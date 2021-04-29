Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI

На тест в лабораторию попала очень интересная модель форм-фактора Mini-ITX.
+
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Оглавление

Вступление

Компания Intel наконец-то выпустила 11-поколение своих процессоров и успела прославиться этим событием. Основное преимущество новых моделей – это увеличенная производительность на одно ядро. По этому показателю Intel уверенно тягается с моделями AMD Ryzen 5000-серии и наконец-то образовался какой-то паритет, когда явного лидера в плане производительности выделить не просто. Вместе с этим процессорный гигант представил новые чипсеты, которые выделяются внедрением нового интерфейса PCI-e 4.0. Остальные нововведения не столь значительны и сводятся к банальному наращиванию других современных портов.

реклама

Пока нельзя назвать платформу провалом или успехом потому, что сложно оценить ситуацию на рынке. Если цены будут приемлемыми, то у нового поколения есть все шансы на успех. Еще недавно все мечтали и думали, что процессоры AMD Ryzen 5000-серии будут стоить столько же сколько 3000. Однако, даже сейчас цены продолжают сильно отличаться. При этом я уже перестал понимать пользователей, которые продают свои AMD Ryzen 5 3600 за 10000 рублей, чтобы за 23000 купить AMD Ryzen 5 5600X. Разница максимум на 20%, но не в два раза точно.

В плане цены между Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 5 5600X пока заметен паритет, но это может быть связано с новизной процессоров Intel, и цена на них может снизится, тогда на них могут обратить внимание больше потенциальных покупателей. Другое дело с чипсетами. Компания Intel перестала вставлять палки в колеса пользователей, решила не пилить сук, на котором сидит и сделала царский подарок. Да, теперь официально можно разгонять память на чипсетах отличных от Z серии. Именно такую функцию поддерживают новые платы на безе Intel B560, поэтому здесь уже смысл перехода c B460 уже вырисовывается отчетливый. Особенно это будет актуально для нишевых продуктов, которые покупают не бедные люди и не на последние деньги, например, mini-ITX.

Формат mini-ITX действительно очень популярен, и производители материнских плат часто выпускают определенные линейки моделей и обновляют их при переходе на новую платформу. Наиболее отчетливо это заметно по моделям ASUS ROG Strix. Если мы говорим о платформе LGA1200, упоминаем чипсет Intel B560 и формат mini-ITX, значит речь пойдет о ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI.

450x234 26 KB. Big one: 1000x521 93 KB

Что интересного и необычного принесло нам новое поколение? Будем разбираться, изучая особенности устройства.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Упаковка и комплектация

Сама плата маленькая и упаковка соответствует. Она практически не на много больше в длину и ширину, но ощутимо толще.

450x369 30 KB. Big one: 1000x819 115 KB

Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. Это сочетание красного и черного цветов в качестве фона. В последней генерации добавилась розово-фиолетовая вставка. Это дань моде. Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится логотип вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix B560-I Gaming WIFI. В самом низу находится множество разных значков и в правом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 11-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel B560 и поддержка Intel Optane. Оставшиеся три: ASUS AURA Sync, Game First и WIFI 6.

Переворачиваем коробку.

реклама

450x367 30 KB. Big one: 1000x815 117 KB

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix B560-I Gaming WIFI. Ниже в левой части находится фотография устройства. Справа от нее проходят три диагональные полосы. Они образуют три вставки с изображениями, которые представляют ключевые особенности устройства. Ниже можно заметить не очень детальную спецификацию устройства.

Пора заглянуть внутрь.

450x355 31 KB. Big one: 1000x788 115 KB

Здесь снова используется картонный лоток, который загибается и образует короб с крышкой. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Под этой черной картонной коробкой находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там прячется весь комплект поставки.

450x350 28 KB. Big one: 1000x778 102 KB

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x278 27 KB. Big one: 1000x618 95 KB
  • Руководство пользователя;
  • Краткое руководство;
  • Информация о безопасности;
  • Благодарственная карта;
  • Комплект наклеек;
  • Брелок для ключей;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

450x212 21 KB. Big one: 1000x472 84 KB

Диск уже не нужен, некоторые производители уже кладут в комплект флешки. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Плата для геймеров, поэтому поддержка Windows 7 и 8.1 тоже не нужна. Посмотрим на аксессуары.

450x278 26 KB. Big one: 1000x617 95 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Кабель USB Type-C;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Разветвитель USB 2.0 портов;
  • Удлинитель для разъема подключения кнопок и индикаторов корпуса.

Последний часто входит в комплект mini-ITX плат потому, что с доступом бывают трудности и поэтому производитель пытается упростить подключение. Заглушка задней панели уже установлена на плате и поэтому мы ее не видели в комплекте.

В комплект входят комплекты крепления накопителей типа М.2, но на самом деле особой необходимости спереди в них нет потому, что используется новый упрощенный крепеж M.2 Q-Latch.

450x185 27 KB. Big one: 1000x412 98 KB

Дизайн и особенности платы

реклама



Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что ее габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт потому, что мелко, дорого, проблемы с совместимостью и зачастую вообще не нужно, но есть любители компактных систем и есть специализированные корпуса. Просто это отдельная ниша продуктов, для тех, кто понимает зачем ему это. В остальных случаях гораздо дешевле и проще все сделать на mATX.

450x424 34 KB. Big one: 1000x943 132 KB

В который раз я замечаю, что устройства на чипсетах средней серии заметно упрощаются. Это само по себе неплохо потому, что такие модели выбирают пользователи, которые хотят сэкономить, а точнее сберечь существенную часть своих средств по сравнению с флагманом и в компании ASUS это понимают. Не экономят на качестве изготовления и материалов, но делают функционал чуть проще.

Единственное, чего я не могу понять – экономия на RGB светодиодах. Людям это нравится, это недорого и несущественно увеличивает стоимость платы, а с подсветкой она выглядит явно дороже. Также здесь нет никаких нагромождений дочерних плат над чипсетом. Многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь ничего этого нет, но есть ряд других интересных решений.

Плата компактная и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонентов очень плотное даже спереди. С обратной стороны свободного клочка также не найти потому, что здесь элементов не меньше. К тому же тут можно заметить слот M.2 и несколько контроллеров.

реклама

450x389 39 KB. Big one: 1000x865 154 KB

Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно, используется технология ProCool. Другого сочетания на компактной плате не найти. К тому же разгона процессора здесь нет, а на Intel B560 никто не додумается устанавливать топовые процессоры, однако могут найтись какие-то совсем странные люди, которые будут ставить процессоры со свободным множителем и этим фейковым TDP 125 Вт.

450x229 26 KB. Big one: 1000x508 97 KB

Если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» на конце ему совсем не нужен и будет только мешать высокой температурой.

Разгон новой платформы – непростое занятие даже на более подготовленных устройствах. Здесь, на мой взгляд, совсем другая задача. Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как решение начального уровня для геймеров. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая Intel Core i9 11900K.

реклама

450x172 24 KB. Big one: 1000x383 97 KB

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды. Разгон есть, но с ним пока не так все просто, хотя наиболее популярный режим доступен и работает с множителем 1:1.

450x268 34 KB. Big one: 1000x595 121 KB

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб. Он достигается путем установки двух модулей по 32 Гб.

450x336 48 KB. Big one: 1000x746 171 KB

реклама

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+1+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются транзисторные сборки Alpha & Omega AOZ5316NQI. Они способны обеспечить обычную нагрузку в 55А и пиковую в 80А, но это только на основные 8 фаз.

450x237 28 KB. Big one: 1000x527 103 KB

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Кстати, он частенько использовался в материнских платах на базе чипсета Intel Z490, например, на ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi).

450x407 51 KB

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя небольшими радиаторами. Результат этой системы очень неплохи – 80°C под Prime95 с процессором Intel Core i5-11600K. Сверху боковой радиатор частично накрывает пластиковый кожух, который расположен в левой части и закрывает разъемы задней панели.

реклама

450x282 25 KB. Big one: 1000x627 99 KB

Он изготовлен из пластика ABS. Сверху находится логотип и надпись ROG Strix, а еще полоски. Никакой подсветки с модулем RGB тут нет. Крепление осуществляется при помощи двух саморезов с обратной стороны.

450x311 12 KB. Big one: 1000x692 42 KB

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

450x226 13 KB. Big one: 1000x502 41 KB

реклама

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жестко. Еще один радиатор находится внизу. Он больше напоминает толстую пластинку и отводит тепло от накопителя M.2.

450x335 18 KB. Big one: 1000x744 59 KB

Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Фиксируется устройство сверху при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. Сверху радиатора можно увидеть полоски и логотип ROG. Эта пластина находится на нижнем слоте M.2, а c обратной стороны платы ничего нет. И, конечно же, есть радиатор на чипсете. Он, прячется под радиатором накопителя M.2, который проходит над ним, для чего в радиаторе сделано специальное углубление.

450x204 28 KB. Big one: 1000x454 106 KB

Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Под радиатором прячется чипсет Intel B560.

450x430 32 KB. Big one: 1000x955 128 KB

Характеристики его не блещут, но для начального уровня сойдет иначе может получиться конкуренция внутри.

450x228 23 KB. Big one: 1119x568 94 KB

Всего у него есть 12 каналов PCI-e Gen3. Портов SATA3 поддерживается до шести, но на плате разведено только четыре.

450x357 29 KB. Big one: 1021x809 95 KB

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка для двух устройств USB 2.0, а в самом низу под портами SATA3 есть колодка портов USB 3.0.

450x418 40 KB. Big one: 1000x929 156 KB

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь мы видим разъем для подключения передней аудиопанели, звуковой кодек Realtek S1220A, несколько электролитических конденсаторов и микросхему S210 для обеспечения передачи звука через USB Type-C

450x288 38 KB. Big one: 1000x641 137 KB

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

450x346 48 KB. Big one: 1000x768 179 KB

Сетевой контроллер Realtek RTL8125 распаян спереди за разъемами задней панели. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

450x356 43 KB. Big one: 1000x792 156 KB

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16, линии которого идут от контроллера процессора. В зависимости от модели он может быть как Gen 4, так и Gen 3.

450x159 21 KB. Big one: 1000x353 83 KB

Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Однако, есть и неприятный момент. Передний обеспечивается процессором. Поэтому с моделями 10-поколения он просто не будет работать. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x145 16 KB. Big one: 1000x323 60 KB
  • Пять разъемов USB 2.0;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2х2 (Type-C);
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один аудиоразъем USB Type-C;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Два вывода антенн беспроводного модуля.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel B560
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц (см. характеристики процессора, выше не будет)
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4 (х16)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B560; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen4 (процессор Gen11);
1 x M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125
Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 5 + 2 x USB 2.0 (Intel B560)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560)
USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560)
USB 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel B560)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x DP;
1 x USB 3.2 Gen2x2;
1 x USB 3.2 Gen2;
5 x USB 2.0;
1 x RJ-45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Audio USB Type-C;
2 Ant. out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартная для этой серии.

В платах этого поколения наконец-то появилась функция разгона памяти. Процессор не разгоняется. В лучшем случае можно зафиксировать частоту Турбо. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля, но это все равно не работает. Мне пришлось все устанавливать вручную. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI, версия BIOS 0503;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВт;

450x337 45 KB. Big one: 1000x748 187 KB

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать нечего. Бывают казусы с необслуживаемыми СЖО, но они связаны с тем, что слоты памяти находятся близко к сокету. Просто получается так, что в большинстве плат, которые я тестировал было по 4 слота и ближайший к сокету обычно не задействуется, а здесь их всего два. Выводы от водоблока-помпы мешают, но не всегда. Гораздо интереснее, что система может рухнуть при прохождении Prime95 просто в дефолте на ровном месте.

Платформа еще нуждается в какой-то доработке. Если все выставить вручную, то работает все как положено, без нареканий. Разгона процессора тут нет, но с памятью можно поиграться, хотя XMP у меня запустить не удалось. Скорее всего здесь еще будут какие-то правки в BIOS и все встанет на лыжи.

450x313 39 KB. Big one: 1000x695 177 KB

AIDA64 GPGPU:

450x276 29 KB. Big one: 1000x613 114 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x435 39 KB. Big one: 823x795 107 KB

Память с делителем 1:1 удалось разогнать до DDR4-3600 с таймингами 16-16-16-32.

450x450 60 KB. Big one: 1201x1201 283 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x431 38 KB. Big one: 820x785 103 KB

Теперь посмотрим традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1.

450x326 41 KB

Результаты меня тоже не впечатлили. Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка справа показывает 76°C под Pime95 приблизительно за 5 минут, и я думаю, что это приемлемый результат результат.

450x300 33 KB. Big one: 960x640 86 KB

В простое он греется всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 45.0°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x169 19 KB. Big one: 758x284 52 KB

24 бит, 192 кГц

450x169 20 KB. Big one: 758x284 53 KB

Заключение

ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI – это очень интересная модель, у которой больше плюсов, а все минусы относятся к самой платформе. При том, что в целом все понравилось (и сложно даже представить, что можно было бы улучшить), меня не покидало ощущение неотлаженности всей системы. Разгон вроде бы есть, а по тестам его и нет совсем. Радует, что оперативная память гонится. Однако мне так и не удалось запустить память с профилем XMP. Судя по всему, здесь еще есть над чем поработать инженерам, поскольку на платах с чипсетом Intel Z590 таких проблем не было.

В любом случае платформа еще дорабатывается, но уже какие-то результаты есть, и самый популярный режим DDR4-3600 с таймингами 16-16-16-32 работает как часы. Что касается платформы, то я уже сталкивался с тем, что автоматика местами перегибает и завышает напряжение на компонентах. Поэтому в штатном режиме система может работать странно, а к разгону нужно подходить осторожно и не доверять системе никаких параметров.

По остальному оснащению устройство очень близко к предшествующей модификации ASUS ROG Strix B460-I Gaming. Здесь каждый решает сам по поводу перехода, но в данном случае я бы его осуществил, если бы был владельцем прошлого поколения. Вот с ASUS ROG Strix B450-I Gaming я бы точно не перешел на ASUS ROG Strix B550-I Gaming, а в данном случае уже можно подумать, взвесив все за и против. Еще в который раз я замечаю, что производитель мало внимания стал уделять подсветке. Не поверю, что жалко потратить дополнительно $2, чтобы оснастить устройство хотя бы с обратной стороны горстью RGB светодиодов.

Хорошо, что еще есть индикаторы Q-LED, для определения на каком этапе устройство зависает при загрузке. Еще для меня стала неожиданностью несовместимость с некоторыми необслуживаемыми СЖО, хотя это можно как-то переиграть и развернуть выводы потому, что в штатном положении они могут почти перекрыть ближайший слот. Проблема еще была в том, что у памяти были радиаторы и эти 2 мм оказались решающими.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser rog mini-itx gaming strix lga1200 core i5-11600k asus rog strix b560-i gaming wifi intel b560

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
6
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
31
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
22

Интересные материалы

Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 132
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

12 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12.5
4
Tesla продала Биткоинов на 270 миллионов долларов, а Илон Маск назвал причины и размер прибыли
39
Рост цен на SSD неизбежен, а майнинг Chia Coin может не окупиться из-за выхода накопителей из строя
27
Доходы майнеров продолжают падать, а добыча Эфириума снижается несмотря на рост цены криптовалюты
56
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
36
Motorola Moto G50: 77 часов в мессенджере при заряде 15%, 43 дня в режиме ожидания
6
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 для 35 смартфонов от 27 апреля 2021 года
1
Консольная World of Tanks получила большое обновление Modern Armor с новым режимом и современными танками
4
Xiaomi официально подтвердила проблему дребезжания крышки в POCO X3 Pro
6
Xiaomi вышла на финальный этап тестирования MIUI 12.5 для 47 актуальных смартфонов 2019-2021 года
1
Архитектура процессоров AMD Zen 5 может быть гетерогенной
87
Xiaomi Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ получили новую версию с необычной крышкой
+
Депутаты РФ рассматривают решение о замедлении YouTube во время майских праздников
191
Xiaomi Redmi Note 10S появился в продаже – Helio G95, AMOLED, NFC и 5000 мА*ч со скидкой 85 долларов
1
Переход на электротранспорт и обогрев зданий от электросети втрое увеличит энергопотребление
69
Специалисты Digital Foundry протестировали Metro Exodus Enhanced Edition и оказались в восторге
35
Себестоимость смартфонов Samsung Galaxy S21 оказалась ниже, чем Galaxy S20
+
Tesla Model Y станет самым популярным автомобилем всех времён и народов
7
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
173
Модули оперативной памяти DDR5 производства Micron предстали на фотографиях
4

Сейчас обсуждают

nonses84
12:08
А хули им делать? Дэбилов которые все равно купят, хватает с лихвой. Секта многочисленна , да и оленей в мире дохренища
Apple сократит производство AirPods из-за высокой конкуренции
hiveliberty
12:08
Быстрее)
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
Александр Богданов
12:07
По простому Лиза пожимала плечами и говорила Да фиг его знает,а ты,как почитатель,можешь извлекать из этого мычания какую угодно удобную тебе инфу,это сугубо твое глупое дело,чел с какого то сайтика в...
Лиза Су признала проблему дефицита видеокарт Radeon RX 6000 и назвала сроки восстановления поставок
ахахах
12:05
маркетологов она ещё набрала
Расходы AMD на маркетинг растут быстрее, чем на разработки
hiveliberty
12:04
Касательно заявления компании, тут, и правда, оно странное. Тем не менее, выработка ресурса или превышение DWPD - это не гарантийные случаи и ты сам себе буратино. Но ты прав, ты можешь писать что уго...
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
useuseuser
12:00
Это делается для поддержания "хорошей мины при плохой игре": мы заботимся о простых людях, об игровом рынке, мы выпускаем игровые видеокарты, бла-бла-бла...И в это же время отгружают майнерам с завод...
NVIDIA запустит поставки видеокарт RTX 30 с улучшенным ограничителем майнинга
SweetLow
11:59
Там я думаю всё гораздо интереснее - и хочется и колется одновременно. Рынок автономного вождения слишком уж интересный и перспективный, очень тянет его себе (а Тесла это юрисдикция США, если кто забы...
В сгоревшей в Техасе Tesla за рулём мог находиться водитель
fantazer
11:59
А что клиентские и серверные ПК уже разный сегмент, насколько знаю чиплеты одни и те же. Только серверные мосты разные.
Расходы AMD на маркетинг растут быстрее, чем на разработки
hiveliberty
11:59
Это будут единичные случаи. Но, как уже написали, там есть не просто TBW, но и DWPD (не у всех, но все же)
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
hiveliberty
11:55
Нет смысла смотреть что там на флэше. Достаточно иметь дату продажи и состояние этого флэша. Смарт, я уверен, они вполне могут прочитать даже при мертвом контроллере.
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем