НАСА зафиксировало взрыв метеорита над северо-восточной частью США 30 мая.

Огненный шар в небе над северо-востоком США стал предметом наблюдений ученых и очевидцев. Его появление привлекло внимание как специалистов по метеорам, так и жителей региона.

Изображение: Live Science

НАСА зафиксировало взрыв метеорита над северо-восточной частью США в субботу, 30 мая, около 14:06 по восточному времени. Метеорит имел диаметр примерно 1,6 метра и массу 5,6 тонн. Он двигался со скоростью около 67 000 километров в час, преодолел звуковой барьер и раскололся примерно на 50 километрах над землей. Взрыв выделил энергию, эквивалентную 230 тоннам тротила, что вызвало звуковой удар, услышанный в нескольких штатах США и двух провинциях Канады.

Спутник NOAA запечатлел метеор, проходящий через атмосферу, перед тем как он распался. Источник изображения: NOAA

Обломки достигли мыса Кейп-Код, однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. НАСА отмечает, что такие небольшие метеоры крайне сложно отслеживать заранее, и они редко представляют опасность для населенных пунктов.

Крупные околоземные астероиды диаметром более 140 метров представляют значительно большую угрозу. Их легче заметить, и НАСА отслеживает свыше 40 000 таких объектов. Тем не менее, несколько тысяч астероидов остаются необнаруженными, но новые зонды смогут восполнить этот пробел в ближайшее десятилетие.

В последние месяцы огненные шары над Землей фиксируются регулярно. Примеры включают события на Филиппинах, в Техасе и Огайо, где метеоры вызывали звуковые удары и небольшой материальный ущерб.