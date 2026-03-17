Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo

Этот недорогой комплект из клавиатуры и мыши предназначен в первую очередь для офисного использования и работы с документами, а не для гейминга. Набор отличается универсальностью: его можно подключить не только к компьютеру, но и к другим гаджетам с поддержкой клавиатуры – например, телевизорам или видеорегистраторам.
Оглавление

Вступление

Беспроводные решения потихоньку вытесняют проводные. Это касается не только сетей, но и различных устройств. Самое главное при отказе от кабеля – это не потерять функциональность. Можно иногда пожертвовать его частью, но главное обеспечить полноценную комфортную работу. Всё больше устройств становятся беспроводными и переходят на аккумуляторы. Пылесосы, перфораторы, снегоуборочные машины и множество другой разнообразной техники избавляются от кабелей, поскольку без них появляется определённая степень мобильности и свободы. Например, как сегодня можно обойтись без шуруповёрта? Примерно то же самое происходит в мире компьютеров. Появляются различные беспроводные интерфейсы. Например, появилась возможность транслировать изображение со смартфона на большой экран. Понятно, что это нужно далеко не всем

Однако я всё больше ловлю себя на мысли, что при покупке клавиатуры или мыши хочу именно беспроводной вариант. Причём обычно рассматриваю сразу комплект, который может работать от одного передатчика. Дело в том, что не на всех устройствах присутствует огромное множество портов USB и поэтому иногда резонно их экономить. Один и тот же комплект я могу без труда подключить к ноутбуку, телевизору, TV-приставке, мини-ПК и для этого мне достаточно переставить лишь передатчик. Одно время мне нравилась концепция компании Logi, где на один передатчик можно привязать множество различных устройств. Обычно в комплекте с набором клавиатура + мышь поставляется один передатчик сразу для двух устройств и подключить к нему больше затруднительно или невозможно. Также бывают ситуации, когда передатчик ломается или теряется и тогда весь этот комплект можно отправить в мусорку.

Сам уже давно пользуюсь одним беспроводным комплектом, и он мне очень нравится. Звучит банально, но у него действительно есть ряд преимуществ. Например, есть подсветка клавиатуры, сама клавиатура работает тихо благодаря демпферам и механизму ножничного типа как у ноутбуков. Также комплект оборудован встроенными аккумуляторами, которых хватает на длительный срок. Мышка простая, но у неё также есть подсветка и кнопка быстрой смены чувствительности. Понятно, что это не игровой комплект и я не хардкорный геймер, но для моего круга задач комплект вполне подходит.

Недавно я столкнулся с тем, что мне понадобился ещё один подобный набор, и я стал подыскивать различные варианты. Точно такой же, как у меня, нужно было заказывать и долго ждать, и его цена за последнее время сильно выросла. Соответственно я стал изучать предложения из серии «здесь и сейчас», а также попроще: без подсветки и аккумуляторов. Изучив много вариантов, я остановился на наборе MSI Forge K200 Wireless Combo.

Это простой комплект по демократичной цене от известного и проверенного производителя, где качество стабильное и точно не будет сюрпризов. В конце концов, цена настолько приятная, что можно просто попробовать или некоторое время попользоваться, а потом уже подыскать что-то более серьёзное. Поэтому поделюсь небольшим опытом использования данного комплекта клавиатуры и мышки.

Упаковка и комплектация

У компании MSI есть линейка материнских плат, которая называется PRO. Вот этот набор я бы отнёс именно к этой серии. Немного позже поразмышляем, почему так, а пока посмотрим на упаковку. Набор поставляется в длинной картонной коробке белого цвета. Оформление нейтральное и тут нам ничего не намекает на гейминг и высокую производительность.

Спереди есть изображение самого комплекта. Никаких ярких цветов, RGB подсветок и прочей мишуры тут нет. Однако, несмотря на это, производитель нанёс наименование модели серебристым цветом, переливающимся всеми цветами радуги на свету.

С обратной стороны есть ещё одно изображение набора из клавиатуры и мыши и отчётливо заметно, что они беспроводные. Кстати, логотип MSI выполнен как раз в стилистике серии MSI PRO. В левой части расположена таблица со спецификацией. В самом низу приведена различная контактная информация.

Модель MSI Forge K200 Wireless Combo
Подключение USB 2.0 (радиомодуль RF 2.4 ГГц)
Радиус действия клавиатуры / мыши 10 м / 10 м
Элементы питания клавиатуры / мыши 2 х AAA / 2 x AAA
Время автономной работы клавиатуры / мыши 440 ч / 220 ч
Тип клавиатуры Мембранная с механизмом ножничного типа
Размер клавиатуры 437 x 123 x 21 мм
Масса с элементами питания 467 г
Тип мышки Оптическая
Чувствительность 1000 / 1200 / 1600 DPI
Количество кнопок 5 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Размер клавиатуры 116 x 63 x 39 мм
Масса с элементами питания 90.5 г

В целом характеристики выглядят бодро, а местами и вовсе неплохо для недорогого беспроводного комплекта. Например, вес очень скромный, без кабеля получается даже меньше 100 г. У мышки есть три режима чувствительности: 1000, 1200, 1600 DPI.

Давайте теперь посмотрим, что находится внутри упаковки.

Внутри часть коробки загибается, образуя лоток. В нём есть прорези, которые позволяют лучше фиксировать устройства. Инструкции я не нашёл, но возможно она была просто утеряна. Да и в целом тут всё просто как апельсин. Радиомодуль прячется в клавиатуре, рядом с отсеком, куда устанавливаются элементы питания.

Конструкция и особенности комплекта

Оба устройства изготовлены из чёрного твёрдого пластика. Вместе клавиатура и мышь смотрятся вполне гармонично. Однако при использовании мне показалось, что мышка могла быть немного меньше и тогда наблюдалась бы полная гармония. Ещё у мышки есть не совсем понятная глянцевая вставка в задней части, что также немного смущает потому, что клавиатура полностью матовая. Также полностью совпадает оттенок.

Комплект поставляется без элементов питания и об этом нам намекают на упаковке. Что касается передатчика RF, то он как раз прячется за крышкой отсека, куда устанавливаются элементы питания. Кстати, обычно передатчик прячут в таком же отсеке мышки, но тут сделали иначе.

Мышка изготовлена из чёрного приятного на ощупь пластика. Поверхность матовая, не скользкая, за исключением вставки внизу задней части. Там глянцевый пластик, который не только скользкий, но и постоянно заляпывается. Видимо у производителя была какая-то идея, но я её не до конца понял.

Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится логотип MSI. Клавиши являются продолжением верхней части корпуса. Соответственно тут никаких люфтов просто не может быть. Также ничего не скрипит, а нажатия чёткие.

Корпус выполнен симметричным, за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант. Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колёсико установлено по центру, там, где должно быть.

Сверху на нём одето резиновое кольцо с крупными выступами. Они достаточно сильно выступают и тактильно хорошо ощущаются. Зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Теоретически мышка разбирается, но я не стал этого делать потому, что конструкция и так максимально простая.

К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части находятся три переключателя. Вес равномерно распределяется внутри корпуса, но мышка не совсем лёгкая в основном из-за элементов питания.

Про используемые переключатели ничего не известно, но понятно, что модель рассчитана на офисное использование и киберспортсмены такое использовать не будут.

Мышка практически симметричная и отличается только двумя кнопками на левой боковине под большой палец правой руки. Кнопки не очень крупные и пользоваться ими не очень комфортно, но они есть и это уже хорошо.

Мышь удобно держится за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков при использовании практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

Теперь можно несколько слов сказать о клавиатуре. Тут в целом тоже достаточно строгий и классический внешний вид. Корпус изготовлен из пластика, но он достаточно твёрдый и даже устойчив к кручению. Если пробовать крутить, то клавиатура немножко изгибается, но каких-то тресков при этом нет.

Стоит на ровной поверхности она очень устойчиво. Это объясняется наличием нескольких круглых резиновых ножек, на которых клавиатура стоит достаточно увернно и не смещается при использовании. Клавиатура полноразмерная, но при этом тонкая и компактная. В зависимости от языка может быть 104, 105 или 108 кнопок. Топкейс пластиковый, тонкий, но хорошо держится и не дребезжит.

Кнопки крупные и удобные. Это мембранная клавиатура с механизмом клавиш ножничного типа как у ноутбуков. Такая система обеспечивает не очень большой ход и относительно тихую работу. Однако в данном случае мне механика показалась шумноватой, при том, что люфта в её работе я не заметил.

Подсветки кнопок нет, а индикаторов тут всего три, и они расположены в правой верхней части. Они отвечают за клавиши Num Lock, Caps Lock и индикацию разряда элементов питания.

С обратной стороны присутствует пластиковая панель. На ней есть выступы, которые формируют ножки в передней части, а в задней есть механизмы подъёма. Клавиатура приподнимается на угол примерно 8°.

Там же, в задней части предусмотрен отсек для установки элементов питания. Как и у мышки, тут устанавливаются две батарейки типа AAA. Однако, в отличие от неё, тут нет выключателя.

Тестирование

Комплект легко находится операционной системой, драйверов для этого устанавливать не нужно. В оболочке BIOS всё работает хорошо. Каких-то специальных настроек тут нет, и поэтому комплект не поддерживается фирменным приложением MSI Center. Все же это бюджетный вариант. Поэтому можно сразу переходить к использованию.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. При осмотре на ней нельзя было найти индикатор, но на самом деле он размещен спереди в щели между кнопками перед колесом прокрутки. Индикатор необходим для отображения низкого состояния заряда элементов питания, а также для переключения режимов чувствительности, чтобы понимать, какой из трёх установлен. Само переключение не совсем простое и для этого лучше обратиться к инструкции. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая, рывков или лагов я не заметил.

Клавиатура достаточно удобная и хорошо лежит на ровной поверхности. Механизм клавиш работает хорошо, ничего не заедает. Нажатие упругое и ход кнопок небольшой. Единственное, её работа мне показалась слегка шумноватой. Есть индикация кнопок Num Lock и Caps Lock. Для верхнего ряда кнопок предусмотрена расширенная функциональность, благодаря которой которой включаются определённые функции операционной системы или запускаются приложения. Для этого достаточно зажать функциональную кнопку. Чего-то необычного при работе я не заметил, пользоваться клавиатурой вполне удобно.

Заключение

MSI Forge K200 Wireless Combo – это не ультимативный геймерский набор из клавиатуры и мышки, а скорее что-то ближе к офису и работе с документами. Это недорогой универсальный комплект, который может подойти большинству пользователей. За счет универсальности его можно использовать не только с компьютером, но и другими устройствами, которые поддерживают работу с клавиатурой. Это могут быть видеорегистраторы, телевизоры или какие-нибудь приставки. Для работы достаточно установить передатчик в порт USB и можно приступать к работе.

Периодически нужно будет менять элементы питания, но по опыту могу сказать, что их хватает надолго. Тут главное сильно не экономить и использовать алкалиновые батарейки, а лучше литиевые. Тут нужно 4 штуки и можно обойтись сразу одной пачкой. У других производителей я встречал ситуацию, что в клавиатуру устанавливаются элементы AAA, а в мышку одна батарейка AA. Соответственно приходится искать элементы разных типов. Тут купил одну пачку и забыл про питание на пару месяцев.

Эргономика реализована, исходя из концепции использования данного комплекта. В первую очередь она рассчитана на универсальность и офисное применение. На это частично намекает симметричный дизайн мышки. Клавиатура сделана удобной как раз для печати. Кнопки крупные, ход у них не очень большой, нажатие приятное, но при работе получается немного шумновато. Это же касается кнопок мыши. Ночью в тишине хорошо слышно оба устройства, поэтому для такого применения рекомендовать не могу. Я брал этот набор в простой офис для работы за компьютером и периодическому подключению к серверам и различным терминалам.

В общем, меня как раз привлекли простота, универсальность, отсутствие проводов и потребность всего в одном порту USB потому, что на передних консолях он частенько бывает как раз один, а во второй, если он есть, ещё нужно устанавливать флешку, чтобы что-то скопировать или переписать. Это такой добротный универсальный комплект, который успешно можно использовать дома или на работе. Играть с ним тоже, разумеется, можно, но лучше это делать со специализированными устройствами, которые позволяют это делать более комфортно, чтобы лучше было погружаться в саму игру и не отвлекаться на управление.

Андрей Понкратов aka wildchaser

