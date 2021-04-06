Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA TURING и AMPERE в игре Wolfenstein Youngblood. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Гбайт или AMD Radeon RX 570 4 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 6 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Трассировка лучей NVIDIA RTX, предъявила к мощности видеокарт умеренные требования.
В разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440 комфортную производительность обеспечили все графические ускорители.
В разрешении 3440х1440 низкие результаты показали только карты GeForce RTX 2070, RTX 2060 Super и RTX 2060.
Разрешение 3840х2160 "покорилось" ускорителям GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и RTX 2080 Ti.
Игра Wolfenstein Youngblood поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая заметно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.
Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
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Включение DLSS 2.0 улучшило результаты всех видеокарт GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в таком тяжелом разрешении, как 3840х2160. Более того, он на 26% опередил старшего сородича прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и был на 37% быстрее красного конкурента Radeon RX 5700 XT.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Включение трассировки лучей заметно снизило производительность видеокарт. Тем не менее, все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS 2.0 "производительность" продемонстрировали высокие результаты в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160 включительно.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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