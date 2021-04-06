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Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0

Сводный тест 13 видеокарт (от GeForce RTX 2060 до GeForce RTX 3080 и Radeon RX 5700 ХТ) в пяти разрешениях со включенными NVIDIA RTX и DLSS 2.0 и без.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA TURING и AMPERE в игре Wolfenstein Youngblood. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Гбайт или AMD Radeon RX 570 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 6 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8 Гбайт.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
  • Сглаживание - TAA (1TX).
  • Размытие в движении - включено.
  • Поле зрения - 90.
  • Качество освещения - очень высокое.
  • Качество теней - высокое.
  • Качество частиц - очень высокое.
  • Качество направленного затенения - высокое.
  • Качество отражений - очень высокое.
  • Качество декалей - очень высокое.
  • Качество размытия в движении - очень высокое.
  • Качество передачи изображения - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество объемного изображения - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
  • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
  • Качество детализации - очень высокое.
  • Отложенный рендеринг - включен.
  • Удаление полигонов - отключено.
  • Асинхронное вычисление - включено.
  • Трассировка лучей - отключена / включена.
  • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
  • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
  • Хроматическая аберрация - включена.
  • Глубина резкости - включена.
  • Сглаживание глубины резкости - включено.
  • HDR свечение - включено.
  • Резкость - 2.0.
  • Зернистость - 1.0.
  • Масштабирование разрешения - отключено.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Трассировка лучей NVIDIA RTX, предъявила к мощности видеокарт умеренные требования.

В разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440 комфортную производительность обеспечили все графические ускорители.

В разрешении 3440х1440 низкие результаты показали только карты GeForce RTX 2070, RTX 2060 Super и RTX 2060.

Разрешение 3840х2160 "покорилось" ускорителям GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и RTX 2080 Ti.

Игра Wolfenstein Youngblood поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая заметно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

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Включение DLSS 2.0 улучшило результаты всех видеокарт GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в таком тяжелом разрешении, как 3840х2160. Более того, он на 26% опередил старшего сородича прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и был на 37% быстрее красного конкурента Radeon RX 5700 XT.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Включение трассировки лучей заметно снизило производительность видеокарт. Тем не менее, все ускорители GeForce RTX с включенным DLSS 2.0 "производительность" продемонстрировали высокие результаты в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160 включительно.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест phoenix nvidia rtx dlss 2.0

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