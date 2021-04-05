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Вступление

Для создания современной игровой станции все еще желателен просторный, хорошо проветриваемый корпус. Сейчас есть компактные корпуса для сборки мощных производительных систем на платах ITX. Однако сами они не дешевые, да и с охлаждением надо будет поработать, блоки питания SFX тоже даром не раздают (и хороший еще надо поискать), и в целом все компоненты достаточно дорогие. Охлаждение при этом зачастую посредственное, а функциональность ограничена.

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Получается, что порой дешевле и проще собрать полноформатную систему, основой которой послужит крупный, просторный и недорогой корпус. Также хотелось бы, чтобы у него была стеклянная боковая панель и RGB-подсветка. Это значит, что на поиски снова надо отправляться в модельный ряд компании AeroCool и как следует там поискать. Благо у нее полно моделей с такими вводными данными.

Я уже рассматривал корпус AeroCool ThunderX3 Cronus, который предназначен специально для геймеров и представляет отдельный бренд. Он многим приглянулся, хотя, на мой взгляд, эта модель достаточно специфична, а внешность ее на любителя из-за массивной передней панели. И недавно совершенно случайно узнал, что у нее есть брат-близнец, который похож как две капли воды, но выпускается под маркой AeroCool. Это корпус AeroCool Visor.

Здесь уже модель не так навязчиво предлагается для создания игровой станции, а скорее это обычная универсальная модель, которая может сгодиться для какой-то универсальной машины. Именно поэтому основной упор делается на поддержку большого формата E-ATX и развитого охлаждения. Выглядит круто, звучит заманчиво, поэтому пора переходить к изучению данной модели и все проверить.

Действительно ли это аналог AeroCool ThunderX3 Cronus и в чем их отличия, если они есть? Также будут интересны особенности этой модели.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, учитывая, что корпус предназначен для больших плат. Прорезей для ручек не предусмотрено, что немного огорчает. Однако коробка не такая тяжелая и можно сделать одну ручку из скотча.

Она изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 550 х 555 х 290 мм, а вес - 8,93 кг. Вес очень приличный для продукции компании AeroCool, но в целом приемлемо.

В оформлении ничего не поменялось, но возможно как-то удачно вписалась эта модель корпуса. Во всяком случае изображения корпуса здесь хоть как-то напоминают реальные. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем.

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Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

В правом верхнем углу находится логотип производителя. Спереди можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него с фронтальной части. Изображение абсолютно не передает объем, но зато почти понятна структура передней панели.

Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о том, что корпус поддерживает платы формата E-ATX и вертикальную установку видеокарт. Также нам рассказывают о том, что есть специальная опора для видеокарты и есть какие-то приспособления для улучшения кабель менеджмента внутри устройства.

Посмотрим теперь на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,7 мм, передняя панель из пластика ABS и стали, а значит скорее всего это сетка. Еще в этой таблице есть много другой полезной информации. Теперь хоть понятно, почему такой вес у корпуса.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

RGB LED дизайн на передней панели;

Совместим с материнскими платами Addressable RGB;

Поддержка материнских плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX;

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов - 6;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. По бокам два элемента из вспененного полиэтилена. Статика при извлечении не образуется вообще.

Извлечение корпуса из упаковки происходит отлично. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он находится в небольшой картонной коробке. Сверху на ней есть демонстрация того, что находится внутри.

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Речь идет о штанге, поддерживающей видеокарту и элементах кабель-менеджмента. Там же находится инструкция. Ее можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

Опора видеокарты.

Комплект разных винтов.

Несколько кусков двухстороннего скотча.

Пластиковые трубки с разрезом вдоль для укладки кабеля.

Несколько стяжек-липучек.

Точно такой же комплект поставки предлагается для корпуса-близнеца – AeroCool ThunderX3 Cronus. В самом корпусе уже установлен хаб для подключения вентиляторов и подсветки, нет только пульта.

