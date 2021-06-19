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Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO

В лабораторию на тест пришел Arctic Freezer i13X CO – модель начального уровня, предназначенная для сборки тихой и компактной системы.
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Оглавление

Вступление

Многие ломают голову, как и чем охлаждать современные процессоры. Естественно, хочется какое-то недорогое устройство, чтобы оно было удобное, малошумное и при этом эффективно справлялось бы с современными процессорами. Есть ли такие устройства в принципе? Я уже протестировал много материнских плат на новой платформе Intel и везде проблема была одинакова. Вода еле-еле вытягивала систему. Часто я наблюдал в стоке 100°C, но сейчас ситуация заметно улучшилась и температуры стали приемлемыми.

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Просто немного изменился алгоритм работы и теперь, когда все бенчи уже пройдены, можно снизить частоты и соответственно производительность, чтобы люди могли комфортно работать. Теперь я в Prime95 вижу уже как процессор не держит изо всех сил 4800 МГц с закипающим чайником сверху, а спокойно так работает на 4600 и даже 4200 если кулерок какой-нибудь воздушный. Однако, совсем недавно у меня появилась другая проблема – совместимость. На одну из материнских плат не получилось поставить ни один кулер и даже необслуживаемую СЖО. Слишком ограниченное пространство вокруг места установки и поэтому варианта оказалось, по сути, только два: классический боксовый кулер или кастомная СЖО с фитингами сверху.

В первом случае охлаждения будет явно недостаточно. Очевидно, что для процессора Intel Core i5-11600K с TDP в 125 Вт это просто нереально. Я уже пробовал нечто подобное на прошлом поколении, но это было полное фиаско. Сейчас процессоры последнего поколения стали горячее из-за того, что техпроцесс остался прежним, а производительность одного ядра была заметно увеличена. Неужели для охлаждения новых процессоров нужны морозильные камеры и мощные чиллеры. Оказывается можно обойтись обычным кулером последнего поколения, который способен сотворить чудо, а мне он возможно еще поможет решить проблемы совместимости. Что это за новый герой бюджетного сегмента? Это новый Arctic Freezer i13X CO для платформы Intel.

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Уже от одного названия крышка моего Intel Core i5-11600K покрылась мурашками так, что пришлось ровнять их напильником. Кулер выглядит строго, солидно и скромно. Кажется, что все это трудно сочетается, но в этом и кроется загадка этого минималистичного дизайна. Осталось теперь проверить его в работе.

Упаковка и комплектация

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Коробка небольшая. Используется прочный толстый картон. Снаружи применяется цветная качественная полиграфия, но упаковка не кажется пестрой. Все получается лаконично и информативно.

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В оформлении используются преимущественно белый и синий цвета. Поскольку упаковка цветная, то производителю удалось продемонстрировать товар лицом так, чтобы было все понятно.

Вместо подробного описания, давайте лучше посмотрим на упаковку со всех сторон.

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На одной из боковых сторон находится таблица с характеристиками устройств.

Базовый материал Алюминий + Медь
Материал оребрения 44 пластины толщиной 0,4 мм, Алюминий
Тепловые трубки Медь, 3 х 6 мм
Габариты устройства, мм 85,5 х 112 х 137,5
Вес, г 425
TDP, Вт н/д
Совместимые сокеты Intel: LGA1200, LGA115X
Диаметр вентилятора, мм 92
Скорость вращения, об/мин 300-2000
Тип коннектора PWM 4-pin
Пусковое напряжение вентилятора, В 7
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0,07
Потребляемая мощность, Вт 0,84
Воздушное давление, мм водяного столба н/д
Воздушный поток, CFM н/д
Уровень шума, сон 0,3
Тип подшипника два, скольжения
Время наработки MTBF, ч ~ 52560 (6 лет)

Теперь можно открыть коробку и заглянуть внутрь. С одной стороны устройства находится небольшая коробка с комплектом поставки.

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Защиты как таковой нет. Ее обеспечивает картон. Сам кулер уже собранный и он достаточно хорошо защищен и так.

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Комплект поставки нельзя назвать очень богатым, скорее здесь есть все самое необходимое.

  • Две монтажных пластины для платформы Intel;
  • Задняя пластина для платформы Intel;
  • Четыре втулки для крепления монтажных пластин к задней;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин сверху;
  • Восемь пластиковых шайб с клейкой основой для зажиты материнской платы;
  • Благодарственная карта;
  • Карточка с QR-кодом к инструкции.

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Термоинтерфейса в комплекте нет потому, что он уже нанесен на основание кулера и это знаменитая паста Arctic MX-2.

Устройство и особенности кулера

Как уже отмечалось, кулер поставляется практически в сборе. Это значит, что вентилятор уже зафиксирован на радиаторе. Здесь для монтажа его обязательно нужно снимать, иначе просто не закрутить винт к монтажной пластине.

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Крепление вентилятора осуществляется выступами в его пластиковом корпусе. Он полностью облегает вентилятор и получается, что весь воздух проходит через ребра, а не в разные стороны.

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Конструкция кулера очень простая. Как мы видели, он состоит из нескольких элементов: пластиковый кожух с вентилятором, радиатор с тепловыми трубками и крепление. Часть крепления монтируется на материнскую плату, и ответная прижимная пластина с винтами и пружинками уже находится на радиаторе, точнее прикреплена к его основанию.

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Давайте посмотрим на устройство со всех сторон.

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Вентилятор смонтирован в специальный пластиковый кожух, и он здесь не сменный. Используются два подшипника скольжения. Сложно сказать, насколько это удачное решение, но производитель дает именно на вентилятор гарантию 6 лет.

Сперва я подумал, что это какие-то огромные цифры, но другие компании сообщают о 60 000 часов наработки и по цифрам эти 6 лет получаются чуть меньше. Однако, это все равно очень солидный срок.

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В качестве корпуса используется пластик ABS черного цвета. Крыльчатка состоит всего из пяти лопастей. Кончики у них очень острые и пальцы я бы не стал совать потому, что максимальная скорость 2000 об/ми.

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Из корпуса выходит один кабель с обычным коннектором 4-pin PWM. Подсветки здесь нет, хотя можно было что-то придумать и разместить в корпусе хотя бы пару светодиодов. С вентилятором все ясно, а теперь рассмотрим внимательнее радиатор.

Здесь все очень просто. Массив алюминиевых пластин, пронизывают три медные тепловые трубки. Никаких следов пайки здесь не видно. В лучшем случае использовался какой-то теплопроводящий клей, а на самом деле они просто плотно вставлены.

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На радиаторе находится 44 пластины толщиной 0,4 мм, изготовленных из алюминия. Они не гладкие, а на них есть тиснения в виде точек.

Теоретически это должно положительно сказаться на эффективности, но изменение площади настолько незначительное, что вряд ли это может оказывать существенный эффект. Вот если б пластины были припаяны к трубкам, а основание было полностью медным, то разница в 3-5 градусов была бы точно, но здесь бюджетный вариант, хотя сделано все очень аккуратно, симпатично и достойно.

Расстояние между ребрами очень комфортное и составляет около 2 мм. Воздух проходит свободно и не нужен слишком мощный вентилятор, чтобы сквозь них прокачать воздух.

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Далее трубки загибаются и сходятся в основании, которое представляет из себя небольшой радиатор из алюминия. Оно же является прижимной пластиной, но слишком для нее толстоватым.

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Через основание проходят три медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Здесь мы видим технологию прямого контакта. Сверху поверхность теплосъемника закрыта защитным прозрачным пластиковым кожухом потому, что термоинтерфейс уже нанесен тонким ровным слоем.

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Основание выполнено очень хорошо. Желобки, которые образовываются между тепловыми трубками и основанием практически не чувствуются, а под пастой незаметны вовсе.

Тестовый стенд

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Тестирование кулера Arctic Freezer i13X CO проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: Arctic Freezer i13X CO;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI, версия BIOS 0707;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-2666, Samsung;
  • Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВт;

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Сборка системы

Сборка системы подробно показано на видеоролике производителя. Вся процедура занимает буквально пару минут, даже никуда не торопясь, тихонечко наклеивая наклейки.

Удобнее осуществлять сборку, когда материнская плата еще не смонтирована и когда около сокета ничего не мешается, прямо как на видео.

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В остальных случаях может понадобиться напильник. Я бы сразу резал «болгаркой», чтобы было побыстрее. Однако у меня получилось собрать и так, но оперативную память пришлось поставить без радиаторов. Потому, что монтажная пластина их царапает.

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Сначала в заднюю пластину закручиваются втулки. Кстати, именно сзади пластиковые кольца можно не наклеивать, а вот спереди это обязательно потому, что у втулок острые грани и они могут поцарапать плату.

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Дальше устанавливаются монтажные пластины. В моем случае их надо было подточить по паре миллиметров с каждой стороны для правильной установки. Так получается тоже неплохо, когда нет видеокарты. Так от нее может идти теплый воздух и получится не очень хорошо.

Далее монтажные пластины фиксируются четырьмя барашками. Их можно хорошо затянуть пальцами, хотя есть вырезы под шлиц или крест.

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Затем устанавливается радиатор. Прижимаются винты к монтажным пластинкам. Здесь есть жесткие пружины и прижим очень хороший.

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Дальше монтируется вентилятор и подключается к плате.

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Тестирование

Запускаем систему и смотрим, как работает Arctic Freezer i13X CO в штатном режиме. В простое система практически бесшумна. Уровень шума даже на максимальных оборотах вентилятора в нагрузке вполне терпимый.

Поскольку это результат системы с настройками по умолчанию, то результат не очень впечатляет. Частота процессора снижается до 4.2 ГГц, температура доходит до 90°C.

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Далее я просто попробовал вручную выставить минимальное напряжение, чтобы процессор смог работать на частоте 4.2 ГГц. Для этого было достаточно всего 1.1 В.

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Получается совсем другой результат. На той же частоте можно использовать напряжение значительно ниже, а результат итоговый будет лучше потому, что меньше тепловыделение и кулер работает тише.

На следующем этапе я решил проверить заявление производителя, что кулер способен работать с процессором Intel Core i7-8700K на частоте 4.4 ГГц и при этом он будет охлаждаться до 81°C. После результата на частоте 4.2 ГГц, это уже не кажется фантастикой. Кроме того, Core i5-11600K мощнее и это покажет абсолютно любой тест.

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Напряжение уже пришлось поднять до 1.23 В. Результат почти соответствует заявленному, поэтому заявление корректно. Даже Core i5-11600K на частоте 4.4 ГГц почти повторяет этот результат.

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Предел – это уже 1.33 В и 92°C на частоте 4.6 ГГц. Думаю, это будет уже не очень комфортно для продолжительной работы.

Результаты тестов

Я решил использовать для разогрева процессора утилиту Prime95. На удивление она неплохо справляется со своей задачей, особенно при использовании инструкций AVX-512. В моем компактном помещении 1.5 х 2.5 м сразу становится теплее. Режимы работы CPU были следующие:

  • Default;
  • 4200 @ 1.1 В;
  • 4400 @ 1.23 В;
  • 4600 @ 1.33 В.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения

Скорость вращения вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Если честно, я даже не ожидал, что получится настолько хорошо. Ведь это не суперкулер с огромными вентиляторами и семью тепловыми трубками. Характеристики у Arctic Freezer i13X CO скромные, но по результатам видно, что он отлично справляется, и максимальная, вполне рабочая частота – это 4600 МГц. Лично я бы остановился на 4400, но точно не стал бы использовать автоматический режим, где частота в нагрузке падает ниже плинтуса. Если уж работать на тех же 4200 МГц, что в автомате, то хотя бы с напряжением 1.1В и температурой в 65°C.

Вот это вообще идеальный сценарий для сборки компактной и тихой системы. Нужно подбирать частоты и напряжения так, чтобы была максимальная производительность при минимальном напряжении. В этом плане мне больше понравился средний вариант с 4.4 ГГц и недаром производитель на коробке указывает именно эту частоту для Intel Core i7-8700K, а здесь получилось то же самое по частоте и температуре, только производительность существенно выше.

Кулер отличный и его конструкция очень простая. Все сделано максимально понятно, и разобраться может любой. Это модель начального уровня и поэтому воспринимать ее нужно соответствующим образом. Если чуть-чуть поработать напильником, а в случае с ITX-платами такое бывает нередко, то в моей ситуации кулер идеально подходит как бюджетное решение. Например, это такой временный вариант, пока не появятся деньги на хорошую кастомную воду.

Мне кулер Arctic Freezer i13X CO напомнил модель Zalman CNPS5X, я до сих пор его использую в одной системе. Недостаток у них один, но здесь он не так очевиден. Производитель предлагает несменный вентилятор. В Zalman CNPS5X крепление одноразовое и переделать там что-то без серьезных модификаций сложно. Здесь лучше потому, что есть выступы, за которые можно приделать скобки, даже если вентилятор через 10 лет выйдет из строя.

Также в бюджетных моделях никто не пропаивает соединение пластин с тепловыми трубками. Они просто плотно надеты. Крепление простое, понятное, с пружинами и хорошим прижимом. Прямой контакт трубок здесь реализован отлично. Шум приемлемый даже на минимальных оборотах. В итоге это одна из лучших недорогих моделей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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