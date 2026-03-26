Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5

Новый блок MSI на платформе CWT сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold и выделяется качественными медными кабелями, умеренным нагревом и высоким КПД на всём диапазоне мощности.
Оглавление

Вступление

Сегодня выбрать хороший и качественный блок питания становится всё сложнее. Производители постоянно обновляют линейки продукции и можно встретить сразу несколько разновидностей с одинаковой номинальной мощностью. На сертификаты 80 Plus уже перестали обращать внимание, поскольку стало много «золотых» от малоизвестных фирм, что уж там говорить о крупных игроках. Ни для кого не секрет, что сами платформы БП разрабатывают крупные OEM-производители, которые готовы под заказ компании предложить свои решения. Далее согласуется элементная база, а сборкой можно заниматься хоть на коленке.

Также давно известно, что для определённой группы моделей можно использовать единую платформу, а мощность варьировать за счёт используемых компонентов. Например, на более слабую модель некоторую часть можно вообще не распаивать. Всё это делается для унификации, чтобы максимально сократить расходы на разработку и использование нескольких платформ для моделей, которые отличаются не так значительно. Например, часто модификации на 750 и 850 Вт очень похожи внутри, а бывает, что на той же плате выпускают даже 1000 Вт. С чем ещё может быть связано обновление устройств? Например, та самая OEM компания может разработать новую платформу, где удастся упростить дизайн, но при этом не потерять в эффективности. Тут все плюсы налицо и в выигрыше могут оказаться все.

Одно событие уже совершилось, когда вышла обновлённая версия разъёма 12VHPWR в виде 12V2X6. Была проделана небольшая работа над ошибками. Увеличили длину питающих контактов, а длину сигнальных контактов, наоборот, уменьшили. Смысл последнего действия в том, что если кабель будет установлен не до конца или будет отходить, то питание на видеокарту подаваться вообще не будет. Напомню, что сигнальные контакты определяют мощность подключения. Производители БП не стали откладывать всё в долгий ящик и приурочили к этому выпуск обновлённых моделей. Например, компания MSI представила модель MAG A850GL PCIE5. Мы её рассматривали, а не так давно вышла ещё одна модель с похожим названием – MSI MAG A850GLS PCIE5.

Стоит посмотреть, что изменили на этот раз. Как минимум, просто добавили/убрали одну кнопку и вместе с этим добавили в названии одну букву. Рассмотрим устройство и попытаемся ответить на эти вопросы.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный. Здесь всё даже немного повеселее из-за ярких жёлто-зелёных вставок и надписей.

На передней стороне коробки приведено большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства.

Ещё ниже расположена группа значков. Там описаны не только особенности этой модели, но также есть сертификат 80 Plus Gold и Cybenetics Gold, который свидетельствует о тестировании одноимённым ресурсом. Однако на самом сайте по этой модели немного другие значки.

С обратной стороны информации больше. Тут также присутствует группа значков, которая рассказывает о технических решениях данного устройства. Ниже есть таблица со спецификацией и таблица с количеством разъёмов, а также их схематичное изображение.

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок покрупнее модели MAG A850GL PCIE5.

Внутри скрывается каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещен пакет с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и буклет.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

На этот раз кабелей в оплётке нет, но на некоторых из них присутствуют пластиковые органайзеры для аккуратного разделения жил, чтобы смотрелось ровнее и удобнее было прокладывать трассы.

Они присутствуют не на всех кабелях, а только на основных.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-650 мм, а у периферийных SATA и Molex – 500 + 150 + 150 + 150 мм.

Кстати, полное количество кабелей, их длина и количество разъёмов указаны на сайте производителя и в инструкции к устройству.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 1.596 кг. Напомню, что у модели MSI MAG A850GL PCIE5 размеры 140 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 1.44 кг, а у MSI MPG A850G PCIE5 размеры 150 х 150 х 86 мм и масса без кабелей около 1.65 кг.

Корпус стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. С двух боков присутствует рельефная поверхность, узоры и надпись MAG.

Вентилятор один размером 135 х 135 x 25 мм. Здесь присутствует только одно крупное отверстие в форме восьмиугольника для вентилятора, а чтобы ничего не попадало в лопасти, предусмотрена защита в виде стальной решётки. В её центре есть логотип серии MSI MAG.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом присутствует ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства расположены вентиляционные отверстия. Здесь же предусмотрен разъём для подключения силового кабеля. Кнопки переключения в бесшумный режим тут нет.

Скорее всего, он здесь не предполагался, а вентилятор работает постоянно. Это наводит на мысль, что блок уже не способен держать минимальную нагрузку в пассивном режиме, как и у модели MAG A850GL PCIE5.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

Пора вскрыть эту банку и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology). Однако на этот раз используется уже другая платформа. Прямых аналогов я пока не видел, но это не значит, что их не существует.

Компоновка внутри не такая плотная и радиаторы здесь попроще потому, что пассивный режим не подразумевается. Поэтому всё не уместилось на основной плате, а дочерних, которые распаяны вертикально только две: DC-DC преобразователь линий +3.3 и 5 В и панель с разъёмами для интерфейсных кабелей.

Стадия фильтрации немного улучшилась: шесть конденсаторов Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности и металло-оксидный варистор. К каскаду фильтрации подключёны два крупных выпрямительных мост Taiwan Semiconductor GBJ1506, размещенный на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Half-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор TEAPO 420 В/560 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе.

Активные компоненты APFC находятся на длинном радиаторе, который размещается по краю одного из боков. Это даже не радиатор, а простой алюминиевый брусок потому, что у него нет рёбер и все поверхности ровные.

Ещё два транзистора STMicroelectronics STW33N60DM2 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к шести полевым МОП-транзисторам InPower Semiconductor FTG014N04SA (40 В, 145 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3.3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на одной из двух вертикальных дочерних плат, на которой можно заметить четыре транзистора UBIQ QN3107M6N (30 В, 70 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями TEAPO и Biostar.

Вентилятор размера 135 х 135 x 25 мм производства компании ZETA модель ZFF132512H. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2200 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5 проводилось в составе следующей системы:

  • Процессор: AMD Ryzen 9 9900X;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A15 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • Материнская плата: MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston KF564C32-16 (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт Gaming Trio;
  • Накопитель: MSI Spatium M560 1 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A850GLS PCIE5, 850 Ватт;
  • Корпус: MSI MPG Gungnir 300R Airflow.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

На этот раз блок питания был подобран для конкретной компьютерной сборки, которая представлена выше.

Соответственно я его брал для не очень мощной видеокарты, и с ней БП работает достаточно тихо даже при большой нагрузке.

Однако чтобы протестировать сам блок, я использовал свою обычную Palit GeForce RTX 5090. Для этого блока она слишком мощная и такой вариант использовать не рекомендуется, но я хотел проверить, что блок с такой нагрузкой справиться и можно быть спокойным за более слабую сборку.

Максимум, что удалось выжать из сборки – это около 850 Вт, для чего пришлось воспользоваться авторазгоном процессора, а видеокарту уже можно было не трогать. Просто запустил OCCT в режиме теста питания, когда нагружена вся система.

Также было решено использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
Уровень шума
Судя по данным тепловизора, температуры отдельных компонентов доходят до 55°C, что в пределах нормы. Шум от вентилятора становится заметен при потреблении около 500 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётливо заметен.

На расстоянии 1 м он достигает около 44 дБ. Тихого режима нет, на старте вентилятор раскручивается до 1000 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.4 дБ.

Заключение

MSI MAG A850GLS PCIE5, MSI MPG A850GL PCIE5 и даже MPG A850G PCIE5 – три абсолютно разных блока питания, но у них есть много общего. Начнём с того, что, по сути, они все вышли из компании CWT (Channel Well Technology), и мы можем проследить полёт мысли инженеров этой фирмы. С каждой новой итерацией происходило упрощение в дизайне и создаётся ощущение, что стандарт 80 Plus Gold пошёл в массы.

В этой ситуации можно понять всех, поскольку приходится экономить, чтобы просто держаться на том же уровне по стоимости. Есть такое понятие как инфляция и на продукции нужно зарабатывать, иначе всё это лишено смысла. Пользователь же не готов переплачивать за продукт и хочет, чтобы цена оставалась хотя бы на прежнем уровне, а в идеале, чтобы было дешевле, но с теми же характеристиками. Поэтому инженерам приходится ломать голову и стараться угодить всем.

MSI MAG A850GLS PCIE5 – это хороший качественный блок питания, но цена на него не очень низкая, ведь производитель не экономит на кабелях. Они медные и достаточно толстые, что косвенно можно заметить по их весу. Традиционно всё сделано качественно и выглядит красиво, особенно снаружи. Также у кабелей есть удобные органайзеры, которые позволяют выровнять все жилы, чтобы трассы прокладки выглядели красиво. Данный блок питания успешно справился с тестовой системой с GeForce RTX 5090, но работал практически на пределе, о чём свидетельствовал солидный шум вентилятора. Для подобной сборки нужно подыскать что-то помощнее, чтобы был запас.

В остальном всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, провода длинные, комплект неплохой, хотя хотелось бы хоть немного стяжек. Нагрев при работе умеренный. Сам блок относительно компактный и лёгкий. В комплекте есть обратный кабель, где разъём 12V2X6 от блока превращается в два коннектора 8-pin PCI-e. Кабель с двумя коннекторами 12V2X6 выглядит надёжным и качественным. На коннекторе указана максимальная мощность 600 Вт. Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус, блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего, шум от него будет незаметен на фоне других вентиляторов в системе. Однако с ростом нагрузки он увеличивается.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Вентилятор не останавливается, но зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

