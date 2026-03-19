Оглавление

Вступление

В современном мире человек «обрастает» большим количеством портативных устройств или гаджетов, для которых необходима периодическая подзарядка. Это могут быть не только личные вещи, но и профессиональные инструменты, для которых также необходимо питание. Таким образом я поймал себя на мысли, что количество блоков питания у меня выросло и в сетевом фильтре на пять гнёзд уже не осталось свободного места.

Хорошо, что начали появляться универсальные устройства с большим количеством портов, которые можно использовать одновременно сразу для нескольких устройств. Уже есть модели, рассчитанные на разную суммарную мощность подключенных потребителей. Тут сам пользователь может подобрать себе модель, которая лучше всего подходит именно ему по мощности и по количеству портов. Сейчас даже обычные зарядные устройства на один порт становятся компактнее благодаря использованию транзисторов с нитридом галлия (такие зарядки называются GaN). Кроме того, они позволяют работать с различными напряжениями и подходят для широкого спектра устройств, которые можно заряжать одновременно.

Недавно я искал устройство, которое можно было бы разместить прямо на столе, чтобы к нему можно было сразу подключать несколько устройств для питания и подзарядки. Смысл заключается в том, что обычно сетевой фильтр расположен где-то на полу и от него приходится тянуть огромный жгут различных кабелей. Сейчас спина уже не такая гибкая, как раньше, и с трудом можно «нырять» под стол и копошиться там в проводах. Гораздо удобнее это делать прямо перед собой и поэтому я присмотрел себе устройство компании Ugreen.

Это известный производитель, и я уже рассмотрел множество разных устройств для подзарядки: адаптеры питания и пауэрбанки. Все они преимущественно выполнены в одном стиле и оформлении за редким исключением, например, в форме роботов. Модель называется Ugreen 100W 6-Port GaN Desktop Charger, артикул – X765. Выглядит всё просто – как обычный многопортовый адаптер с длинным сетевым кабелем. Посмотрим, как это работает.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как небольшой прямоугольный брусок. Я уже рассматривал похожие модели, которые оборудованы непосредственно вилкой для установки в розетку. Здесь же для этого есть длинный кабель, а сам блок размещается на столе.

Сверху можно заметить логотип на зелёной прямоугольной вставке. В левой части находится столбец с тремя пунктами, которые описывают ключевые особенности устройства. Прежде всего это технология GaNInfinity, которая обеспечивает высокую эффективность при низком нагреве. В этом ключе также упоминается термическая защита. При достижении пороговых значений происходит уменьшение мощности заряда, хотя есть специальные алгоритмы распределения мощности по портам, о которых мы поговорим позднее.

В заключение производитель немного хвастается и уверяет, что MacBook 13 Air заряжается до 70% всего за 1 час. Пока приходится лишь поверить на слово. Тут же указано, что в комплекте кабель длиной 2 м и есть поддержка стандарта PD 3.0 с максимальной мощностью 65 Вт.

В самом низу указано, что это шестипортовый адаптер. Есть уточнение, что здесь четыре разъёма USB Type-C и два USB Type-A. По бокам упаковки никакой информации не представлено. Лишь с одного торца есть наклейка с штрих-кодом и артикулом модели.

Небольшая спецификация есть лишь с обратной стороны.

Модель Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765) Входное напряжение, ток 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 А Выход USB Type-C1 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс Выход USB Type-C2 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс Выход USB Type-C3 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.9 А / 15 В, 2.33 А / 20 В, 1.75 А = 35 Вт Макс Выход USB Type-C4 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.9 А / 15 В, 2.33 А / 20 В, 1.75 А = 35 Вт Макс Выход USB Type-А1 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс Выход USB Type-А2 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс Максимальная выходная мощность 100 Вт Применяемые протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, Устройство, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge Режимы зарядки Power Delivery: 3.0 – 65 Вт макс.;

Apple: 5 В, 2.4 А;

BC1.2: 5 В, 1.5А;

Samsung AFC: 9 В, 12 В;

Huawei FCP: 5 В, 9 В, 12 В;

Huawei SCP: 3.3-10 В, 25 Вт;

Quick Charge 2.0: 5 В, 9.В, 12 В;

Quick Charge 3.0: 12 В макс. Длина кабеля 2 м Габариты 80 х 88 х 35 мм Масса 278 г

По традиции пришлось немного дополнить штатную таблицу со спецификациями потому, что важных характеристик мне найти не удалось. Пришлось лезть в дебри интернета и искать самостоятельно.

Пора заглянуть внутрь коробки.

Внутри коробки скрывается белый картонный лоток. Он тоже достаточно плотный, поэтому в целом защита тут хорошая. По центру размещено само устройство, которое упаковано в белый полупрозрачный пакет. Под лотком на самом дне можно найти несколько инструкций.

В комплекте есть только один кабель, который является сетевым удлинителем 220 В. Он универсальный и подходит даже под старый советский штепсель без заземления. Других кабелей, например, для заряда тут не предусмотрено.

Кабель продаётся отдельно или поставляется непосредственно с устройством, которое нужно заряжать.

Внешний вид

Корпус изготовлен из пластика двух цветов: серый и чёрный. Серый на двух квадратных боковых панелях. Поверхность матовая. На одной из них находится логотип производителя Ugreen, а на другой обозначена максимальная мощность 100 Вт.

Габариты устройства 80 х 88 х 35 мм. Есть похожие модели сразу с вилкой, которая вставляется в обычную штепсельную розетку. Тут же нас ждет гнездо для подключения длинного сетевого кабеля. В данном случае его длина составляет 2 метра, но можно при желании купить длиннее. Гнездо тут стандартное – на два контакта без заземления.

С противоположной стороны от гнезда расположены порты, которые поделены на две группы, хотя по факту их три. Здесь есть четыре порта USB Type-C и два USB Type-А. Все они подписаны, а группы обведены линией.

По бокам устройства ничего нет, сверху только надпись Ugreen, а снизу большой массив текста. Здесь представлена подробная информация по портам, как в спецификации. Также есть сертификаты и контактные данные.

Больше тут описывать особо нечего. Интересен лишь момент распределения мощности по портам при совместном использовании. Здесь производитель всё подробно расписал.

Тестирование

Для экспериментов я использовал обычный USB тестер, который показывает значение напряжения, силу тока и некоторые другие параметры. В первую очередь было интересно посмотреть, какие напряжения на каждом канале, какая сила тока и итоговая мощность при подключении разного оборудования.

В основном использовались смартфоны разных производителей и ноутбук с портом Thunderbolt, где по протоколу PD может проходить нагрузка до 100 Вт. Интерес представляла работа различных режимов быстрой зарядки и возможность питания ноутбука, ведь его штатная зарядка осуществляется через специальный разъём от блока 120 Вт (20 В, 6 А). В целом поведение всех устройств не вызывало вопросов. Быстрая зарядка работала везде, где это было возможно. Только при использовании ноутбука операционная система ругалась на то, что зарядка слабая.

Что касается смартфонов, то здесь всё зависит непосредственно от производителя. Самым распространённым оказался режим 9 В, 2 А (18 Вт). Когда ёмкость аккумулятора подходит к максимальной, происходит переключение на 5 В, 2 А. На одном смартфоне у меня штатная зарядка 20 В, поэтому иногда он работал в этом режиме.

Также я пробовал подключать к одному адаптеру несколько устройств. При этом поведение его начинает заметно отличаться. По двум каналам у меня получалось по 10 Вт (5 В, 2 А) и на одном канале 18 В и 2 А. Однако по мере полной зарядки каждого устройства характеристики на остальных каналах начинали улучшаться. Поэтому не следует надеяться, что вы подключите несколько устройств и на всех сразу начнётся быстрая зарядка.

Нагрев во время максимальной нагрузки достаточно умеренный. Мне не удалось разогреть эту зарядку выше 43°C, хотя я старался и очень долго гонял её.

Заключение

Компания Ugreen уже давно пользуется признанием и популярностью благодаря своему вниманию к деталям. Продукция всегда высокого качества и полностью соответствует описанию, а благодаря представительству в России теперь не нужно ждать месяц свой заказанный кабель из Китая. Большая часть ассортимента фирмы представлена в магазинах и на маркетплейсах в свободной продаже, а цены достаточно демократичные, несмотря на то, что они за последнее время подросли.

Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765) – это простое, понятное и эффективное устройство для зарядки или питания различного оборудования. Оно отлично работает и полностью соответствуют заявленным характеристикам. Если кто-то ожидает чуда и думает, что теперь его устройство будет заряжаться значительно быстрее, то не стоит сильно себя обнадёживать. Сама по себе зарядка не может создать условия, чтобы как-то ускорить этот процесс, поскольку есть определённые требования изготовителя оборудования, а за сам процесс отвечает специальный контроллер, который мониторит различные параметры и лишь согласовывает свои действия с адаптером питания. Даже если попытаться обойти ограничения контроллера, то это может привести к снижению ресурса аккумулятора или его полному выходу из строя.

На чудо сверхбыстрой зарядки при покупке такого устройства рассчитывать не приходится. В лучшем случае она будет обеспечивать ту же самую скорость, что и оригинальное зарядное устройство. При этом обычно у штатной зарядки, например, ноутбука, всего один разъём и поэтому можно заряжать только его. Здесь же несколько портов и можно подключать сразу несколько устройств, а нагрузка будет распределяться по потребителям. Опять же это не означает, что все подключенные устройства сразу начнут заряжаться быстро и на максимальной мощности. Есть определённые лимиты по каналам, которые указаны в спецификации к каждой модели. Поэтому иногда может оказаться, что быстрее будет зарядить устройства по очереди на одном канале, чем сразу заряжать несколько.

Мне понравился настольный вариант, ведь не всегда удобно лазить под столом и собирать там пыль. Устройство компактное и не занимает много места, оно устойчиво лежит на столе благодаря специальным ножкам и не очень маленькому весу. Это не самая мощная модель у производителя, и я бы для себя рассматривал устройство помощнее, чтобы через интерфейс PD 3.0 было хотя бы 100 Вт, а не 65 Вт. Нагрев при максимальной нагрузке умеренный и я думал, что он будет больше. Комплектация не очень богатая и в ней есть только сетевой кабель, а все остальные придётся докупать самостоятельно.

Андрей Понкратов aka wildchaser