Что с ним делать, рассказывает сам производитель в специальном ролике.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус среднего размера. Его габариты составляют согласно спецификации 502 х 491 х 230 мм, а вес 7,25 кг. Он еще длиннее, чем AeroCool ThunderX3 Cronus?

Получается так, но все дело в передней панели. Металл чуть толще обычного, массивная панель спереди и закаленное стекло сбоку, поэтому удивляться не приходится.

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В описании особо не указано, но одна боковая стенка из стекла другая стальная. Об этом есть только небольшая отметка на коробке. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания.

Рама корпуса стальная, передняя панель полностью из пластика ABS с вставкой из стальной сетки снизу. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,7 мм, что похоже на правду.

Металл хороший, ничего не гнется, мнется или люфтит. В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев или каких-то производственных дефектов/недоработок.

Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря сложной форме, интеграции ARGB подсветки в верхней части, сетки в нижней, сквозь которую подсвечивается вентилятор с ARGB. Во включенном состоянии можно смотреть на переднюю панель и медитировать.

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Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. Кому-то нравится, а кому-то нет. На мой взгляд, получилось гораздо лучше, чем у AeroCool ThunderX3 Cronus. Казалось бы, передняя панель еще массивнее, хотя в прошлый раз казалось, что больше некуда и это меня напрягало. Однако, тут получается, что она неоднородная, а постепенно увеличивается к низу, а внизу сетка создает какой-то эффект легкости. К тому же фронтальная часть представляет сложный геометрический рисунок, который смотрится привлекательно.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. Теперь она фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к стальным элементам.

Стекло обклеено пленкой и кажется тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

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Стальная рама расположена не по всему периметру, а только с двух боковин. Сверху и снизу есть мягкие пористые черные вставки, которые неплохо справляются с виброзащитой. Кроме этого, по периметру проклеены черные полосы шириной 2 см.

Правая стенка также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на 26,6 мм. Посмотрим на корпус со всех сторон.

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Смотрится корпус интересно, но немного непропорционально. Это объясняется тем, что толщина передней панели где-то 3 см, а к низу все 7. Однако, это как раз спасает ситуацию. Иначе корпус получается сильно вытянут вверх. Это объясняется тем, что корпус установлен на высоких ножках и сверху еще есть пространство для установки внутри радиатора СЖО с вентиляторами. Также предусмотрен тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложныt профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь четыре крупные вытянутые пластиковые ножки в форме усеченной пирамиды с резиновыми опорами на верхней плоскости. Каждая крепится саморезом к нижней пластине корпуса.

Несмотря на то, что ножки внутри полые, все очень крепко и держится надежно. Они держат корпус на гладкой поверхности очень хорошо.

Еще на дне можно заметить небольшую сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.

Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем.

Деталь изготовлена из очень твердого и гибкого материала, поэтому является отдельным элементом и предусмотрена съемной. Когда она забьется, то достаточно будет ее очистить механически снаружи или просто пропылесосить. Смысла ее снимать нет.

Переместимся наверх.

Сверху тоже есть сетка на магнитной ленте по периметру для улавливания пыли. Это очень хороший момент. Однако, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились на верхней плоскости корпуса. Внутри они вставлены отдельным блоком как на AeroCool Rift или Bolt.

Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset и наоборот.

Передняя панель легко снимается, но дальше мне пришлось изрядно повозится с проводами, которые идут к элементам подсветки. Их три, а разъема на концах два. Оба подключаются к соответствующим коннекторам на хабе.

Сама панель изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря сложной форме и проему с металлической сеткой. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

На панели находится модуль с RGB подсветкой.

Спереди и сзади смонтированы два вентилятора диаметром 140 мм Xiang Feng DF14025 Hydro Bearing. Традиционно для подсветки используется сеть 5В, а для двигателя 12B. По сути, это устройство серии Duo 14. Лопасти немного скручиваются и их 9 штук.

Этот вентилятор оборудован специфическим шестиконтактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через смонтированный контроллер-хаб.

Его можно обнаружить за правой стенкой. Похожие устройства мы уже встречали.

Всего можно подключить до шести подобных вентиляторов. К нему подается питание по кабелю от разъема SATA. Также можно запитать две ленты ARGB 5В, а еще контроллер подключается к материнской плате для синхронизации эффектов и управления вентиляторами. Для этого также используются два кабеля 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”.

Еще два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные монтажные устройства. Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Visor проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME B550-PLUS, версия BIOS – 1801;

Память: 2 x 8Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750Вт.

Сборка системы

Перед сборкой предлагаю посмотреть промо-ролик производителя. Там можно понять, как это должно смотреться по версии создателей.

Ничего нового, ведь я уже один раз собирал систему в AeroCool ThunderX3 Cronus и принципиальных отличий нет. Боковая панель слева легко закрывается вместе с кулером Noctua NH-D15, с правого бока мест для проводов достаточно.

Поэтому там изначально смонтированы два пластиковых элемента для укладки кабелей, а еще два есть в комплекте. Даже с двумя получается все отлично развести потому, что еще есть стяжки-липучки. Они многоразовые и пользоваться ими удобно. Все кабели укладываются без проблем, и боковая панель легко закрывается.

Также не возникает сложностей с контроллером вентиляторов. Он расположен очень удобно и все провода до него дотягиваются. Еще прорези на внутренней панели оборудованы резиновыми шторками.

Такого не встретишь на простом корпусе AeroCool. Все элементы указывают на особое отношение производителя к этой модели.

С установленной материнской платой формата ATX остается много свободного места внутри, поэтому без всяких проблем можно разместить хоть две системы жидкостного охлаждения. Одну – сверху, а другую – спереди. Места для этого хватит. Благо с корпусом удобно работать и осуществлять сборку.

В самом конце, я уложил провода сзади, закрыл боковину и просто запустил систему, чтобы посмотреть на то, как работает подсветка.

Режимов действительно много, среди них есть очень симпатичные. Можно даже не использовать синхронизацию с материнской платой.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Visor и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Вентиляторы на 140 мм включены (ON);

Вентиляторы на 140 мм отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

Это действительно аналог AeroCool ThunderX3 Cronus, но он выглядит лучше и лучше охлаждается. Последнему способствует сетка на передней панели и два вентилятора. Один диаметром 140 мм размещен спереди, другой такой же – сзади. Предусмотрен и коммутационный хаб, который позволяет синхронизировать подсветку с материнской платой. Это же касается скорости вращения вентиляторов. RGB-подсветкой оснащены не только вентиляторы, но и передняя панель корпуса. Все вместе смотрится очень хорошо.

В целом двух вентиляторов достаточно для большинства систем, и на первое время дооснащения не понадобится. А кто-то, возможно, захочет установить СЖО и для этого есть свободное пространство. Корпус позволяет разместить внутри большую материнскую плату и длинные видеокарты. Блок питания также можно использовать удлиненный, но для этого надо снять корзины дисков снизу. Можно даже оставить ее, но тогда придется повозиться, а лучше просто использовать модульный блок питания и подключить только нужные кабели.

Корпус AeroCool изготовлен неплохо и продумано. Особое внимание уделяется кабель-менеджменту и прокладке кабельных трасс. Для этого он изначально укомплектован несколькими приспособлениями для укладки кабеля. А еще такой инструментарий есть в комплекте. Некоторые проемы для кабелей оборудованы резиновыми шторками, что на корпусах компании встречается нечасто. В комплекте даже есть специальная стальная опора для крупных и тяжелых видеокарт. Выглядит это более эстетично, чем деревянный брусок, покрашенный черной краской.

Помимо установки материнской платы формата E-ATX, данный корпус позволяет установить видеокарту с трехслотовой системой охлаждения вертикально. Соответственно с однослотовыми фуллкаверами можно поставить аж три ускорителя сразу. Такое может позволить далеко не каждый корпус, поэтому данная модель по-своему уникальна и интересна.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: