Оглавление

Вступление

Даже те, кто используют платформу AMD, наблюдают за событиями в компании Intel и анонсом новых процессоров. Всегда интересно посмотреть, что происходит в другом лагере и не стало ли там лучше. И некоторых интересует именно производительность. Все же она играет важную роль при выборе платформы или при переходе с одной на другую. В сети полно историй из серии: сидел полжизни на Intel и вот решил попробовать AMD, после чего начались бессонные ночи и все такое…

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Что касается самих компаний, то у них помимо духа соперничества есть цель – завоевание популярности на рынке. Ведь это в первую очередь корпорации, ориентированные на получение прибыли, а не благотворительность. Когда догоняешь, еще можно завлекать покупателя низкой ценой, а когда впереди, то сам диктуешь условия. Нечто подобное мы могли видеть на примере линейки процессоров AMD. Я до сих пор считаю AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600 удачными моделями для своего времени. А как же Ryzen 9 3950X? Обычно основную выручку компаниям приносят массовые модели, а топы обеспечивают известность и статус. Флагманские модели процессоров покупают не так много людей, и они знают, зачем им это нужно.

Что же представляет собой выпуск обновленной платформы Intel? Успех или провал? Какие преследовались цели и задачи? Пока еще сложно ответить на эти вопросы, и различных толкований может быть много. Однако мы понимаем, что это закат LGA 1200 и следующее поколение будет принципиально другим. Как скоро это будет? Возможно, даже в этом году, и поэтому у некоторых такое чувство, как после выпуска процессоров Cascade Lake. Предположим, что мы об этом ничего не слышали и просто оценим новинки, которые появляются на рынке.

Кстати, выходит много нового и интересного, не связанного напрямую с выпуском нового поколения плат. Например, у компании ASUS произошло небольшое обновление линейки TUF Gaming. Изменился логотип и немного оформление, сохранилась концепция – доступные (по цене, а не по наличию) устройства для геймеров. Мне понравилась эта линейка, и через мои руки прошло много материнских плат для платформы Socket AM4, и все однозначно стоили своих денег. Теперь рассмотрим новую модель, основанную на Intel Z590 – ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi.

Это флагман линейки, но цена его разительно отличается от флагманов ROG Maximus и ROG Strix. При этом характеристики выглядят не менее впечатляюще. Возможно, это новый бестселлер? В любом случае продукт интересный и достоин внимания.

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Упаковка и комплектация

В ASUS стараются сохранять преемственность поколений и не рубить сплеча. Стиль должен быть узнаваем, и покупатель должен отличать продукт в любых условиях.

Поэтому само оформление изменилось не сильно. Цветовая палитра осталась прежней, а вот логотип поменялся. Фон, как обычно, черный, присутствуют серые элементы и ярко-оранжевые вставки. Последнее относится к тексту спереди и сзади.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится логотип производителя и его знакомый слоган: «В поисках невероятного». Посередине указано наименование модели TUF Gaming Z590-Plus WiFi, причем модификация обозначена белыми буквами. В самом низу, практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу есть новая эмблема TUF Gaming.

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Пора перевернуть коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming Z590-Plus WiFi. Справа находится значок ASUS Aura Sync. Ниже – две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа предусмотрены таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим картонный лоток с платой. Часть его загибается, образуя конверт сверху. В нем размещается часть комплекта поставки. Под ним в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Сертификат соответствия стандартам (США);

DVD диск с драйверами и ПО для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект получается скромным, но надо помнить, что устройство недорогое и поэтому это понятно. Следует отметить, что сейчас появляются новые фиксаторы накопителей M.2, поэтому, возможно, скоро из комплекта исчезнет даже это.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие модели этой серии.

Это заметно по характерным серым принтам и слотам памяти черного и серого цвета. Оранжевых элементов нет. Самый яркий и заметный элемент – наклейка на крышке процессорного разъема.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации. Плата жесткая, не гнется и достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе, поскольку используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов.

Это флагман, но не самого высокого уровня, и даже здесь вместо пластикового кожуха слева над разъемами задней панели возвышается огромный радиатор. Никаких модулей RGB-подсветки тут нет, зато есть декоративная пластинка, на которой написано название линейки.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине. По одному краю можно заметить два массива светодиодов, чтобы подсвечивать декоративный узор.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Восьмиконтактный коннектор не обрамлен металлическим кожухом, но выполнен по технологии ProCool. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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Рядом с основным коннектором питания ATX предусмотрена группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Используется технология OptiMem III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли тут высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Пока ничего не могу сказать о его работе на новых процессорах, но кто-то уже пошутил, что Intel изобрели Ryzen. Это в том смысле, что есть делители 1:1 и 1:2.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1, а точнее 7*2+1*2+1. Шесть каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Хорошие показатели для материнской платы с сокетом LGA 1200.

На каждый из 17 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке ON SEMI NCP302150. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 50 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип DIGI+ VRM ASP1900B.

TUF Gaming Z590-Plus WiFi позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях высокого уровня.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых ЦП TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых моделей. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом присутствует пластинка с логотипом и надписью TUF Gaming.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад еще из двух радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0 и выделен соответствующей надписью M.2 PCI-e 4.0.

Нижний разъем очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета.

Сверху находится пластиковый кожух, который является больше декоративным элементом, чем способствует охлаждению. Под ним есть небольшой радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется двумя пластиковыми клипсами с пружинками. В качестве термоинтерфейса используется застывшая субстанция.

В качестве термоинтерфейса применена серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB-подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

Предлагаю взглянуть на схему, чтобы понять, как он взаимодействует с периферией.

Самое главное – становится понятно, куда девается эта туча PCI-e линий.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA, и только два выведены вбок справа. Остальные находятся в правом нижнем углу.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу предусмотрен разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Там же находится один разъем для подключения RGB лент 12В и контакты сброса настроек Clr CMOS.

Левее расположены два разъема 4-pin для вентиляторов и две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 3 и один разъем для ARGB LED 5B второго поколения.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek S1200A.

Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим всего четыре слота расширения: два PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора: 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под нижним PCI-e x16 установлено три разъема M.2 для накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь впервые установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели размещены следующие интерфейсы.

Один разъем PS/2;

Два разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX201

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4 (x16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6 AX201 Аудио Realtek S1200A – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Intel Z590);

2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;

1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

На сей раз оболочка действительно обновилась. Точнее, появилось собственное оформление. Фон черный, все надписи белые и оранжевые. А еще, как известно, поменялся логотип.

Утилиты MemTest86 здесь нет, нет и функции интеллектуального разгона. Однако предусмотрен ряд предустановок, рассчитанных на повышение производительности, есть функции разгона, активации XMP профиля и изменения делителя памяти. Есть все, что заявлено в платформе последнего поколения.

Структура меню не изменилась, она проста, узнаваема и понятна. Все функции работают исправно и корректно.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она реально помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Несмотря на новую платформу, материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi, версия BIOS 0610;

Процессор: Intel Core i9-11900K (3500 / 5300 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 1200 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей, но снова встает вопрос совместимости системы охлаждения с оперативной памятью.

Использование СЖО – вынужденная мера, ведь она производительнее моего воздушного кулера и облегчает процесс съемки тепловизором. Не стоит забывать о том, что с ней околосокетное пространство будет греться сильнее из-за отсутствия обдува.

Какие сюрпризы приносит платформа? У флагманской модели процессора стало меньше ядер. Ясно, что нельзя до бесконечности увеличивать количество ядер на 14 нм техпроцессе, как нельзя и выжимать большую частоту. Вывод прост – нужно увеличивать производительность на одно ядро, и прогресс тут есть.

Пока любители компьютерных игр кричат «ура», профессионалы начинают задумываться о происходящем, ведь ранее решало количество потоков. А еще есть нюансы с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2.

Самое время собирать систему и начинать тесты. Посмотрим сначала на подсветку.

Теперь приступим к тестированию и мониторингу. В штатном режиме оперативная память работает на частоте DDR4-2400, а не 4800 МГц. Некоторые утилиты могут ошибаться, поскольку до сих пор не получили нужного обновления.

Первый же многопоточный тест возвращает нас к реальности, зато однопоточная производительность заметно возросла.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Prime95:

Не следует думать, что новые процессоры стали холоднее. Частоты остались на прежнем уровне, как и техпроцесс. Поэтому о снижении тепловыделения и энергопотребления говорить не приходится. Говорят, Ryzen горячий, но он легко выезжал на воздухе. Здесь мне сразу пришлось думать о воде. Даже в штатном режиме температура солидная.

С самим разгоном тоже не все гладко. В итоге я разогнал в ручном режиме все ядра до 4.8 ГГц, но температура высока даже с системой жидкостного охлаждения. Реально рабочими можно считать 4.7 ГГц при напряжении 1.3 В. Для 4.8 ГГц надо больше 1.4 В именно для Prime95.

Далее на очереди – эксперименты с памятью. В синхронном режиме или 1:1 удалось запустить память только в режиме DDR4-3600.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

В самом конце я запустил память в режиме DDR4-4800, но уже с другим делителем. Все прошло в штатном режиме.

Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

А что нам покажет тепловизор при тесте Prime95? Никакого криминала в температурах не выявлено.

Кстати, производитель рекомендует устанавливать специальный вентилятор, который поставляется в комплекте, но даже без него результат все равно хороший.

Причина кроется в больших радиаторах, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Сам чипсет не такой уж холодный, его радиатор заметно прогревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1200A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Модель ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi не такая роскошная, как ROG Strix Z590-E Gaming WiFi, но основные функции представлены в том же объеме и даже подсистема питания схожа, хоть и немного проще. Основной смысл ее приобретения заключается в том, что есть поддержка тех же современных интерфейсов, новых процессоров, беспроводной сети последнего поколения и прочих новомодных плюшек, но по более привлекательной цене.

Понятно, что чудес не бывает и подарки раздают редко, но в данном случае можно сэкономить, если не гнаться за рекордами разгона. Надо признать, что разгонять становится все сложнее, и хорошо, если получается хотя бы все ядра заставить работать на частоте буста. В последнем поколении процессоров Intel уже есть хитрый буст, который делает это автоматически, и по сути реальный разгон возможен лишь при использовании экстремального охлаждения. Такой эксперимент я как-нибудь проведу на «фреонке», когда все нормализируется с обновлениями и платформа будет более оптимизирована. Благо они выходят достаточно часто и ведутся доработки по улучшению производительности и стабильности.

На примере материнской платы TUF Gaming Z590-Plus WiFi видно, что линейка продуктов серии TUF Gaming преобразилась и вышла на новый уровень, хотя позиционируется как доступные устройства для геймеров. Изменился логотип, изменилась визуально оболочка BIOS. Теперь она стала более самостоятельная и выделяется на фоне остальных продуктов. Пожалуй, это будет одна из самых интересных моделей на чипсете Intel Z590 благодаря сочетанию функциональных возможностей и стоимости. Для успешного разгона не хватает индикатора POST-кодов, чтобы понимать, на каком этапе происходит зависание.

В остальном новинка ASUS ничем не уступает более дорогим аналогам. Думаю, мало кого сейчас расстроит отсутствие поддержки SLI или всего три слота M.2 под накопители. Лично меня такое устраивает, и я бы не стал переплачивать за ненужное.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: