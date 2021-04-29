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Вступление

Компания Intel наконец-то выпустила 11-поколение своих процессоров и успела прославиться этим событием. Основное преимущество новых моделей – это увеличенная производительность на одно ядро. По этому показателю Intel уверенно тягается с моделями AMD Ryzen 5000-серии и наконец-то образовался какой-то паритет, когда явного лидера в плане производительности выделить не просто. Вместе с этим процессорный гигант представил новые чипсеты, которые выделяются внедрением нового интерфейса PCI-e 4.0. Остальные нововведения не столь значительны и сводятся к банальному наращиванию других современных портов.

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Пока нельзя назвать платформу провалом или успехом потому, что сложно оценить ситуацию на рынке. Если цены будут приемлемыми, то у нового поколения есть все шансы на успех. Еще недавно все мечтали и думали, что процессоры AMD Ryzen 5000-серии будут стоить столько же сколько 3000. Однако, даже сейчас цены продолжают сильно отличаться. При этом я уже перестал понимать пользователей, которые продают свои AMD Ryzen 5 3600 за 10000 рублей, чтобы за 23000 купить AMD Ryzen 5 5600X. Разница максимум на 20%, но не в два раза точно.

В плане цены между Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 5 5600X пока заметен паритет, но это может быть связано с новизной процессоров Intel, и цена на них может снизится, тогда на них могут обратить внимание больше потенциальных покупателей. Другое дело с чипсетами. Компания Intel перестала вставлять палки в колеса пользователей, решила не пилить сук, на котором сидит и сделала царский подарок. Да, теперь официально можно разгонять память на чипсетах отличных от Z серии. Именно такую функцию поддерживают новые платы на безе Intel B560, поэтому здесь уже смысл перехода c B460 уже вырисовывается отчетливый. Особенно это будет актуально для нишевых продуктов, которые покупают не бедные люди и не на последние деньги, например, mini-ITX.

Формат mini-ITX действительно очень популярен, и производители материнских плат часто выпускают определенные линейки моделей и обновляют их при переходе на новую платформу. Наиболее отчетливо это заметно по моделям ASUS ROG Strix. Если мы говорим о платформе LGA1200, упоминаем чипсет Intel B560 и формат mini-ITX, значит речь пойдет о ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI.

Что интересного и необычного принесло нам новое поколение? Будем разбираться, изучая особенности устройства.

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Упаковка и комплектация

Сама плата маленькая и упаковка соответствует. Она практически не на много больше в длину и ширину, но ощутимо толще.

Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. Это сочетание красного и черного цветов в качестве фона. В последней генерации добавилась розово-фиолетовая вставка. Это дань моде. Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится логотип вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix B560-I Gaming WIFI. В самом низу находится множество разных значков и в правом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 11-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel B560 и поддержка Intel Optane. Оставшиеся три: ASUS AURA Sync, Game First и WIFI 6.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix B560-I Gaming WIFI. Ниже в левой части находится фотография устройства. Справа от нее проходят три диагональные полосы. Они образуют три вставки с изображениями, которые представляют ключевые особенности устройства. Ниже можно заметить не очень детальную спецификацию устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь снова используется картонный лоток, который загибается и образует короб с крышкой. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Под этой черной картонной коробкой находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там прячется весь комплект поставки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Информация о безопасности;

Благодарственная карта;

Комплект наклеек;

Брелок для ключей;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диск уже не нужен, некоторые производители уже кладут в комплект флешки. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Плата для геймеров, поэтому поддержка Windows 7 и 8.1 тоже не нужна. Посмотрим на аксессуары.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Кабель USB Type-C;

Антенна для беспроводного модуля;

Разветвитель USB 2.0 портов;

Удлинитель для разъема подключения кнопок и индикаторов корпуса.

Последний часто входит в комплект mini-ITX плат потому, что с доступом бывают трудности и поэтому производитель пытается упростить подключение. Заглушка задней панели уже установлена на плате и поэтому мы ее не видели в комплекте.

В комплект входят комплекты крепления накопителей типа М.2, но на самом деле особой необходимости спереди в них нет потому, что используется новый упрощенный крепеж M.2 Q-Latch.

Дизайн и особенности платы

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Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что ее габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт потому, что мелко, дорого, проблемы с совместимостью и зачастую вообще не нужно, но есть любители компактных систем и есть специализированные корпуса. Просто это отдельная ниша продуктов, для тех, кто понимает зачем ему это. В остальных случаях гораздо дешевле и проще все сделать на mATX.

В который раз я замечаю, что устройства на чипсетах средней серии заметно упрощаются. Это само по себе неплохо потому, что такие модели выбирают пользователи, которые хотят сэкономить, а точнее сберечь существенную часть своих средств по сравнению с флагманом и в компании ASUS это понимают. Не экономят на качестве изготовления и материалов, но делают функционал чуть проще.

Единственное, чего я не могу понять – экономия на RGB светодиодах. Людям это нравится, это недорого и несущественно увеличивает стоимость платы, а с подсветкой она выглядит явно дороже. Также здесь нет никаких нагромождений дочерних плат над чипсетом. Многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь ничего этого нет, но есть ряд других интересных решений.

Плата компактная и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонентов очень плотное даже спереди. С обратной стороны свободного клочка также не найти потому, что здесь элементов не меньше. К тому же тут можно заметить слот M.2 и несколько контроллеров.

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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно, используется технология ProCool. Другого сочетания на компактной плате не найти. К тому же разгона процессора здесь нет, а на Intel B560 никто не додумается устанавливать топовые процессоры, однако могут найтись какие-то совсем странные люди, которые будут ставить процессоры со свободным множителем и этим фейковым TDP 125 Вт.

Если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» на конце ему совсем не нужен и будет только мешать высокой температурой.

Разгон новой платформы – непростое занятие даже на более подготовленных устройствах. Здесь, на мой взгляд, совсем другая задача. Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как решение начального уровня для геймеров. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая Intel Core i9 11900K.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды. Разгон есть, но с ним пока не так все просто, хотя наиболее популярный режим доступен и работает с множителем 1:1.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб. Он достигается путем установки двух модулей по 32 Гб.

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В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+1+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются транзисторные сборки Alpha & Omega AOZ5316NQI. Они способны обеспечить обычную нагрузку в 55А и пиковую в 80А, но это только на основные 8 фаз.

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Кстати, он частенько использовался в материнских платах на базе чипсета Intel Z490, например, на ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi).

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя небольшими радиаторами. Результат этой системы очень неплохи – 80°C под Prime95 с процессором Intel Core i5-11600K. Сверху боковой радиатор частично накрывает пластиковый кожух, который расположен в левой части и закрывает разъемы задней панели.

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Он изготовлен из пластика ABS. Сверху находится логотип и надпись ROG Strix, а еще полоски. Никакой подсветки с модулем RGB тут нет. Крепление осуществляется при помощи двух саморезов с обратной стороны.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

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В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жестко. Еще один радиатор находится внизу. Он больше напоминает толстую пластинку и отводит тепло от накопителя M.2.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Фиксируется устройство сверху при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. Сверху радиатора можно увидеть полоски и логотип ROG. Эта пластина находится на нижнем слоте M.2, а c обратной стороны платы ничего нет. И, конечно же, есть радиатор на чипсете. Он, прячется под радиатором накопителя M.2, который проходит над ним, для чего в радиаторе сделано специальное углубление.

Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Под радиатором прячется чипсет Intel B560.

Характеристики его не блещут, но для начального уровня сойдет иначе может получиться конкуренция внутри.

Всего у него есть 12 каналов PCI-e Gen3. Портов SATA3 поддерживается до шести, но на плате разведено только четыре.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка для двух устройств USB 2.0, а в самом низу под портами SATA3 есть колодка портов USB 3.0.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь мы видим разъем для подключения передней аудиопанели, звуковой кодек Realtek S1220A, несколько электролитических конденсаторов и микросхему S210 для обеспечения передачи звука через USB Type-C

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Сетевой контроллер Realtek RTL8125 распаян спереди за разъемами задней панели. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16, линии которого идут от контроллера процессора. В зависимости от модели он может быть как Gen 4, так и Gen 3.

Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Однако, есть и неприятный момент. Передний обеспечивается процессором. Поэтому с моделями 10-поколения он просто не будет работать. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Пять разъемов USB 2.0;

Один разъем USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Gen2х2 (Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один аудиоразъем USB Type-C;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода антенн беспроводного модуля.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel B560 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц (см. характеристики процессора, выше не будет) Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4 (х16) Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B560; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen4 (процессор Gen11);

1 x M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125 Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 5 + 2 x USB 2.0 (Intel B560) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560) USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560) USB 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel B560) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

1 x USB 3.2 Gen2x2;

1 x USB 3.2 Gen2;

5 x USB 2.0;

1 x RJ-45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Audio USB Type-C;

2 Ant. out Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартная для этой серии.

В платах этого поколения наконец-то появилась функция разгона памяти. Процессор не разгоняется. В лучшем случае можно зафиксировать частоту Турбо. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля, но это все равно не работает. Мне пришлось все устанавливать вручную. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI, версия BIOS 0503;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВт;

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать нечего. Бывают казусы с необслуживаемыми СЖО, но они связаны с тем, что слоты памяти находятся близко к сокету. Просто получается так, что в большинстве плат, которые я тестировал было по 4 слота и ближайший к сокету обычно не задействуется, а здесь их всего два. Выводы от водоблока-помпы мешают, но не всегда. Гораздо интереснее, что система может рухнуть при прохождении Prime95 просто в дефолте на ровном месте.

Платформа еще нуждается в какой-то доработке. Если все выставить вручную, то работает все как положено, без нареканий. Разгона процессора тут нет, но с памятью можно поиграться, хотя XMP у меня запустить не удалось. Скорее всего здесь еще будут какие-то правки в BIOS и все встанет на лыжи.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Память с делителем 1:1 удалось разогнать до DDR4-3600 с таймингами 16-16-16-32.

AIDA64 Cache & Memory:

Теперь посмотрим традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1.

Результаты меня тоже не впечатлили. Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка справа показывает 76°C под Pime95 приблизительно за 5 минут, и я думаю, что это приемлемый результат результат.

В простое он греется всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 45.0°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI – это очень интересная модель, у которой больше плюсов, а все минусы относятся к самой платформе. При том, что в целом все понравилось (и сложно даже представить, что можно было бы улучшить), меня не покидало ощущение неотлаженности всей системы. Разгон вроде бы есть, а по тестам его и нет совсем. Радует, что оперативная память гонится. Однако мне так и не удалось запустить память с профилем XMP. Судя по всему, здесь еще есть над чем поработать инженерам, поскольку на платах с чипсетом Intel Z590 таких проблем не было.

В любом случае платформа еще дорабатывается, но уже какие-то результаты есть, и самый популярный режим DDR4-3600 с таймингами 16-16-16-32 работает как часы. Что касается платформы, то я уже сталкивался с тем, что автоматика местами перегибает и завышает напряжение на компонентах. Поэтому в штатном режиме система может работать странно, а к разгону нужно подходить осторожно и не доверять системе никаких параметров.

По остальному оснащению устройство очень близко к предшествующей модификации ASUS ROG Strix B460-I Gaming. Здесь каждый решает сам по поводу перехода, но в данном случае я бы его осуществил, если бы был владельцем прошлого поколения. Вот с ASUS ROG Strix B450-I Gaming я бы точно не перешел на ASUS ROG Strix B550-I Gaming, а в данном случае уже можно подумать, взвесив все за и против. Еще в который раз я замечаю, что производитель мало внимания стал уделять подсветке. Не поверю, что жалко потратить дополнительно $2, чтобы оснастить устройство хотя бы с обратной стороны горстью RGB светодиодов.

Хорошо, что еще есть индикаторы Q-LED, для определения на каком этапе устройство зависает при загрузке. Еще для меня стала неожиданностью несовместимость с некоторыми необслуживаемыми СЖО, хотя это можно как-то переиграть и развернуть выводы потому, что в штатном положении они могут почти перекрыть ближайший слот. Проблема еще была в том, что у памяти были радиаторы и эти 2 мм оказались решающими.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: