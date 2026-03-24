Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W

Топовая модель Creator линейки Iron Pride отличается нестандартной реализацией ряда технических решений, соответствует заявленным характеристикам, демонстрирует хороший КПД и справляется с максимальной нагрузкой.
Оглавление

Вступление

Некоторые пользователи недооценивают важность БП в компьютере. На самом деле от него зависит многое, и бывалые владельцы ПК стараются не экономить на этом элементе сборки. Также не следует покупать блок питания впритык по мощности. Он будет работать на пределе возможностей, шуметь, нагреваться, а со временем может не запустить сборку. Давно мне не встречалось историй, когда блок питания сгорел, лишь иногда появляются сообщения о том, что у очередного пользователя оплавился коннектор 12VHPWR. Разъём получился явно неудачным, если до сих пор появляются подобные инциденты.

При этом случай могут признать не гарантийным, поскольку есть термические или механические повреждения. Также не просто будет установить причину, а точнее конкретного виновника данного события. Это мог быть скрытый дефект разъёма видеокарты или плохой контакт в коннекторе кабеля блока питания. В любом случае иногда лучше перестраховаться и использовать новый кабель, чтобы быть уверенным в том, что контакты не ослабли. В этом плане разъём 12VHPWR (12V-2x6) можно назвать универсальным, ведь кабели от разных блоков питания совместимы друг с другом, чего нельзя сказать об остальных интерфейсных кабелях, где распиновка может не совпадать.

За последнее время я рассмотрел несколько различных блоков питания и у всех новых моделей фигурирует новый стандарт ATX 3.1/PCI-e 5.1. Это объясняется тем, что производители переходят на использование 12V-2x6, причём обеспечиваемая мощность на этом кабеле зависит от номинала самого БП. Например, у моделей на 750 Вт на коннекторе было указано 450 Вт, а на старших моделях обычно уже 600 Вт. Определённый запас есть, ведь пользователь может оказаться в ситуации, когда необходимо немного больше, раз GeForce RTX 5090 потребляет 575 Вт, а если её немного разогнать, можно получить 650 Вт. Причём такой разъём на видеокартах, как правило, в одном экземпляре и только за редким исключением их бывает два.

реклама



Сегодня мы изучим ещё одну новую модель, о которой информации в сети очень мало. Новый бренд связан с российской компанией Prime Box и называется Iron Pride. Продукция распространяется в основном через маркетплейсы и включает довольно обширный ассортимент: корпуса, блоки питания, системы охлаждения, вентиляторы. Часть продукции распространяется под брендом Prime Box – это мониторы и моноблоки.

Мы начнем с модели начально-среднего уровня мощностью 750 Вт – Iron Pride Creator 750W. Серия Creator на данный момент топовая в линейке и основной её особенностью является модульность блоков, два цветовых оформления на каждом уровне мощности на выбор и стандарт 80 Plus Gold. Есть ещё линейка Thunder, но там блоки попроще. Посмотрим, что предлагает самая недорогая модель Creator на 750 Вт в классической чёрной расцветке.

Упаковка и комплектация

Про этого производителя я раньше ничего не слышал и продукцию его не использовал. Со мной уже случалось так, что неизвестная ранее фирма приятно удивляла. Тут уже в оформлении самой упаковки есть чему удивиться. Например, я не ожидал, что описание будет на русском языке и складывается ощущение, что само устройство произведено в России. Однако российская компания, скорее всего, выступает в роли заказчика у крупного китайского OEM производителя. Так что не стоит сильно обольщаться по поводу импортозамещения.

Коробка не очень крупная, изначально она обтянута прозрачной плёнкой.

Фон упаковки чёрный. Уже спереди заметно, что упаковка не универсальная, а изготовлена конкретно под эту модель в чёрной модификации на 750 Вт. Это можно заметить по изображению устройства, которое находится спереди по центру. Сверху крупными буквами обозначен бренд – Iron Pride. На изображении устройства можно заметить наклейку сбоку, где указана линейка Creator и мощность – 750 Вт. Ещё у данного бренда есть свой логотип в форме герба, но его можно встретить только на самом устройстве.

реклама



Спереди внизу расположена группа значков. Из них можно понять некоторую информацию. Например, нам сообщают о DC-DC преобразователе, японских конденсаторах и о поддержке стандарта PCI 5.1/ATX3.1. Правее расположены два круглых жёлтых значка. Один сообщает о пятилетней гарантии от производителя. Смысл другого более туманный, он гласит: «Совместно с HappyPC». В моём понимании это название популярной компьютерной мастерской и тут это выглядит немного двусмысленно. Например, я бы не хотел после покупки этого БП относить свой компьютер в мастерскую, пусть даже такую крутую и распиаренную как HappyPC, но из песни слов не выкинешь и текст присутствует на упаковке.

С обратной стороны информации немного больше. Сверху можно заметить наименование модели. Ниже есть два графика: на одном из них показана эффективность в зависимости от мощности, а на другом – уровень шума в зависимости от мощности. Рядом перечислены основные элементы защиты такие как: OVP, UVP, OPP, OLP, OCP, OTP и SPD. Тут же на русском языка приводится расшифровка этих аббревиатур.

Подробной спецификации тут нет, вместо этого внизу находятся схематичные изображения коннекторов, указано их количество и длина кабеля.

С одного бока есть стандартная таблица с характеристиками тока по линиям.

Внутри коробки находится каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания, а рядом с ним образовано пространство, где в пакетах разложен комплект поставки. Сверху лежит чёрный конверт с золотистой печатью с обратной стороны. Выглядит это стильно и необычно.

В нём находится благодарственное письмо, а на самом дне коробки можно ещё найти инструкцию на русском языке. Она же совмещена с гарантийным талоном.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой.

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их начал доставать из пакета, они мне показались лёгкими. Производитель сильно не скрывает, что в жилах преимущественно используется омеднённый алюминий. Что по кабелям?

  • 20+4-pin (600 мм) x 1;
  • CPU 8-pin (4+4) (700 мм) x 2;
  • PCI-e 8-pin (6+2) (600 + 150 мм) x 1;
  • PCI-e 8-pin (6+2) (600 мм) x 1;
  • PCIe 5.1 (12V-2X6) 16 Pin (600 мм, 600 Вт) x 1;
  • SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 1;
  • Molex (500 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) x 1.

реклама





Кабелей не очень много, но у нас блок питания всего на 750 Вт. Таким образом я в первый раз сталкиваюсь с тем, что количество кабелей меньше количества разъёмов для их подключения.

Это не такая большая проблема, если бы кабели продавались отдельно как аксессуар, но в свободной продаже их найти сложно и смысл в том, что может встретиться странная распиновка и кабели от других устройств могут не подойти. Я уже с такими экспериментами спалил несколько устройств. Это произошло не потому, что мне было лень прозванивать кабели, а просто банально перепутал.

Дизайн и особенности

Ещё это первый блок питания на моей памяти, который так же обтянут прозрачной плёнкой, как упаковка сверху. Выглядит он привычно, но у него больше вентиляционных отверстий. Часть из них находится на боковых панелях. Такое я уже встречал и сейчас это не выглядит необычно.

Габариты блока составляют 150 х 140 х 86 мм, масса без кабелей – около 1.187 кг. Кстати, комплект интерфейсных кабелей без силового весит всего 573 г. Корпус стальной, толщина металла около 0.5 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе есть несколько наклеек. Одна декоративная, присутствует даже сбоку. На ней указано название устройство и номинальная мощность.

Также на части поверхности по бокам находится рельеф. Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм крепится при помощи четырёх винтов. Здесь поддерживается гибридный режим работы, когда скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Gold. Тут же присутствует ещё одна наклейка с штрих-кодом и серийным номером.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же расположен разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

Кнопки переключения гибридного и обычного режимов тут нет, блок работает штатно только в гибридном.

Вентилятор полностью не останавливается, но скорость его вращения зависит от нагрузки. При минимальном значении она достаточно низкая и блок практически бесшумный. Мне такой подход импонирует больше, чем режим с остановкой вентилятора. Там, где это возможно, я всегда его принудительно включаю. Нагрузка на блок не постоянная и может появляться внезапно. Вентилятор просто не успеет так быстро включиться и выйти на номинальный режим работы. На минимальных же оборотах всё равно есть небольшой воздушный поток. Здесь блок питания сразу включается и вентилятор вращается со скоростью 700 об/мин.

С противоположной стороны от кнопки включения находится панель с коннекторами.

Все они подписаны белым цветом. Ещё тут получается такая ситуация, что разъёмов больше, чем кабелей. Возможно, это связано с унификацией со старшими моделями.

В данном случае мне не удалось точно установить используемую платформу. Видимо производитель маскируется или это спецзаказ. Можно лишь отметить, что есть аналоги с похожей топологией. Если коротко, то это полумост с LLC-преобразователем и DC-DC конвертером линий 3.3В и 5В.

По элементной базе я тоже всё это где-то видел. Также производитель заявляет о японских конденсаторах. Логично, если это будут основные банки, а всё остальное уже не так важно. Однако даже вспомогательные ёмкости тут встречаются от компании Nippon Chemi-Con. Блок не очень тяжёлый, но при этом тут есть вертикальные платы и один длинный радиатор.

Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или невероятной мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается.

Фильтрация начинается прямо на входе. Здесь мы видим интересную конструкцию, где вместо привычного бардака всё аккуратно распаяно на вертикальной печатной плате. Смотрится красиво, но вот по надёжности есть опасения, что толстые медные провода будут надёжнее дорожек на текстолите.

На этой же печатной плате можно найти фильтрующие конденсаторы: два конденсатора Y, два конденсатора X. Две фильтрующие катушки распаяны уже на основной плате.

После фильтрации идёт два мостовых выпрямителя GBU1008. Они находятся на том самом длинном радиаторе, где далее можно найти элементы системы APFC.

Ближе к краю находятся две ёмкости 400 В/390 мкФ производства компании Nippon Chemi-Con. Активными компонентами PFС являются два мосфета CWS55R190AF и один диод C6D08065A.

Основную часть защиты берёт на себя контроллер EG6599S. Он включает встроенные механизмы защиты от перегрузки по току (OCP), пониженного напряжения и перегрева (OTP/OVP). Ещё два мосфета образуют синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору.

Шесть мосфетов 1D44L генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Они распаяны на ещё одной вертикальной плате и разделены на две группы по три штуки. Преобразователь DC-DC для линий напряжения 5 В и 3.3 В выполнен в виде отдельной платы, которая также установлена вертикально.

Что касается вентилятора размера 120 х 120 х 25 мм, то на наклейке информации о нём немного, но известно, что у него гидродинамический подшипник. Его максимальная скорость вращения составляет 1800 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio;
  • Накопитель: MSI Spatium M570Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Iron Pride Creator 750W, 750 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 600 Вт, для чего пришлось немного разогнать процессор.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 14 таких ламп, которые в совокупности потребляют 770 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

По данным тепловизора, блок питания в нагрузке греется не так сильно. Температуры отдельных компонентов доходят до 50°C, что не критично.

Шум от вентилятора становится заметен при потреблении около 500 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности отчётливо заметен. На расстоянии 1 м шум достигает около 38 дБ. Тихого режима нет, на старте вентилятор раскручивается до 700 об/мин. Уровень шума на той же дистанции составляет 28.9 дБ.

Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки заметно прогрелась только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то это было всего 41°C. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычного рабочего диапазона.

Заключение

Iron Pride Creator 750W – хорошая модель из сегмента немного выше начального, и у неё есть ряд решений, которые мне встретились впервые. Насколько они окажутся правильными, может показать только время и длительная эксплуатация данных блоков. Пока можно говорить о том, что всё работает отлично и соответствует заявленным характеристикам, а также о наличии пятилетней гарантии от производителя. Некоторые компании уже сегодня предлагают устройства с гарантией 10 лет и более, но они дороже и не совсем понятно, что будет через 10 лет.

В данной модели, прошедшей сертификацию Cybernetics, используется резонансная полумостовая схема (LLC) на базе контроллера EG6599S. Прямых аналогов платформы я не нашёл, но она очень похожа на ту, что используется в блоке AeroCool Integrator Gold 750W, во всяком случае сходство есть. Тут всё выполнено качественно и аккуратно. Например, я заметил достаточно необычное решение непосредственно на входе, где вертикально смонтирована печатная плата и к ней аккуратно припаян разъём питания, выключатель и конденсаторы. Обычно в этом месте просто клубок из всего этого. Не могу сказать, насколько удачно это решение, ведь толстые медные кабели могут оказаться надёжнее дорожек на текстолите.

Общая схема весьма неплохая, максимальную нагрузку она выдерживает, но для мощных видеокарт уровня GeForce RTX 5080 или RTX 5090 желателен блок помощнее. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект интересен и достаточен. Например, есть конверт с благодарственным письмом и специальные гребёнки для ровной укладки кабелей. Также присутствуют стяжки, винты крепления и инструкция на русском языке. Сами интерфейсные кабели мне показались лёгкими. Это значит, что при их изготовлении используется омеднённый кабель или сечение проводников не очень большое. На их фоне выделяется кабель с коннекторами 12V-2x6.

КПД блока хороший на всём диапазоне мощности. Особого нагрева заметить тут не удалось, поскольку вентилятор работает постоянно. Гарантия на этот блок питания составляет 5 лет, о чём производитель сообщает прямо на упаковке. Столь большой срок более актуален для пользователей, которые не так часто обновляют компьютер. Даже за такой промежуток времени может появиться новый стандарт и блок придётся обновить.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
4
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia выпускает драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с исправлениями для ряда игр
+
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
14
Газотурбинные двигатели ГТД-6РМ превысили рубеж в 5 миллионов часов промышленной эксплуатации
+
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
1
ASUS готовит масштабное повышение цен на ПК из-за дефицита памяти
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с новыми исправлениями
+
Ученые нашли возможную причину ускорения вращения Марса
+
Microsoft удалила возможность редактирования реестра для повышения скорости SSD NVMe
+
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
LG выпустила первый в мире ЖК-дисплей для ноутбуков с возможностью понижения частоты до 1 Гц
+
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Цены на процессоры для ПК могут вырасти на 10-15% из-за дефицита производственных мощностей
2
Росавиация: Россия научилась создавать самолёты в два раза быстрее Boeing и Airbus
4
Минпромторг допустил к работе в такси ещё четыре выпускаемые в России модели автомобилей
+
Wilson Benesch представила проигрыватель виниловых пластинок Greenwich начального уровня за $130000
2
Первые 16 серийных спутников российского аналога Starlink выведены на орбиту
3
Игру Crimson Desert менее чем за неделю купили 3 млн раз
1

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Garthar
15:14
А ну да зато посмотрим очередной несвязный высер с Козловским в котором будет куча графония и 0 логики в сюжете.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
_Er0p_
15:11
Подождите, но ведь есть эмуль пс3, и там есть практически всё, кроме самого ненужного унылого гов на, и там стабильный фпс, любое разрешение, сглажка и прочее, поддерживается любым офисным овном 10-ле...
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
si-cat
14:45
Скорее не сколько, а чего :))
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
si-cat
14:42
Штобы пИсать: " А почему у меня цыфирьки не как у других???" 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
Waramagedon
14:26
с чего им закрываться? или боишься голливудскую русалочку с гей-негром не посмотришь? ))) Голливуд уже особо толкового не снимает, 95% мусор.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Waramagedon
14:20
минусологи, объясните зачем простому юзеру иметь в компе аида, кпу, ГПУ если он не ковыряется в железе и не занимается ремонтами с разгонами? ))) большинство пользователей именно такие.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
leonid26
14:06
скоро значит закроются кинотеатры
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter