Оглавление

Вступление

Я уже рассмотрел несколько различных систем жидкостного охлаждения. Еще их называют AIO (All In One) или все в одном. В данном случае подразумевается, что это уже готовое устройство, где есть все необходимое для установки и работы. Это своего рода готовый комплект, который не нуждается в каких-то дополнительных манипуляциях. Поставил и забыл. Я же привык называть подобные устройства необслуживаемыми СЖО, что тоже не совсем верно. Обслуживать можно что угодно и как угодно. Например, продуть пыль в радиаторе или долить жидкость – это по сути уже обслуживание.

Названий разных много, а смысл один. Это набор компонент, который связан в единую систему и не подразумевает глубоких модификаций, связанных с принципом его работы. Грубо говоря, просто нельзя заменить отдельные узлы на новые или более производительные, а вся система, связанная с жидкостью, не подразумевает вмешательства и является замкнутой. Именно поэтому такие системы становятся очень популярными. Просто сам пользователь боится осуществлять малейший контакт с хоть с какой жидкостью (даже полностью диэлектрической) в системном блоке, где есть открытые элементы под напряжением и это разумно. Другое дело, когда все находится внутри какой-то системы и крутится там само по себе, а снаружи все сухо и чисто.

Также популярности подобным системам добавляют сами производители железа. Начнем с того, что площадь кристаллов заметно снижается и вместе с ней сокращается поверхность теплоотвода. Мощность, наоборот не падает. В лучшем случае она остается прежней, а чаще возрастает. Такой показатель как единица мощности на площадь постоянно увеличивается. Тепло же нужно отводить максимально быстро и эффективно. Если раньше где-то можно было обойтись какой-нибудь алюминиевой побрякушкой, то сегодня это уже будет паук с кучей медных тепловых трубок.

Это только верхушка айсберга потому, что сами трубки ничего не охлаждают – они артерии системы, ее транспорт. Это просто связующее звено в процессе теплообмена. Всю основную работу выполняют ребра радиатора, свозь которые проходит воздух. Постоянно увеличивать размеры радиаторов невозможно. Предел есть у всего и отчасти поэтому закончились гонки воздушных суперкулеров. Также необходимо было как-то разгрузить пространство над процессором и избавится от этих огромных конструкций. Быстро и на расстояние тепло может отнести только жидкость – это было уже известно давно, поэтому в двигателях внутреннего сгорания до сих пор используется жидкостное охлаждение.

Мы до сих пор в основном тестировали модели, которые выпущены компаниями, которые изначально не занимались жидкостным охлаждением ни в каком виде. В основном это фирмы, которые специализируются на выпуске корпусов, блоков питания и прочей сопутствующей периферии. Так уж получилось, что этим фирмам надо было как-то заниматься охлаждением и вентиляцией внутреннего пространства и поэтому они преуспели в производстве разных вентиляторов. Все остальные компоненты для СЖО им проще было заказать на стороне, где производство уже было налажено. Сегодня мы попробуем рассмотреть готовые системы AIO компании EKWB, которая уже много лет специализируется на жидкостном охлаждении.

Это модели начального уровня и тем они более интересны и привлекательны потому, что предлагаются по доступной цене и ориентированы на массового пользователя. Это две модификации из серии BASIC, а именно EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360. Отличаются они прежде всего размером радиатора. Посмотрим, насколько эффективные решения предлагает гигант в области производства жидкостных систем разного уровня.

Упаковка и комплектация

Коробки и упаковка устройств очень похожи, поэтому я не буду рассматривать их отдельно.

Рассмотрим устройство на примере EK-AIO Basic 240, а все отличия будем фиксировать отдельно. По упаковке их практически нет, разве что по габаритам. Понятно, что модификация 360 мм просто длиннее.

Упаковка крупная потому, что чуда не случилось. Устройства не разборные и занимают внутри много места, а еще требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление выполнено в стилистике компании. Минимум веселья – максимум информации. Поэтому тут мы не увидим, графиков, яркой RGB подсветки. Все исключительно по существу. Фон в основном белый и еще есть рыжие вставки.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Одна просто пустая, а на другой есть лишь надпись: Boost your PC. In style! Однако, стиль здесь похоже один – минимализм. На основной передней панели или верхней, находится крупное изображение устройства и название модели. В правом верхнем углу находится логотип производителя. В самом низу мелким шрифтом на нескольких языках, включая русский сказано: «наилучшая в своем классе система жидкостного охлаждения «все в одном», не требующая технического обслуживания». Звучит нескромно, но возможно это так и есть, а мы этого пока не знаем.

С противоположной стороны коробки мы видим подробное описание конструкции устройства на английском языке. Здесь отдельно описаны все компоненты. Есть даже небольшое изображение помпы совмещенной с водоблоком в разборе. Далее подробно описаны вентиляторы с мощным воздушным давлением и алюминиевый радиатор. Внизу есть схематичные изображения со всеми проставленными размерами.

Еще на одной боковине мы видим наименование модели вверху, а посередине показан схематично контур охлаждения и принцип работы устройства, что есть радиатор и водоблок, а между ними циркулирует по кругу жидкость.

Внизу на восьми языках, включая русский, указана следующая информация о характеристиках.

Не требует технического обслуживания;

Бесшумная работа;

Превосходные рабочие характеристики;

Простота установки.

На последней плоскости находится спецификация устройства, разбитая на шесть столбцов по разным языкам. Русского нет, но это легко поправить.



Модель EKWB EK-AIO Basic 240 EKWB EK-AIO Basic 360 Размер радиатора, мм 275 х 120 х 27 395 х 120 х 27 Размеры насосного агрегата, мм 88 х 70 х 53 88 х 70 х 53 Диапазон частоты вращения насоса, об/мин 850 – 2600 850 – 2600 Длина трубок, мм 350 400 Диапазон частоты вращения вентилятора, об/мин 600 – 2200 600 – 2200 Поддерживаемые сокеты LGA 115X, 1200, 20XX;

Socket AM4 LGA 115X, 1200, 20XX;

Socket AM4 Гарантия, лет 5 5

Не очень подробная спецификация, но все основное здесь есть. Пора заглянуть внутрь.

EK-AIO Basic 240

EK-AIO Basic 360

Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги.

Здесь все располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel LGA1200 / 115X;

Четыре втулки-адаптера для бэкплейта платформ Intel LGA1200 / 115X и AM4;

Четыре гайки для втулок-адаптеров;

Четыре пружины для втулок-адаптеров;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;

Четыре винта для платформ AMD;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Пять винтов (один запасной) для крепления монтажных пластин к корпусу;

Шприц с термопастой;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Разветвитель 4-pin для двух вентиляторов (для трех вентиляторов у 360 мм).

Еще в комплекте есть толстая инструкция на нескольких языках, включая русский. Она достаточно подробная, с ней разберется любой, кто умеет читать и держать отвертку в руках. Кстати, она абсолютно одинакова на обоих устройствах.

Устройство и особенности СВО

Все системы СЖО часто похожи друг на друга потому, что принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги везде одинаковы.

В данном случае все сделано по классике – помпа находится внутри корпуса с водоблоком.

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако, несколько раз я делал бутерброд, когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные, но не бесшумные. В глаза сразу бросаются мощные крупные двигатели и увеличенный вес. Модель называется Vardar S. В комплекте с модификацией EK-AIO Basic 240 два таких устройства, а в EK-AIO Basic 360 – три.

ARGB-подсветки нет, поэтому у каждого вентилятора всего один разъем 4-pin PWM FAN.

По углам нет мягких подушек, но вибрация также отсутствует. Здесь премиальные специальные вентиляторы, рассчитанные на солидные обороты и поэтому они хорошо отбалансированы. Лопасти обычной формы и их семь штук.

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, а у 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

Питание на вентиляторы подается через 4-pin коннекторы. У пользователя есть большой выбор в подключении. Например, каждый вентилятор можно подключить отдельно к материнской плате, и они будут работать независимо. Можно использовать разветвитель из комплекта поставки. Это также позволяет управлять вентиляторами независимо от помпы.

Еще один кабель с разъемом 4-pin FAN идет от помпы c водоблоком. Он подключается независимо напрямую к материнской плате.

Помпа здесь установлена в корпусе с водоблоком, поэтому конструкция получилась крупной. Получается такой увесистый модуль, но зато отдельный и независимый. Теоретически он разборный.

Стандартные обороты – находятся в диапазоне 850 - 2600 об/мин. Однако понятно, что наибольшая эффективность достигается на максимальной скорости. Шума от помпы даже в этом случае практически нет.

На самом водоблоке нанесен термоинтерфейс. Поэтому изначально он закрыт специальной прозрачной пластиковой крышкой.

После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

Тестовый стенд

Тестирование двух СЖО EKWB EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 ГГц при 1,2В;

СЖО EKWB EK-AIO Basic 240;

СЖО EKWB EK-AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: штатный;

Материнская плата: ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, версия BIOS – 2807;

Память: 2 x 8 Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Т б;

Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750 Вт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается не полностью – только стальная пластина сзади.

Далее устанавливаются четыре пластиковые втулки-адаптеры, а монтажные планки крепятся винтами к основанию корпуса. Затем корпус с монтажными планками устанавливается отверстиями на шпильки втулок-адаптеров. Сверху монтируются пружины, которые прижимаются винтами сверху.

Крепление очень надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим как все работает. Даже при первом запуске никакого шума от системы нет. Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут такого нет. Тестировал я сразу на разогнанной системе.

Схожим образом работает второе устройство СЖО. Отличия в шуме есть потому, что вентиляторы меньше и скорость их больше. Также больше сам радиатор в длину.

В остальном разницы почти нет, разве только в производительности. Понятно, что у более крупной модели она выше.

Здесь уже все более-менее прилично, а шум вы сами можете слышать. Понятно, что камера близко к устройству и на самом деле он немного меньше, но так или иначе он заметен и система далека от бесшумной.

EK-AIO Basic 240

AMD Ryzen 7 5800X Default (PWM Standard):

AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

AMD Ryzen 7 5800X @ 4.0 ГГц при 1.05 В (PWM Standard):

EK-AIO Basic 360

AMD Ryzen 7 5800X Default (PWM Standard):

AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

AMD Ryzen 7 5800X @ 4.0 ГГц при 1.05 В (PWM Standard):

Оба устройства очень эффективные. Разница между ними есть и ее видно. В данном случае даже сложно сделать выбор. Я бы предпочел самый большой, если позволяло бы внутреннее пространство корпуса. С другой стороны, 240 мм модель не настолько хуже. Она тоже очень эффективная благодаря использованию такой же помпы.

Очевидно, что для снижения уровня шума от вентиляторов можно просто снизить их обороты. Самое главное, чтобы помпа качала на максимальных оборотах, а вентиляторами уже можно регулировать эффективность, хотя в диапазоне 1500-2000 об/мин я сильной разницы не заметил.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы CPU и СВО были следующие:

AMD Ryzen 7 5800X + 240 мм Default;

AMD Ryzen 7 5800X + 240 мм 1.2 В;

AMD Ryzen 7 5800X + 240 мм 1.05 В;

AMD Ryzen 7 5800X + 360 мм Default;

AMD Ryzen 7 5800X + 360 мм 1.2 В;

AMD Ryzen 7 5800X + 360 мм 1.05 В.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скоростью вращения можно управлять. Мы уже видели, что у помпы 4-контактный разъем. Поэтому на материнской плате она управляется как обычный вентилятор.

Что касается вентиляторов, то они управляются также через ШИМ. Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил.

Скорость вращения

Обороты вентиляторов, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения помпы, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница не принципиальная.

Заключение

У меня не было сомнений, что все получится отлично, даже без новомодной RGB-подсветки. Обе системы EKWB демонстрируют отличные результаты, и это закономерно. Все дело в большом опыте компании и высоком качестве изготовления. Понятно, что все в комплексе выходит дороже аналогов других производителей, но это того стоит до последней копейки.

Начнем с эффективности, ведь систему охлаждения в первую очередь покупают для этого. Большой диапазон оборотов вентиляторов, отличное и независимое функционирование помпы обеспечивают слаженную и эффективную работу. Шума от помпы нет, а скорость вентиляторов можно отрегулировать ШИМ-контроллером или резистором. Система отлично справляется с задачей и ей под силу охладить даже разогнанный процессор. Соответственно в штатном режиме оба устройства справляются идеально.

Разница между моделями K-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360, конечно, есть поскольку отличаются радиаторы и добавляется еще один вентилятор у другой системы, и это ощутимо, но эффективность при этом увеличивается не на половину и даже не на треть, а всего лишь на несколько градусов. К выбору подойти на самом деле очень просто. Если корпус и деньги позволяют, лучше взять модель побольше, если есть желание сэкономить и корпус небольшой – EK-AIO Basic 240 будет в самый раз.

Далее стоит отметить высокое качество продукции и продуманную систему крепления. С первым все понятно – используются хорошие материалы, сами компоненты изготовлены ровно, краска равномерная и прочная. Никаких производственных дефектов нет. Придраться не чему. Крепление я упомянул не просто так – это действительно наилучший вариант, которой мне встречался за все время. Даже лучше, чем у многих воздушных кулеров.

Секрет кроется в простой, интуитивно понятной конструкции, которую легко собирать и разбирать, устанавливать и демонтировать. Только тут я увидел пружины, которые осуществляют основной равномерный прижим, и идеальную толстую медную пластину водоблока с нанесенным термоинтерфейсом. Захотел снять? Нет проблем, в комплекте есть небольшой шприц с пастой. Все здесь продумано до мелочей и это подкупает.

Перед нами устройства из серии, где один раз заплатил чуть больше и дальше проблем не знаешь, и лично мне такие вещи нравятся.

Андрей Понкратов aka wildchaser

