеко не везде на её протяженности была доступна стабильная и широкополосная мобильная связь. Работы по избавлению трассы от «белых пятен» велись с 2021 года совместными усилиями «Автодора» и МТС, и вот, как сообщила профильная пресса со ссылкой на комментарий обеих компаний, процесс завершён.

Отныне ЦКАД и прилегающие к ней населённые пункты полностью обеспечены сотовой связью и широкополосным мобильным интернетом стандарта LTE (4G). Как отметили в МТС, бесшовный и беспрерывный доступ к сети стандарта LTE не только повышает комфорт для водителей, но и позволяет в перспективе организовать вдоль трассы различные «цифровые решения».

Источник изображения: ChatGPT.

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Средняя скорость интернет-соединения на ЦКАД составляет в районе 52 Мбит/c. Безусловно, не 5G, даже не близко, но пока так. Главное, что формирование новых сотовых сетей ведётся, и, очевидно, для этого уже всё чаще используется оборудование отечественного производства.

Напомним, что проект ЦКАД разрабатывался с начала «двухтысячных», а реализовываться начал только во второй половине «десятых». Поэтапно участки дороги открывались с 2017 года, а полностью «круг» замкнулся в 2021 году.