Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White

К нам в руки попал белый блок питания мощностью 850 Вт с резонансной полумостовой схемой (LLC) и DC-DC конвертером линий, пятилетней гарантией и хорошим КПД на всём диапазоне мощности. Устройство справляется с максимальной нагрузкой и способно обеспечить питание топовых сборок.
Оглавление

Вступление

Иногда для модернизации старого компьютера может понадобиться обновление блока питания. Просто, чтобы эстетически всё смотрелось красиво. Согласитесь, что в полностью чёрную сборку белый БП может не вписаться, как и наоборот. Однако бывают модели, где производитель идёт не до конца и блок получается не полностью белый. Например, разъёмы могут быть чёрными или через решётку торчит рама чёрного вентилятора, либо в комплекте идут черные кабели. И зачем нам такой «белый» БП? Или определишься с цветом, а качество исполнения самого блока не очень. Поэтому выбор иногда превращается в мучения.

И всё же зачастую при сборке или апгрейде компьютера в первую очередь обращают внимание на мощность и на поддержку новых разъёмов. Одним из таких является легендарный 12VHPWR. Сколько уже сказок о нем рассказано, сколько видео снято, остаётся снять лишь полнометражный голливудский блокбастер «Порт в огне». За последнее время я использовал большое количество различных БП, разной мощности и форматов, но пока ещё не сталкивался с проблемой оплавления этого разъёма. При этом постоянно проверяю все устройства тепловизором и критических значений не наблюдал. В основном этот разъём на моей видеокарте Palit GeForce RTX 5090 нагревается за счёт того, что на него дует горячий воздух от системы охлаждения, поэтому его температура после продолжительной интенсивной нагрузки может подняться до 80°C, что уже много.

Не так давно я рассматривал блок питания под брендом Iron Pride. Это была чёрная модель мощностью 750 Вт. В целом это неплохой блок, но использовать вместе с ним видеокарту GeForce RTX 5090 я не рискнул. Для этих целей выбрал модель на ступень выше, но из этой же линейки Creator. Также ради разнообразия решил взять белый блок, чтобы проверить, насколько в нём всё белое. Вдруг там из белого только название и местами цвет корпуса?

реклама



Серия Creator – на данный момент топовая в линейке и основной её особенностью является модульность блоков, два цветовых оформления на каждом уровне мощности на выбор и стандарт 80 Plus Gold. Есть ещё линейка Thunder, но там блоки проще. Посмотрим, насколько белая эта белая модификация Iron Pride Creator 850W и как она будет работать с RTX 5090.

Упаковка и комплектация

Через мои руки уже прошла модель на 750 Вт в чёрном исполнении, и здесь есть ряд сходств, но главным различием является цвет. Однако по самой упаковке этого не скажешь. Коробка не очень крупная, изначально обтянута прозрачной плёнкой.

Упаковка не универсальная, а изготовлена конкретно под эту модель в белой модификации на 850 Вт. Это можно заметить по изображению устройства, которое находится спереди по центру. Сверху крупными буквами обозначен бренд – Iron Pride. На изображении устройства можно заметить наклейку сбоку, где указана линейка Creator и мощность – 850 Вт. Ещё у данного бренда есть свой логотип в форме герба, но его можно встретить только на самом устройстве.

Спереди внизу расположена группа значков. Из них можно понять некоторую информацию. Например, нам сообщают о наличии DC-DC преобразователя, японских конденсаторов и о поддержке стандарта PCI 5.1/ATX3.1. Правее расположены два круглых жёлтых значка покрупнее. Один нам сообщает о пятилетней гарантии от производителя, а другой о каком-то совместном предприятии с HappyPC.

реклама



С обратной стороны информации немного больше. Сверху можно заметить наименование модели. Ниже есть два графика: на одном из них показана эффективность в зависимости от мощности, а на другом – уровень шума в зависимости от мощности. Рядом перечислены основные элементы защиты, такие как OVP, UVP, OPP, OLP, OCP, OTP и SPD. Тут же на русском языка приводится расшифровка этих аббревиатур.

Подробной спецификации тут нет, а вместо этого внизу находятся схематичные изображения коннекторов, указано их количество и длина кабеля.

С одного бока есть стандартная таблица с характеристиками тока по линиям.

Внутри коробки скрывается каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания, а рядом с ним образовано пространство, где в пакетах разложен комплект поставки. Сверху лежит чёрный конверт с золотистой печатью с обратной стороны, он содержит благодарственное письмо, а на самом дне коробки можно ещё найти инструкцию на русском языке. Она же совмещена с гарантийным талоном.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой. Даже он тут белый.

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их начал доставать из пакета, они мне показались лёгкими. Производитель сильно не скрывает, что в жилах преимущественно используется омеднённый алюминий. Оплётка жил и сами коннекторы тут белые.

Какие кабели в комплекте у данной модели?

  • 20+4-pin (600 мм) x 1;
  • CPU 8-pin (4+4) (700 мм) x 2;
  • PCI-e 8-pin (6+2) (600 + 150 мм) x 2;
  • PCIe 5.1 (12V-2X6) 16 Pin (600 мм, 600 Вт) x 1;
  • SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 1;
  • Molex (500 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) x 1.

Кабелей не очень много, но у нас блок питания всего на 850 Вт. Таким образом я в очередной раз сталкиваюсь с тем, что количество кабелей меньше количества разъёмов для их подключения. Это не такая большая проблема, если бы кабели продавались отдельно как аксессуар, но в свободной продаже я их не нашёл.

реклама





Дизайн и особенности

Сверху этот блок так же, как и упаковка, обтянут прозрачной плёнкой. Выглядит он привычно, но у него больше вентиляционных отверстий. Часть из них размещена на боковых панелях. В целом это практически полная копия модели на 750 Вт, только белая, а все основные отличия в основном находятся внутри. Даже их придётся искать с лупой.

Габариты блока составляют 150 х 140 х 86 мм, масса без кабелей около 1.215 кг. Кстати, комплект интерфейсных кабелей без силового весит всего 573 г. Корпус стальной, толщина металла около 0.5 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в белый матовый цвет.

На корпусе присутствуют несколько наклеек. Одна декоративная размещена сбоку. На ней указано название устройство и номинальная мощность.

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм с белой рамой и белой крыльчаткой. Он крепится при помощи четырёх винтов. Здесь поддерживается режим работы, когда скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки.

С противоположной стороны предусмотрена информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Gold. Тут же присутствует ещё одна наклейка с штрих-кодом и серийным номером.

Сзади корпуса размещены вентиляционные отверстия. Здесь же расположен разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Они также белые. Также есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

Переключателя режимов тут нет, потому что вентилятор работает постоянно со скоростью вращения, зависящей от нагрузки.

При минимальном значении она достаточно низкая и блок относительно тихий. Мне такой подход импонирует больше, чем режим с остановкой вентилятора. Там, где это возможно, я всегда его принудительно включаю. Нагрузка на блок непостоянная и может появляться внезапно. Вентилятор просто не успеет так быстро включиться и выйти на номинальный режим работы. На минимальных же оборотах всё равно есть небольшой воздушный поток. Здесь блок питания сразу включается, вентилятор вращается со скоростью 900 об/мин.

С противоположной стороны от кнопки включения находится панель с коннекторами. Они также выполнены из белого пластика.

Все они подписаны чёрным цветом на корпусе. Ещё тут получается такая ситуация, что разъёмов больше, чем кабелей. Возможно, это как-то связано с унификацией со старшими моделями.

В данном случае мне не удалось точно установить используемую платформу, как и в случае с моделью на 750 Вт. Тут всё аналогично, ведь разница в максимальной мощности не такая большая и поэтому можно использовать одну платформу, сразу на несколько моделей, меняя лишь компоненты.

Разумеется, у данного блока есть аналоги с похожей топологией. Если коротко, то это полумост с LLC-преобразователем и DC-DC конвертером линий 3.3 В и 5 В.

По элементной базе я всё это где-то видел. Понятно, что местами она просто усилена более мощными компонентами. Также производитель заявляет о японских конденсаторах. Так же, как в модели на 750 Вт, здесь не только крупные ёмкости японские. Это относится и к вспомогательным. Все они преимущественно компании Nippon Chemi-Con.

Блок питания не очень тяжёлый, но при этом тут есть вертикальные платы и один длинный радиатор.

Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается.

Фильтрация начинается прямо на входе. Здесь мы видим интересную конструкцию, где вместо привычного бардака всё аккуратно распаяно на вертикальной печатной плате. Смотрится красиво, но вот по надёжности есть опасения, что толстые медные провода будут надёжнее дорожек на текстолите.

На этой же печатной плате можно найти фильтрующие конденсаторы: два конденсатора Y, два конденсатора X. Две фильтрующие катушки распаяны уже на основной плате.

После фильтрации идёт два мостовых выпрямителя GBU1506 (15 А, 600 В). Они установлены на том самом длинном радиаторе, где далее можно найти элементы системы APFC.

Ближе к краю находятся две ёмкости 400 В/390 мкФ производства компании Nippon Chemi-Con. Активными компонентами PFС являются два мосфета CWS55R140AF и один диод C6D08065A. Диод такой же, а транзисторы на 5А побольше.

Основную часть защиты берёт на себя контроллер EG6599S. Он включает встроенные механизмы защиты от перегрузки по току (OCP), пониженного напряжения и перегрева (OTP/OVP). Ещё два мосфета образуют синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору.

Шесть мосфетов Maple Semi SLM160N04G генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Они распаяны на ещё одной вертикальной плате и разделены на две группы по три штуки. Преобразователь DC-DC для линий напряжения 5 В и 3.3 В выполнен в виде отдельной платы, которая также установлена вертикально. Она абсолютно аналогична той, что устанавливалась на блок 750 Вт.

Даже не открывая блока, а глядя только на одну таблицу напряжений, становится понятно, что линии 5 В, 3.3 В, 12 В, 5 В (vsb) остаются без изменений.

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм с белым корпусом и белой крыльчаткой. На информационной наклейке информации о нём немного, но известно, что у него гидродинамический подшипник. Его максимальная скорость вращения составляет 2000 об/мин, что больше, чем у модели на 750 Вт.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio;
  • Накопитель: MSI Spatium M570Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Iron Pride Creator 850W White, 850 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 850 Вт, для чего пришлось немного разогнать процессор.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
Уровень шума
По данным тепловизора, в нагрузке температуры отдельных компонентов доходят до 53°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора появляется при переходе экватора, при потреблении около 500 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности отчётливо становится заметен. На расстоянии 1 м шум достигает около 42 дБ. Тихого режима нет, при старте вентилятор раскручивается до ~900 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 29.5 дБ.

Кабели заметно не нагревались, включая 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки прогрелись только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то это было всего 44°C. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычного рабочего диапазона.

Заключение

Iron Pride Creator 850W White – это хороший блок питания, и он действительно белый до самых мелочей, например, даже шляпки крепёжных винтов выкрашены белой краской. Блок уверенно справляется с максимальной нагрузкой, но при этом мне показался немного шумноватым.

Явные отличия, которые бросаются в глаза – это другой вентилятор на 2000 об/мин. В остальном схема полностью аналогична модели 750 Вт, но отличия не очевидны и касаются элементной базы. При этом также используется резонансная полумостовая схема (LLC) на базе контроллера EG6599S. Прямых аналогов этой платформы я не нашёл, но она похожа на ту, что используется в блоках AeroCool Integrator Gold, во всяком случае сходство есть. Всё выполнено качественно и аккуратно. В очередной раз я заметил необычное решение непосредственно на входе, где вертикально смонтирована печатная плата и к ней аккуратно припаян разъём питания, выключатель и конденсаторы. Обычно в этом месте просто клубок из всего этого. Не могу сказать, насколько удачно это решение, ведь толстые медные кабели могут оказаться надёжнее дорожек на текстолите.

Общая схема неплохая, максимальную нагрузку Iron Pride Creator 850W White выдерживает, но для видеокарт уровня GeForce RTX 5080 или RTX 5090 лучше подобрать блок помощнее. Хотя по итогам тестов видно, что с заявленной нагрузкой БП справляется и сертификацию Cybernetics прошёл. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект очень хороший и сам блок полностью белый, кроме печатной платы внутри и расположенных на ней компонентов. Специальные гребёнки для ровной укладки кабелей – прозрачные. Также присутствуют белые стяжки и винты крепления с белыми шляпками. Сами интерфейсные кабели также белые и лёгкие. Это значит, что при их изготовлении используется омеднённый кабель или сечение проводников не очень большое. Кабель с коннекторами 12V-2x6 выглядит качественным.

КПД блока хороший на всём диапазоне мощности. Особого нагрева заметить не удалось, поскольку вентилятор работает постоянно. Гарантия на этот блок питания составляет 5 лет, о чём производитель сообщает прямо на упаковке. Столь большой срок более актуален для пользователей, которые не так часто обновляют компьютер. Даже за такой промежуток времени может появиться новый стандарт и блок придётся обновить.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Теги

обзор тест wildchaser блоки питания 850 ватт creator iron pride iron pride creator 850w iron pride creator 850w white

