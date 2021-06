Оглавление

Вступление

Я уже не один раз говорил, что у материнских плат формата mini-ITX своя особая специфика. Габариты материнской платы составляют всего 170 х 170 мм, при этом может использоваться флагманский чипсет и топовый процессор. Сама идея подобных компактных систем появилась очень давно. Одно время были популярны компактные баребоны, где использовались похожие по размеру платы. Занималась чем-то похожим компания Shuttle. Производители корпусов и материнских плат смекнули, что дело пахнет прибылью и надо как-то расширять свои рынки, начали освоение компактной платформы.

Сильно поспособствовало успеху внедрение процессоров компании VIA Technologies, которая решила выпускать уже готовые компактные платформы с распаянными процессорами. Понятно, что это были не очень мощные решения, а скачок произошел вместе с развитием мобильной платформы Intel с выходом процессора Pentuim M. Приблизительно в то же время состоялся переход с Pentium D на архитектуру Core 2 Duo. Тогда стало понятно, что производительность может быть высокой, а частота и выделяемая тепловая мощность могут быть поменьше.

Сейчас уже никого не удивить компактной материнской платой, способной работать с самыми горячими процессорами. Есть разные технологии, которые позволяют держать лимиты процессора под контролем и не позволять ему сильно нагреваться, а в самых тяжелых случаях всегда можно снизить напряжение и частоту. Все эти механизмы настолько автоматизировались, что никакой разгон уже не нужен потому, что система работает на пределе с ограничением по охлаждению, как на видеокартах. Поэму возможно даже нет смысла сейчас собирать систему на флагманском чипсете, а обойтись средним, ведь на том же Intel B560 теперь можно разгонять память. Возможно, многие так и поступят, но нет гарантии, что плата среднего уровня окажется сильно дешевле, чем флагман, ведь с ценообразованием на платформе mini-ITX все совсем по-другому.

Я уже рассматривал материнскую плату ASUS ROG Strix B560-I Gaming, а теперь настала очередь посмотреть на более крутую модификацию на топовом чипсете Intel Z590.

Это модель ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Она предлагает отличный внешний вид и хороший функционал. Нам обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и хороший разгон. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

Упаковка и комплектация

Сама плата маленькая и упаковка тоже не очень большая. Она практически не на много больше в длину и ширину, но ощутимо толще.

Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. Это сочетание красного и черного цветов в качестве фона. В последней генерации добавилась розово-фиолетовая вставка и появился еще один слоган For Those Who Dare.

Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъемов задней панели.

В левом верхнем углу находится логотип вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix B560-I Gaming WIFI. В самом низу находится множество разных значков и в правом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 11-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel Z590 и поддержка Intel Optane. Оставшиеся три: ASUS AURA Sync, Game First и WIFI 6.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix B560-I Gaming WIFI. Ниже в левой части находится фотография устройства. Справа от нее проходят три диагональные полосы. Они образуют три вставки с изображениями, которые представляют ключевые особенности устройства. Ниже можно заметить не очень детальную спецификацию устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим картонный лоток, в котором находится материнская плата в антистатическом пакете. Под ним находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек.

Там прячется весь комплект поставки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Комплект наклеек;

Брелок для ключей;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диски кладут уже просто по инерции, не понимая, что они больше неактуальны. Посмотрим теперь на прилагаемые аксессуары.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Удлинитель для разъема подключения кнопок и индикаторов корпуса.

Последний часто входит в комплект mini-ITX плат потому, что с доступом бывают трудности и поэтому производитель пытается упростить подключение. Заглушка задней панели уже установлена на плате и поэтому мы ее не видели в комплекте.

Дизайн и особенности платы

Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что ее габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт потому, что маловато, дороговато плюс бывают проблемы с совместимостью и зачастую вообще не нужно, но есть любители компактных систем и есть специализированные корпуса.

Просто это отдельная ниша продуктов, для тех, кто планирует создать компактную и производительную систему, но не для того, чтобы что-то там сэкономить. Для этого есть mATX.

В который раз я замечаю, что устройства на флагманских чипсетах разрастаются ввысь. Появляются всякие дочерние платы потому, что места на основной уже не хватает и полный функционал никак не влезает. Плюс еще нужно думать об охлаждении. Точнее думать тут нечего, а нужно ставить как-то вентилятор. Сложность все это скомпоновать растет в геометрической прогрессии. Не экономят на качестве изготовления и материалов, но делают функционал чуть проще потому, что банально нет места, чтобы развернуться на полную.

Единственное, чего я не могу понять – экономия на RGB светодиодах. Людям это нравится, это недорого и несущественно увеличивает стоимость платы, а с подсветкой она выглядит явно дороже. На этой плате подсветка все же есть в отличие от ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI, но ее так мало, что почти нет. Подсвечивается крохотный логотип на радиаторе M.2 накопителя.

Многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь как раз такой случай. Плата компактная и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонент очень плотное даже спереди. С обратной стороны свободного клочка также не найти потому, что здесь элементов не меньше. К тому же тут можно заметить чип ASUS AURA и TPU, для интеллектуального разгона, а также еще несколько контроллеров.

Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно, используется технология ProCool уже второго поколения. Другого сочетания на компактной плате не найти.

К тому же разгон процессора здесь есть, ведь используется флагманский чипсет Intel Z590 и поддерживаются топовые процессоры.

Если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» будет горячее и его надо будет охлаждать скорее всего водой, других вариантов здесь я не вижу. Разгон на новой платформе – непростое занятие даже на более подготовленных устройствах.

Здесь, на мой взгляд, совсем другая задача. Плата ориентирована на геймеров, а значит она оптимизирована на автоматический разгон, который будет ограничиваться мощностями системы охлаждения. Это разумно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды.

Разгон есть, но с ним пока не так все просто, хотя наиболее популярный режим доступен и работает с множителем 1:1.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гбайт. Он достигается путем установки двух модулей по 32 Гбайт.

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+2+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. На каждую из основных восьми фаз установлена одна транзисторная сборка Texas Instruments 95410, а на оставшиеся три 59880.

Еще на каждый из 11 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Также можно заметить танталовые конденсаторы.

Тут используется ШИМ-контроллер Intersil ISL69269. Он используется даже на Maximus Extreme.

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя радиаторами. Результат этой системы очень неплохи – 70°C под Prime95 с процессором Intel Core i5-11600K.

Боковой радиатор представляет собой сложное устройство и совмещается с кожухом. Он закрывает разъемы задней панели и к нему частично крепится заглушка задней панели. Внутри встроен небольшой радиатор с вентилятором. Поэтому сверху есть небольшая мелкая сеточка.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жестко.

Еще очень сложный «бутерброд» из радиаторов и плат находится внизу сразу над разъемом PCI-e x16.

Сверху находится толстая пластина для отвода тепла от верхнего накопителя M.2. Сверху находится логотип и надпись Strix. Они подсвечиваются. Внутрь вмонтированы светодиоды. От подложки, где они находятся вниз идут штырьки контактов, для передачи питания и сигнала.

Под радиатором находится дочерняя плата, но сверху на ней мы видим еще один радиатор с терморезинкой. Получается, что накопитель находится внутри «бутерброда».

Сама дочерняя плата несет на себе не только два порта M.2, но и звуковую подсистему. Для сообщения с основной платой используются два разъема. Один находится ближе к разъемам задней панели, а другой представляет из себя гибкий шлейф.

С противоположной стороны дочерней платы есть еще один радиатор. Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов жестко.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Под дочерней платой можно обнаружить еще один радиатор. Он отводит тепло от чипсета. Материал – алюминиевый сплав, цвет – черный и снова терморезинки.

Под ним прячется чипсет Intel Z590. В разных платах он нагревается по-разному, но в среднем до 70°C. Здесь похожая ситуация и волноваться на этот счет не стоит.

Также сразу предлагаю посмотреть схему, чтобы понимать, куда расходится все это огромное количество линий PCi-e.

Портов SATA3 поддерживается до шести, но на плате разведено только четыре. Понятно, что места маловато. Кстати, не совсем понятно, почему производитель на таких компактных платах не реализует свою же технологию DIMM.2 для установки накопителей вертикально. Здесь же пытаются рационально разместить их горизонтально, но получается очень сложно и технически и с обслуживанием/установкой.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

Звуковая подсистема находится на дочерней плате. Она представлена звуковым кодеком нового поколения Realtek ALC4080. Для удобства подключения на ней же находится разъем передней аудиопанели, что логично, а кроме этого, коннектор 4-pin вентилятора, разъем для адресной ARGB подсветки и колодка портов USB 2.0.

Левее слота PCI-e x16 распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Сетевой контроллер Intel I225-V находится за разъемами задней панели. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16, линии которого идут от контроллера процессора. В зависимости от модели он может быть как Gen 4, так и Gen 3.

Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Однако, есть и неприятный момент. Передний обеспечивается процессором. Поэтому с моделями 10-поколения он просто не будет работать.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Один разъем USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Gen2х2 (Type-C);

Один разъем Thunderbolt 4 (Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Кнопка BIOS Flasback;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода антенн беспроводного модуля.

Последний представлен адаптером Intel WIFI 6E 210X

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4 (х16) Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen4 (Процессор Gen11);

1 x M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel WIFI 6E 210X Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 2 x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 1 + 1x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel Z590) Thunderbolt 4 1 x Intel JHL8540 Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

1 x USB 3.2 Gen2x2;

1 x USB 3.2 Gen2;

1 x Thunderbolt 4;

4 x USB 2.0;

1 x RJ-45;

3 x 3.5 мм Jack;

1 x BIOS Flashback;

2 Ant. out Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Тут соответственно присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартная для этой серии.

В платах нового поколения наконец-то появилась функция разгона оперативной памяти. Зато процессор здесь не разгоняется. В лучшем случае можно зафиксировать частоту Турбо. Есть возможность включения XMP профиля, но это все равно не работает. Мне пришлось все устанавливать вручную.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть размещена в привычном меню Advanced.

На месте список внесенных перед выходом из меню настроек изменений. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI, версия BIOS 0707;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Тестирование

Компания ASUS позиционирует линейку ROG Strix не для разгона, а для геймеров. Более того, на всех моделях Maximus Extreme написано Gaming motherboard. Это не значит, что разгонять нельзя. Можно делать все, но надо понимать целесообразность этих действий. Если видишь, что подсистема питания не состоит из 20 фаз, радиаторы скромные, системная плата небольшая, то действовать нужно в рамках разумного. И тут разумно использовать автоматический режим и разогнать оперативную память. Процессор я уже пробовал гнать на Extreme и Apex, и в целом понятно, что на этой платформе есть определенные проблемы. Связаны они с солидным тепловыделением, а оно получается не просто так, а от высокого напряжения на ядрах в разгоне.

Сборка на компактном устройстве всегда сопряжена с неудобствами, а уж если рядом с сокетом всякие «бутерброды» и большие радиаторы, то заморочки будут. В итоге мне не удалось поставить ни один кулер, но виновата моя невнимательность. Похожие проблемы были ранее, и я всегда выходил из положения, вынимая ближайший к слоту модуль памяти, поскольку по-другому водоблок СЖО разместить не мог. Бывают казусы с необслуживаемыми СЖО, но они связаны с тем, что слоты памяти находятся близко к сокету. В большинстве плат, которые я тестировал, было по четыре слота, и ближайший к сокету обычно не задействуется, а здесь их всего два. Выводы от водоблока-помпы мешают, но не всегда.

С последними обновлениями BIOS материнские платы стали работать увереннее в штатном режиме. Температура доходит почти до 90°C, но процессор изо всех сил держит 4600 МГц

Можно отметить неплохие для такой компактной системы температурные показатели всех компонентов, только нужно учитывать, что это открытый стенд, и в корпусе все может быть иначе.

Дальше я пробовал разгонять оперативную память и у меня получились неплохие результаты. XMP. DDR4-4600:

1:2. DDR4-5066:

1:1. DDR4-3733:

Теперь запустим традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1.

Результаты не впечатляют.

Осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка сверху показывает 48°C под Pime95 (приблизительно за 5 минут), и на мой взгляд, это отличный результат.

В простое верхний радиатор греется всего до 34°C. Радиатор чипсета разогревается до 50°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Далее протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI – это модель совсем другого уровня. Здесь лучше абсолютно все, и ASUS ROG Strix B560-I Gaming не конкурент.

Мы видим новые современные интерфейсы, отличную систему охлаждения и сложную конструкцию с отдельно вынесенной звуковой картой. Данная система уже не нова, но в ASUS постоянно оттачивают мастерство и делают каждый раз все лучше. В целом звучание нового кодека мне нравится больше, чем у предыдущего поколения. Также в компании уделяют большое внимание эргономике, чтобы с устройством было приятно работать. Надо отметить, что это заметно по всем разъемам и коннекторам. До них удобно добраться, есть подписи и в целом все отлично.

Самым большим недостатком лично для меня стало ограниченное пространство около процессора, которое закрыто со всех сторон радиаторами и прочими «бутербродами». Из-за этого я не мог нормально поставить ни один кулер. Пришлось использовать СВО, но там тоже все не так просто, и в итоге я вынужден был установить только один модуль памяти. При этом разгон самой памяти отличный (и я бы скорее всего получил высокие результаты), частоту удалось поднять выше 5 ГГц. Разгон стендового процессора тут оказался нецелесообразен: если в штатном режиме в нагрузке я получаю 90°C на нем, то дальше просто нет смысла. При этом я использовал СЖО с радиатором на 360 мм, а в реальной сборке будет не больше 240/280 мм, иначе нельзя говорить о компактности. Последнее поколение процессоров Intel горячее, и материнская плата с этим ничего не сделает.

Функционал устройства большой. Есть поддержка Thunderbolt 4 и PCI-e 4.0, есть отличная индикация, которая состоит из нескольких светодиодов. Это индикаторы Q-LED, для определения, на каком этапе устройство зависает при загрузке. Комплект поставки неплохой и есть все самое необходимое. Система питания и охлаждения находится на высоком уровне и ей уделено много внимания. Есть даже небольшой вентилятор, который спрятан в металлическом кожухе над разъемами задней панели, который сам является радиатором. Нагрев в нагрузке оказался очень умеренным и в целом работой устройства я остался доволен.

В качестве охлаждения процессора тут нужно использовать водоблок с фитингами сверху потому, что около сокета мало пространства для размещения чего-то другого. Возможно, скоро мы придем к моноблоку СЖО на платформе mini-ITX.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: