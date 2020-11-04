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Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566

Ранее мы рассмотрели Xenium S266, оставивший неплохое впечатление. А если немного добавить, можно взять Xenium S566, предлагающий чуть больше.
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Оглавление

Вступление

Мы продолжаем знакомиться с представителями ультрабюджетного сегмента рынка смартфонов. К сожалению, курс рубля не радует и это неизменно приводит к удорожанию товаров. Подвержены этой тенденции и смартфоны.

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К примеру, выбрать качественный смартфон в пределах 6-7 тысяч рублей – непростая задача. Без компромиссов обойтись не удастся.

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Сегодня мы расскажем о новой модели компании Philips, представленной в данном классе. На что можно рассчитывать, приобретая такой доступный вариант в официальной российской рознице, и чем придется жертвовать – все это мы обсудим в обзоре.

Итак, вслед за Philips Xenium S266 мы изучим Xenium S566. И начнем со спецификаций новинки.

Технические характеристики

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Тип устройства Смартфон
Модель Philips Xenium S566
Процессор Spreadtrum SC9863
Видеопроцессор PowerVR GE8322
Память, Гбайт Оперативная: 3;
Основная: 32
Экран 6.088" IPS, 1560 x 720
Камеры, Мпикс Фронтальная: 5;
Основная: 12, 12
Поддержка MicroSD Да
NFC Нет
Батарея, мАч 4 000
Размеры, мм 155.6 х 72.8 х 8.8
Масса, г 168
Цена, руб. 7 990*
* Стоимость, рекомендованная производителем.

Наряду со скромным процессором, отметим объем оперативной памяти и двойную основную камеру. Аккумулятор обладает неплохой емкостью и потенциально позволяет ожидать хороших показателей автономности.

И пусть официальная стоимость может показаться завышенной, фактически смартфон можно приобрести в российской рознице примерно на тысячу дешевле.

Упаковка и комплектация

Упаковку можно назвать классической – все современные смартфоны и мобильные телефоны компании поставляются именно в такой коробке.

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В качестве материала изготовления использован плотный картон. Коробка выполнена прочной и отлично защитит содержимое при транспортировке.

На лицевой стороне расположены логотип производителя и фирменный слоган. А вот схематичное изображение фотоаппарата воспринимается не слишком понятно. Так производитель намекает на выдающиеся фотографические возможности или же просто сообщает о фактическом наличие камер?

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Обратная сторона занята идентификационной информацией, сведениями о поддерживаемых частотах мобильной связи и комплекте поставки.

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Внутреннее пространство поделено картонной вставкой, образующей подставку для смартфона. В нижней части расположился комплект поставки, состоящий из минимального набора аксессуаров.

В комплект поставки входит:

  • Адаптер питания;
  • Кабель USB-microUSB;
  • Ключ скрепка;
  • Документация.

Ничего особенного в упаковке Philips Xenium S566 выделить не получится, но это и не требуется. Зато, коробка позволяет точно определить принадлежность к производителю и хорошо защищает содержимое при транспортировке. Отметим также наличие заводской пломбы, позволяющей определить, вскрывалась ли упаковка. К сожалению, далеко не все производители предусматривают такую защиту, хотя она не требует каких-либо существенных вложений или затрат.

Внешний вид и конструкция

Смартфон выполнен в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Корпус изготовлен из пластика и обладает достаточно высокими показателями жесткости. Он успешно выдерживает нагрузки на изгиб или скручивание, не издавая никаких посторонних звуков.

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Лицевая сторона целиком закрыта защитным стеклом, скругленным по периметру. В выключенном состоянии определить границы дисплея сложно и смартфон выглядит ровным черным бруском. Выделяется лишь фронтальная камера в верхней части.

Тыльная сторона закрыта единой крышкой из глянцевого пластика. Здесь нет каких-либо рисунков или узоров, лишь только два логотипа на ровной поверхности. В верхней части можно увидеть модуль двойной основной камеры со светодиодной вспышкой, а чуть ниже – сканер отпечатков пальцев.

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Торцы являются продолжением крышки и никак не выделены. Благодаря скругленной форме граней, корпус удобно ложится в ладонь. Даже при сжатии, нет какого-либо дискомфорта.

Справа в традиционном месте расположились механические клавиши управления питанием и громкостью. А на верхней грани можно увидеть классический выход AUX для проводной гарнитуры.

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Слот для SIM-карт и карты памяти расположился в верхней части левого торца. Для его извлечения потребуется скрепка или иголка. Порт micro-USB для зарядки находится в нижней части корпуса по центру, а слева и справа разместились одинаковые решетки. За ними скрываются основной динамик и разговорный микрофон.

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От доступного устройства не ожидаешь каких-то элитных материалов корпуса или концептуальных технических решений и это вполне логично. Но все-таки хочется получить прочный корпус с хорошим качеством исполнения и приятным внешним видом. При разработке нового смартфона, в компании Philips руководствовались именно такой логикой. В итоге, корпус получился простым и лаконичным с точки зрения дизайна, но радует высоким качеством сборки и прочности конструкции.

Однако, отметим склонность глянцевой крышки собирать отпечатки пальцев, да и стойкость к появлению мелких царапин под вопросом. Вероятнее всего, для сохранения корпуса в первозданном виде, потребуется найти чехол, ведь в комплекте он не предусмотрен.

Дисплей

Производитель весьма точно указывает диагональ дисплея - 6,088 дюйма. В соответствии с современными тенденциями, он имеет вытянутую форму с соотношением сторон 19:9 и разрешение 1560х720 точек. Плотность пикселей составляет около 282 ppi. Это достаточно скромный показатель, но в повседневном использовании его можно считать приемлемым.

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Боковые рамки составляют несколько миллиметров и в современном мире уже не воспринимаются как тонкие, хотя и выделяться при использовании они не будут. Немого толще оказалась верхняя рамка, обрамляющая также фронтальную камеру небольшим выступом.

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Над камерой можно также увидеть решетку разговорного динамика, встроенную в место стыка корпуса и стекла.

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Под экраном выполнен "подбородок" шириной около девяти миллиметров. Углы дисплея скруглены.

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Изображение смотрится ярким и контрастным, субъективных нареканий к отображению цветов не возникает. Ситуация сохраняется и при отклонении дисплея – углы обзора достаточно широкие.

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Белый цвет смотрится натуральным, отсутствуют заметные отклонения по гамме или цветовой температуре. Лишь только при взгляде под углом, белый дополняется слабым синеватым оттенком, но это никак не отражается на общем восприятии изображения.

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Черный обладает выраженным синим оттенком, что типично для дисплеев данного типа. Следует отметить равномерную подсветку и отсутствие выраженных засветок по краям. При взгляде под углом проявляется розоватый цвет, что является стандартной ситуацией.

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С помощью колориметра, мы провели замеры яркости подсветки и тестирование качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 460 0.297 1549
75 346 0.227 1524
50 232 0.150 1547
25 113 0.073 1548
0 5 0

Запас яркости подсветки достаточный для комфортного использования в любых условиях. При этом, отметим также и практически нулевую яркость черного цвета, что позволило обеспечить высокую контрастность и удобство использования в темноте.

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Графики разместились на небольшом возвышении относительно референса, а также наблюдается небольшое расхождение между самими графиками. Картина не идеальна, но укладывается в допустимые пределы для корректного отображения цветов.

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Похожую ситуацию наблюдаем и на втором графике – зеленый и красный показывают стабильные результаты и разместились вблизи референса, а синий заметно отдалился от них.

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Цветовая температура завышена примерно 1500-2000 К. Столь серьезное отклонение не характерно для современных смартфонов и визуально может определяться как слишком "холодные" оттенки.

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Цветовой диапазон примерно совпадает с общепринятым стандартом sRGB. Отклонения присутствуют в каждом из цветов, но они минимальны и не будут заметны в процессе использования без непосредственного сравнения с эталоном.

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Точки серого клина выстроились в ряд на некотором удалении от границ дельты – паразитные оттенки могут присутствовать, но едва ли создадут дискомфорт.

В настройках можно увидеть меню управления цветопередачей дисплея. Здесь можно скорректировать цветовую температуру и выбрать режим повышенной контрастности.

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В целом, дисплей проявил себя неплохо. Он обладает хорошим диапазоном яркости и качеством заводской калибровки цветопередачи. Говорить про отличные показатели или удивительную точность оттенков не приходится, но для повседневного использования его точно хватит. Единственным "узким" местом является разрешение, но в данном ценовом сегменте нет смысла рассчитывать на более высокие значения, а в рамках обычного использования и этого будет достаточно.

Аппаратная платформа и производительность

Экономия при разработке нашего героя неизменно сказалась на центральном процессоре. Здесь используется бюджетный чип Spreadtrum SC9863, выполненный по 28нм техпроцессу. Восемь ядер могут работать на частоте до 1,6 ГГц.

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В состав данного чипа входит графический адаптер PowerVR Rogue GE8322. Одной из особенностей этого процессора является использование алгоритмов искусственного интеллекта. К сожалению, какой-то конкретной и подробной информации не раскрывается, поэтому остается лишь довольствоваться имеющимися сведениями.

Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайт – неплохо по меркам смартфонов данного ценового сегмента.

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Конечно, говорить о запасе производительности или современных играх не приходится, но это абсолютно типично для устройств такого класса. Их задача выполнять повседневные базовые задачи и с этим наш герой справляется успешно.

Использование не самого современного процессора с устаревшим техпроцессом продиктовано экономией, но вместе с невысокой производительностью подразумевает и не самую лучшую эффективность. Обратимся к стресс-тестам и оценим стабильность работы Philips S566 под нагрузкой.

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Да, при длительной нагрузке, корпус становится теплым, но заметного влияния на скорость работы это не оказывает. Смартфон успешно поддерживает комфортный уровень работоспособности, а нагрев корпуса достаточно скромный и не вызывает дискомфорта.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы, традиционно, выступает платформа Google Android. В данном случае установлена версия Android 10 и это весьма позитивная новость, так как пользователь получит максимально свежую операционную систему при покупке и аппарат максимально долго останется актуальным с точки зрения программной части.

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Используется базовый интерфейс, без каких-либо значимых модификаций. В рамках не самого производительного устройства, это можно считать плюсом – меньше модификаций означают меньшую нагрузку на аппаратную часть.

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В настройках можно скорректировать расположение кнопок управления, а вот поддержки жестов нет.

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С помощью движений телефоном можно выполнять некоторые команды. По большей части, они определяются корректно, хотя бывают и сбои.

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Трендовой функцией последнего времени можно назвать поддержку темной темы. Хотя, применение такой темы актуально и полезно, в первую очередь, для OLED дисплеев. Здесь же это просто возможность сделать интерфейс не таким ослепляющим.

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В целом, интерфейс радует стабильностью и не вызывает ощущения недостатка производительности или памяти. Можно отметить абсолютно корректную русификацию. В целом, это просто стандартный Android и ничего больше.

Безопасность

Для защиты данных от несанкционированного доступа предусмотрен стандартный набор функций. Так, на задней крышке расположен классический сканер отпечатков пальцев, поддерживающий считывание отпечатков под любым углом.

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Он расположен на небольшом углублении и отлично обнаруживается пальцем. Считывание занимает доли секунды и радует стабильностью работы. Даже если пальцы мокрые, разблокировка происходит успешно.

Настройки работы сканера также базовые, доступно сохранение нескольких отпечатков.

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Также, разблокировку можно осуществлять с помощью системы распознавания лица. Правда, функция построена на базе стандартной фронтальной камеры и надежность такой функции не самая высокая, о чем и отображается предупреждение.

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Скорость разблокировки также может меняться в зависимости от окружающих условий. При достаточном освещении, разблокировка происходит практически незаметно и быстро, но по мере снижения освещенности – время увеличивается. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев разблокировка происходит успешно.

В этом отношении, необходимо заметить развитие технологий, поскольку раньше для практически полного отключения данной системы было достаточно просто темноты, теперь же такого не происходит.

Мультимедиа

Оценим список поддерживаемых форматов видео с помощью приложения Antutu Video Tester.

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Наиболее популярные форматы поддерживаются и успешно воспроизводятся. Если же потребуется работа с каким-то форматом, не поддерживающимся аппаратными средствами, всегда можно установить сторонний видеоплеер, с функцией программного декодирования.

К сожалению, протестировать качеству звука в наушниках не удалось, так как смартфон отказался распознавать подключение звуковой карты. С точки зрения субъективных ощущений, качество звука можно охарактеризовать как нормальное. Нет выраженных претензий, но и назвать звук отличным не получится.

Выраженные средние частоты и скромный запас низких – стандартная ситуация для подавляющего большинства доступных моделей. Пользователь сможет скоротать время ожидания за просмотром фильма или занять себя прослушиванием музыки в дороге, но не стоит питать надежд на студийное качество звука.

Беспроводные интерфейсы и связь

Мобильная связь осуществляется в диапазонах GSM, WCDMA и LTE. Поддерживается установка двух SIM-карт формата nano-SIM. Они устанавливаются тандемно в общий слот.

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Правда, установка второй SIM-карты потребует отказаться от использования карты памяти – второй слот гибридный.

В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья каких-либо нареканий по части стабильности мобильной связи не возникало.

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Навигация осуществляется по спутникам систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Однако, необходимо отметить не самую высокую скорость подключения к спутникам.

«Холодный» старт занял около двух минут, после чего спутники стали подключаться, а смартфон определил местоположение. При использовании навигатора смартфон не всегда быстро обновлял местоположение на маршруте, создавая риск для того, чтобы пропустить поворот в условиях оживленного движения и большого количества перекрестков.

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Причем такая ситуация не проявила зависимости от местоположения, погодных условий или скорости передвижения.

К работе модулей Wi-Fi и Bluetooth никаких нареканий не возникало – подключение и передача данных осуществлялись стабильно и без сбоев.

При выборе смартфона стоит учесть не слишком высокую скорость работы навигации, но это сможет создать дискомфорт только изредка. Впрочем, далеко не для всех этот фактор является существенным или определяющим уровень комфорта при использовании. Каких-либо дополнительных интерфейсов, вроде инфракрасного порта или антенны NFC – не предусмотрено.

Файловая система

Емкость встроенного хранилища составляет 32 Гбайт – приемлемый минимум для современных устройств. Правда, этот объем стремительно вытесняется даже из бюджетного сегмента, так как приложения требуют все больше памяти, да и контент становится объемнее.

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Для расширения данного параметра можно воспользоваться картой памяти microSD. Однако, ее установка возможна только в случае отказа от использования второй SIM-карты.

Оценим скорость работы файловой системы с помощью приложения AndroBench.

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Показатели далеки от рекордных, но они вполне достаточны для повседневного использования и раскрытия потенциала данного процессора.

Время автономной работы

Мобильные телефоны и смартфоны Philips пользуются репутацией «долгожителей». Но сможет ли новый Xenium S566 подтвердить это мнение? Он комплектуется аккумулятором емкостью 4000 мАч – стандартный показатель для современных аппаратов. При этом используемый процессор не отличается минимальным энергопотреблением. И лишь невысокое разрешение дисплея может дать шанс.

Впрочем, обратимся к тестам.

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В тесте PC Mark результат составил одиннадцать с половиной часов – весьма неплохо. На графике мы можем увидеть стабильный разряд аккумулятора и температуру. Тест GeekBench также не разочаровал – более девяти с половиной часов.

На практике, заряда аккумулятора хватает на пару-тройку дней использования, в зависимости от используемых приложений и активности. Тем не менее, пользователю не потребуется всегда иметь при себе зарядное устройство или каждый вечер неизменно ставить смартфон на зарядку.

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График разряда в приложении GeekBench показал интересный результат. Сначала смартфон работает какое-то время с неизменным зарядом 100%, после чего начинается стабильная потеря заряда. При достижении примерно 15% скорость разряда существенно увеличивается.

В настройках батареи можно контролировать степень заряда и прогноза времени на зарядку. Смартфон может подсказать оптимально или нет расходуется заряд аккумулятора.

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При низком заряде аккумулятора можно активировать режим энергосбережения и продлить время автономной работы.

Удалось ли новинке стать автономным устройством? В целом, да. Пользователь не будет испытывать необходимости постоянно иметь возможность подзарядить аппарат, и он сможет быть уверен, что запаса энергии хватит до конца дня. При этом, запас энергии достаточный для использования в течение нескольких дней, хотя и без феноменального запаса. Итоговое время работы будет сильно зависеть от сценария и активности использования.

Камера

От ультрабюджетного смартфона изначально не ожидаешь каких-то открытии по части способностей камеры. Это вполне логично, ведь использование качественного сенсора или продвинутой оптики неизменно скажутся на конечной стоимости аппарата, причем сильно и в сторону удорожания.

В этом плане, озадачивает оформление упаковки, где именно пиктограмме фотоаппарата выделено основное пространство.

Но что на самом деле предлагает наш герой пользователю? Основная камера выполнена сдвоенной и состоит из двух сенсоров с разрешением 12 Мпикс каждый. Правда, кроме наличия автофокуса, никакой дополнительной информации не предоставляется.

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Камеры совсем немного возвышаются над корпусом и защищены общим стеклом. Рядом разместилась светодиодная вспышка.

Фронтальный модуль получил разрешение 5 Мпикс и не расширен какими-то дополнительными возможностями. Это просто обычная стандартная камера.

При первом запуске, приложение камеры подсказывает о функциях, управляемых жестами.

208x450 82 KB. Big one: 692x1500 760 KB

Само приложение обладает базовым функционалом и работает на вполне приемлемой скорости. Нельзя сказать, что фокусировка и момент съемки происходят мгновенно, но затрачиваемое время не будет вызывать неудобств.

208x450 127 KB. Big one: 692x1500 1054 KB

В настройках можно выбрать ручной режим съемки, но доступными для управления становятся далеко не все параметры. Например, пользователь не сожжет скорректировать фокусное расстояние или выдержку.

208x450 81 KB. Big one: 692x1500 742 KB 208x450 125 KB. Big one: 692x1500 1036 KB

Обратимся к тестовым снимкам и оценим общий уровень качества работы камер Philips Xenium S566.

Тест камеры Philips S566

Фронтальная камера:

338x450 37 KB. Big one: 1944x2592 1209 KB

Основная камера:

450x338 49 KB. Big one: 4000x3000 2927 KB

450x338 58 KB. Big one: 4000x3000 3024 KB

450x338 101 KB. Big one: 4000x3000 4673 KB

450x338 83 KB. Big one: 4000x3000 3744 KB

450x338 76 KB. Big one: 4000x3000 3481 KB

450x338 74 KB. Big one: 4000x3000 3561 KB

450x338 55 KB. Big one: 4000x3000 2085 KB

Как видим, чудес не случилось и ультрабюджетный смартфон таковым остается. Камеры без проблем справляются со своими задачами при достаточной освещенности, но заметно сдают позиции, как только света становится меньше. Теряется четкость и цветопередача. Тем не менее, такая ситуация абсолютно типична и ожидаема, именно так будут вести себя все прочие смартфоны такого класса. С тем лишь отличием, что не все из них способны получить приемлемые снимки даже в ясный день.

Сравнение с конкурентами

Обратим внимание на предложения от других производителей и попробуем понять, насколько привлекательным для покупателя будет Philips Xenium S566 в сравнение с конкурентами.

Модель Philips Xenium S566 ZTE Blade V10 Vita Samsung Galaxy A10 Vivo Y91c
Процессор Spreadtrum SC9863 Spreadtrum SC9863A Samsung Exynos 7884 MediaTek Helio P22
Видеопроцессор PowerVR GE8322 PowerVR GE8322 Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Память, Гбайт Оперативная: 3;
Основная: 32		 Оперативная: 3;
Основная: 64		 Оперативная: 2;
Основная: 32		 Оперативная: 2 ;
Основная: 32
Экран 6.08" IPS,
1560 x 720		 6.26" IPS,
1520 x 720		 6.2" IPS,
1520 x 720		 6.22" IPS,
1520 x 720
Камеры, Мпикс Фронтальная: 5;
Основная: 12, 12		 Фронтальная: 8;
Основная: 13, 2		 Фронтальная: 5;
Основная: 13		 Фронтальная: 5;
Основная: 13
Поддержка MicroSD Да Да Да Да
NFC Нет Да Нет Нет
Батарея, мАч 4 000 3 200 3 400 4 030
Размеры, мм 155.6 х 72.8 х 8.8 157.1 х 75.8 х 8.1 155.6 х 75.6 х 7.9 155.1 х 75.1 х 8.3
Масса, г 168 150 168 164
Цена, руб. 7 990* ~7 000 7 990* 7 490*
* Официальная рекомендованная стоимость.

Первым конкурентом оценим ZTE Blade V10 Vita. Он предлагается в рознице по цене около 7 тысяч рублей и обладает достаточно интересными параметрами.

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При аналогичной аппаратной платформе и объеме оперативной памяти, смартфон получил вдвое больше основного хранилища. Также, отметим более крупный дисплей, а также более высокое разрешение камер. Впрочем, с основной камерой ситуация неоднозначная, так как второй модуль здесь обладает скромными 2 Мпикселями. Меньше окажется и емкость аккумулятора, что позволило добиться небольшой массы корпуса. А вот наличие антенны NFC выделяет смартфон ZTE среди всех других аппаратов в этом сравнении и это безусловный плюс, особенно в таком ценовом сегменте.

В арсенале компании Samsung есть множество прогрессивных разработок, но помогло ли это выпустить достойный бюджетный смартфон? В сравнимом ценовом сегменте можно посмотреть в сторону Samsung Galaxy A10.

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В качестве центрального процессора здесь выступает фирменный чип Samsung Exynos 7884, а вот объем оперативной памяти меньше – всего 2 Гбайта. Скромнее окажется и емкость аккумулятора, да и основная камера обладает лишь одним модулем. Несмотря на меньшую емкость аккумулятора, масса корпуса полностью совпадает с нашим героем, а положительно представитель Sasmung отличается только диагональю дисплея. Кажется, при равной стоимости, логичный выбор окажется не в пользу данного конкурента.

Последним в нашем списке значится Vivo Y91c. Его официальная стоимость немного меньше, чем у Philips Xenium S566, но несущественно. А главное отличие заключается в применении процессора MediaTek. Оперативной памяти на 1 Гбайт меньше, объем основной – совпадает.

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Диагональ дисплея больше, но в минусе оказался дополнительный модуль основной камеры. А емкость аккумулятора хоть и заявлена чуть выше, но эту разницу ощутить не удастся.

Заключение

Не поражая воображение функциональностью или быстродействием, Philips Xenium S566 исправно выполняет свои задачи и отрабатывает стоимость. Он не производит ощущения откровенно бюджетного устройства, будучи качественно собранным и обладая лаконичным дизайном. В качестве плюса отметим, что смартфон представлен на российском рынке официально, снабжен гарантией производителя и реализуется через федеральные торговые сети.

Рассчитывать на солидный уровень производительности в данном сегменте не приходится, зато новинка оснащена актуальным объемом оперативной памяти и это позволяет ей успешно работать с современными приложениями, а также переключаться между ними.

Неплохо показал себя аппарат и в вопросе автономности, позволяя рассчитывать на несколько дней использования при среднем уровне нагрузки. Правда, ситуация будет сильно зависеть от выполняемых задач.

Больше всего вопросов вызвала навигация. У тестового аппарата были задержки в определении местоположения и подтормаживания при ведении по маршруту. Но сориентироваться в незнакомой местности и помочь с выбором маршрута он сможет успешно.

Плюсы Philips Xenium S566:

  • Качественная сборка корпуса;
  • Неплохая калибровка дисплея;
  • 3 Гбайт оперативной памяти;
  • Достаточный уровень автономности;
  • Наличие сертификации и официальной гарантии производителя.

Минусы смартфона:

  • Не слишком быстрая работа навигации.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании Philips в Москве за предоставленный на тестирование смартфон Philips Xenium S566.

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