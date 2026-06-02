Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте
НАСА зафиксировало взрыв метеорита над северо-восточной частью США 30 мая.
реклама

Огненный шар в небе над северо-востоком США стал предметом наблюдений ученых и очевидцев. Его появление привлекло внимание как специалистов по метеорам, так и жителей региона.

Изображение: Live Science     

НАСА зафиксировало взрыв метеорита над северо-восточной частью США в субботу, 30 мая, около 14:06 по восточному времени. Метеорит имел диаметр примерно 1,6 метра и массу 5,6 тонн. Он двигался со скоростью около 67 000 километров в час, преодолел звуковой барьер и раскололся примерно на 50 километрах над землей. Взрыв выделил энергию, эквивалентную 230 тоннам тротила, что вызвало звуковой удар, услышанный в нескольких штатах США и двух провинциях Канады.

Спутник NOAA запечатлел метеор, проходящий через атмосферу, перед тем как он распался. Источник изображения: NOAA

реклама

Обломки достигли мыса Кейп-Код, однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. НАСА отмечает, что такие небольшие метеоры крайне сложно отслеживать заранее, и они редко представляют опасность для населенных пунктов.

Крупные околоземные астероиды диаметром более 140 метров представляют значительно большую угрозу. Их легче заметить, и НАСА отслеживает свыше 40 000 таких объектов. Тем не менее, несколько тысяч астероидов остаются необнаруженными, но новые зонды смогут восполнить этот пробел в ближайшее десятилетие.

В последние месяцы огненные шары над Землей фиксируются регулярно. Примеры включают события на Филиппинах, в Техасе и Огайо, где метеоры вызывали звуковые удары и небольшой материальный ущерб.

#космос #безопасность #наса #метеорит #огненный шар
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter