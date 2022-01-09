В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 60 000 до 70 000 рублей.

реклама

Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins первую позицию разделили системы Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ и Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от режима работы лидеры опередили ближайшего преследователя Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 на 3%-12%.

Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 лидирующую позицию заняли конфигурации Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super и Core i5-10400F + GeForce RTX 2060.

Days Gone

реклама





1920х1080 1% low и average FPS

В зомбо- шутере Days Gone на первом месте расположилась связка Core i5-10400F + GeForce RTX 2060, опередившая ближайшего соперника Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super на 6%-8%.

Far Cry 5

реклама

1920х1080 1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 первую позицию разделили сразу три системы: Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super, Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ и Ryzen 3 3300Х + GeForce GTX 1660 Super.

реклама

Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

В проектах Hitman 3 и Humankind уверенно лидировала связка Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super.

реклама

Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

The Witcher 3: Wild Hunt

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

В последнем приключении Геральта из Ривии The первую строчку заняли конфигурации Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super и Core i5-10400F + GeForce RTX 2060. Недалеко от них отстали две связки, занявшие вторую позицию: Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ и Core i5-11400F + GeForce GTX 1660 Ti.

Watch Dogs Legion

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом шутере Watch Dogs Legion вновь лидировали системы Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ и Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super. При этом они ушли в заметный отрыв от ближайшего преследователя Core i5-10400F + GeForce RTX 2060. В зависимости от режима работы они опережали его на 24%-29%.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что обоих режимах работы лидировала система Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super. Второе место разделили две связки: Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ и Core i5-10400F + GeForce RTX 2060. На третьей позиции расположился игровой ПК Core i5-11400F + GeForce GTX 1660 Ti.

Лидеры показали высокие результаты во всех протестированных проектах. Чего нельзя сказать о связках с процессорами компании AMD.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Соотношение стоимости и производительности систем 1920х1080 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вновь уверенно лидировала конфигурация Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальными вариантами для приобретения будет связка Core i3-10105F + GeForce RTX 2060 Super. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и видеокарты из среднего ценового сегмента.

Хорошей альтернативой станут системы с процессором Core i5-10400F. Он поддерживает 6/12 потоков, что является хорошим заделом на ближайшее будущее. Вдобавок видеокарты Radeon RX 5600 ХТ и GeForce RTX 2060 достаточно производительны для обеспечения комфортной производительности для большинства современных игр.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

