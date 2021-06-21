Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super

Тест Intel Core i7-10700КF, Core i7-9700KF и AMD Ryzen 7 3700X в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700KF и Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

F1 2019

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

реклама



1% low и average FPS

Mount & Blade II: Bannerlord

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

реклама

1% low и average FPS

SnowRunner

  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

реклама

1% low и average FPS

Strange Brigade

  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

реклама

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

реклама

1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

реклама

1% low и average FPS

Все участники тестирования показали высокие результаты в обоих разрешениях во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировали модели Core i7-10700KF и Core i7-9700KF. Правда, превосходство над представителем компании AMD было небольшим – всего 2%-4%.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i7-10700KF был быстрее модели Ryzen 7 3700X в играх Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner и Wolfenstein: Youngblood.
  • Процессор Core i7-10700KF был в паритете с моделью Ryzen 7 3700X в играх Control, Deliver Us The Moon, F1 2019, Strange Brigade и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Модель компании Intel была быстрее «зеленого» конкурента в трех играх и показала равные результаты в пяти проектах.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i7-10700КF - 26 750 рублей;

  • Core i7-9700KF - 21 900 рублей;

  • Ryzen 7 3700X - 26 100 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Core i7-9700KF.

По итогам проведенного тестирования можно утверждать, что с некоторыми оговорками модели Core i7-10700KF и Ryzen 7 3700X показали равные результаты. А вот по привлекательности для покупки бескомпромиссным победителем стал процессор Core i7-9700KF.

Если пользователь желает сэкономить, то лучшей альтернативой станет модель Core i7-9700KF. Она «наступала на пятки» Core i7-10700KF и Ryzen 7 3700X, однако при этом «синяя» модель была заметно выгоднее для покупки, чем представитель AMD.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
16

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
46
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
143
Энтузиасты протестировали Cyberpunk 2077 на консолях после свежего обновления — играть можно
35
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
115
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
110
Новая Windows 11 появилась на торрентах – подробности и рекомендации по установке
13
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
31
Завтра ожидается поставка игровых приставок PlayStation 5 на российский рынок по цене 49 990 р
24
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
16
Модули памяти DDR5 будут значительно дороже DDR4 и стартуют с $400 за базовый комплект 4800 МГц
61
Дефицит видеокарт завершается, а цены на них падают — аналитический отчёт Computer Base
53
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
22
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
20
Энтузиасты запустили культовую The Witcher 3 в 8K и с десятками графических модификаций
24
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
56
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
33
ASRock выпустила материнскую плату для майнеров-перфекционистов
17
Electronic Arts собирается анонсировать новую Dead Space — так считают инсайдеры
14
На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4
10
Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
36

Сейчас обсуждают

senseless
09:09
Не знал о подобном анлоке, хотя сидел какое-то время на Z400 (X58) + W3680 (анлоченный) - можно менять множитель через ThrottleStop. Спасибо за статью!
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
Ацкий Сотона
09:09
А теперь матиматеГ , подсчитай - как цена упала на 40% а кап. на 400% , что не матюматеГ аферу не понял ? Что просто украдено , и вам ссут в глаза .
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
Spectre82
09:08
На 4 1660S не пошикуешь
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
NOFX
09:06
Где местные петушки с пузырем который лопнет? 😆 А то скучно без этих миллиардеров виртуальных.
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
wwr222
09:06
Будут брать тогда,когда точно поймут,что карт не видать и ПК-гейминг отошел в мир иной. И еще эта ситуация показывает,что огромная часть народонаселения нашей необъятной и богатой страны предпочитает ...
В России ожидается ограниченный завоз PlayStation 5
Spectre82
09:04
Я никуда не записывался, просто пришел и сделал. И толп что-то не заметил, более того, я в тот день был один на два кабинета, пусть и в 3 часа дня. Люди просто не хотят вакцинироваться, им проще в вод...
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
Gringo
09:03
Капитализация это деньги инвесторов, вложенные в биткоин. Китайские инвесторы свои деньги вывели, поэтому курс и упал до 33-35 тыс. Что осталось, это уже не китайские баксы. Если бы все держалось толь...
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
wwr222
09:03
Тут стоит другой вопрос задать:а к чему вообще речь про 1030? Я про нее ни сном, ни духом.
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
wwr222
08:57
Обычная резина для спортивных машин.Даже не серия Cup
Плата за разгон: с опциональными колёсами Tesla Model S Plaid быстрее, но проезжает меньше
ivankrolikov
08:57
Франция не является членом НАТО в настоящий момент, недоумок.
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем