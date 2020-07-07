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Вступление

Даже недавно вышедшее десятое поколение настольных процессоров Intel Core не смогло затмить очень удачные прошлогодние AMD Ryzen 3000. Для многих задач большинство из них по сей день являются лучшей покупкой за свою цену. Однако в играх, как показало, в том числе и наше сводное тестирование, все же немного уступают решениям конкурента, причем не только топовым.

Исправить это был призван недавний анонс обновленных моделей, получивших индекс XT. Этакая унификация по именованию с видеокартами выглядит вполне уместной. Тем более что тут добавление буквы T еще и смело можно расшифровывать как «турбо». Дело в том, что единственное отличие в характеристиках новых моделей от старых – на 100–200 МГц увеличившийся потолок разгона в турбо-режиме.

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Модельный ряд и позиционирование

Всего представлено три процессора: AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.

Старший – все тот же давно знакомый нам двенадцатиядерник с базовой частотой 3.8 ГГц, лишь увеличилась на 100 МГц (до 4.7 ГГц) его максимальная частота. Полностью по тому же рецепту создан и младший: те же, что и у Ryzen 5 3600X, 6 ядер и 12 потоков с базовой частотой 3.8 ГГц, потолок турбо увеличен с 4.4 до 4.5 ГГц. Самую заметную прибавку получил средний. Тут те же восемь ядер и штатные 3.9 ГГц, что у обычного Ryzen 7 3800X, но максимальная частота увеличилась уже на 200 МГц – до 4.7 ГГц.

В остальном даже тепловой пакет всех трех процессоров совпадает с таковым для их предшественников: 105 Вт у двух старших моделей и 95 Вт у младшей. Вот что семинанометровый техпроцесс животворящий делает.

Сохранились и цены. Рекомендованные для американского рынка: $499 для Ryzen 9 3900XT, $399 для Ryzen 7 3800XT и $249 для Ryzen 5 3600XT.

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Варианты поставки и комплект

Все процессоры можно приобрести как в коробочном варианте, так и в виде OEM-поставки. Впрочем, даже в этом случае простенький блистер с CPU должен быть заклеен, так что покупатель гарантированно получит новый продукт.

К нам на тестирование Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT приехали в коробках, а Ryzen 5 3600XT – без.

Возможно, это связано с тем, что я всегда ругаю боксовые кулеры, и как раз у младшего ЦП, единственного в боксовой поставке будет присутствовать система охлаждения. А старшие модели предназначены для энтузиастов и рассчитаны на достойное охлаждение, поэтому поставляются без штатного кулера.

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При этом, как можно видеть на фото выше, коробки у них весьма внушительные, да и масса Ryzen 9 3900XT в упаковке создавала у меня стойкое ощущение, что еще что-то внутри все-таки должно присутствовать.

Но увы, за исключением стандартного блистера с собственно процессором, там обнаружилась лишь маленькая книжечка краткого руководства. Остальное место занимает просто мягкая заглушка. Она же и создает дополнительный вес.

Участники тестирования и тестовая конфигурация

Поскольку ничего радикально нового в процессорах Ryzen XT нет, и расписывать в обзоре особенно нечего, то мы изначально планировали протестировать все три новинки в рамках одного материала. Тем более что даже времени было с запасом – в кои-то веки образцы под анонс привезли не в самые последние дни, а за добрые две недели.

Но, увы, по не зависящим от нас причинам с тестированием Ryzen 7 3800XT возникли сложности. Поэтому сейчас мы ждем другой экземпляр данного CPU. А Ryzen 5 3600XT я и вовсе из-за всего этого полноценно протестировать не успел. Так что в первом обзоре будет лишь флагман Ryzen 9 3900XT. Но зато с полноценным разгоном. И против всех основных соперников на рынке: Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K, Core i9-9900KF. И, конечно, куда же без сравнения с предыдущей моделью – добавим в обзор и Ryzen 9 3900X.

По цене на последний и нужно ориентироваться. Понятно, что вначале наши продавцы, как обычно, установят на новинки более высокие цены. Но со временем они стабилизируются. И если смотреть на нынешнее соотношение цен, то Ryzen 9 3900X стоит сравнимо c Core i9-9900KF, а Core i9-10700K в полноценной версии с видеоядром даже чуть дешевле. Core i9-10900K же во всех вариантах на добрую треть дороже, да и не всегда вообще доступен в продаже. Думается, даже в самых первых поставках Ryzen 9 3900XT будет все же дешевле.

Вот такой набор участников. Осталось разобраться с остальной системой и разгоном.

Тестовая конфигурация

Все процессоры испытывались на открытом стенде:

AMD Ryzen 3xxx – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);

Intel 10xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);

Intel 9xxx – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;

Накопители: SSD 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).

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Разгон и энергопотребление

Заявлено, что все процессоры Ryzen XT должны полноценно поддерживаться любой материнской платой, которая работает с CPU серии Ryzen 3000. И в принципе это так и есть: стендовая ROG Maximus XII Hero Wi-Fi после установки Ryzen 9 3900XT без какой-либо предварительной подготовки спокойно запустилась, позволила выставить профиль D.O.C.P. для оперативной памяти и стабильно заработала.

И лишь позже я заметил, что процессор не поднимает частоту выше базовой. Вскоре удалось найти и принудительно включить в BIOS изменение C-State, и турбо заработало, как надо. А затем и вовсе вышло обновление прошивки, которое исправило данную проблему.

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Но на всякий случай большинство тестов было проведено еще и с ней. Результаты были сравнимы, а в зачет, как обычно у меня, шел средний результат.

В штатном режиме при максимальном прогреве под готовой СВО Arctic процессор не нагревается и до 75 градусов (при 23–24°C в помещении, которые я всегда поддерживаю во время тестов).

А вот с разгоном у него все интереснее. Если Ryzen 9 3900X мне удалось разогнать лишь до 4.1 ГГц по всем ядрам, то здесь стабильный потолок составил 4.25 ГГц. Все тесты, кроме тестирования стабильности и прогрева в Prime95, проходили и на 4.3 ГГц. Но действительно стабильными стали именно 4.25.

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В таком режиме максимальная температура уже превышает 90 градусов. Впрочем, лишь минимально, и это в самом тяжелом тесте. В реальных приложениях и играх она заметно ниже. Конечно, по одному экземпляру рано судить. Но, возможно, для тех, кто профессионально занимается моделированием или работает с видео, частотный потенциал новых процессоров AMD станет реальным подспорьем.

Остальные процессоры тестировались в рамках июньских обзоров CPU Intel Core десятого поколения, их результаты оттуда и возьмем. Коротко про режимы работы соперников:

AMD Ryzen 9 3900X тестировался в двух режимах: штатном и разгоне до 4.1 ГГц по всем ядрам (AMD Ryzen 9 3900X OC на графиках).

Intel Core i7-10700K тестировался в трех режимах: штатном, с ослабленными лимитами на энергопотребление (Intel Core i7-10700K PL) и в разгоне по схеме 53–53–51–51–50–50–50–50 (Intel Core i7-10700K OC).

Intel Core i9-10900K тестировался в трех режимах: штатном, c ослабленными лимитами на энергопотребление (Intel Core i9-10900K PL) и в разгоне по схеме 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50 (Intel Core i9-10900K OC).

Intel Core i9-9900KF на материнской плате ASRock после сброса BIOS и загрузки профиля XMP для памяти в штатном режиме сразу заработал на 4.7 ГГц на всех ядрах, и до 5.1 ГГц на одном. Видимо, системная плата по умолчанию ограничение энергопотребления воспринимает по-своему. Значит, это и будем считать его своеобразным штатным режимом – ASRock Mode (Intel Core i9-9900KF AM на графиках). В разгоне на 5.0 ГГц по всем ядрам он у меня стабильно не заработал, пришлось остановиться на схеме в турбо-режиме 51-51-50-50-48-48-48-48 (Intel Core i9-9900KF OC на графиках).

Разобравшись со всеми параметрами тестирования, можно переходить к рассказу о его результатах. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше





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Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

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В простое все конфигурации требуют около 50–60 Вт. А под полной нагрузкой ожидаемо наблюдается несколько большее разнообразие. Впрочем, новичок никакой интриги не преподносит и выдает почти ровно те же результаты, что и Ryzen 9 3900X. Причем даже в разгоне, который тут несколько выше. По энергопотреблению оба процессора AMD сравнимы с Core i7-10700K. Тот немного экономичнее в штатном режиме, но зато чуть прожорливее в разгоне. А 900-е процессоры Intel обоих последних поколений в пике требуют гораздо больше энергии. Хотя в штатном режиме конкретно десятые Core выступают вровень с решениями конкурента.

Но это тесты в Prime95, демонстрирующие максимально возможное энергопотребление. В реальности даже при высоких многоядерных нагрузках оно заметно ниже. Возьмем, к примеру, Cinebench:

Энергопотребление, Вт



Cinebench R20, CPU

Меньше – лучше





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Результаты сближаются, да и абсолютные значения уже не столь пугающие. При этом, напомню, на графиках приведено потребление всей конфигурации от розетки.

Что касается производительности, то тут сразу понятно, что каких-либо откровений ждать не приходится. Перед нами тот же процессор, лишь частота Turbo в штатном режиме у него на 100 МГц выше. И в разгоне в его активе появляются дополнительные 150 МГц (в сравнении с предшественником). Однако провести тесты все равно нужно. Единственное, прокомментирую я снова все вместе в конце. По итогам прошлых обзоров в комментариях массовых протестов по этому поводу вроде бы не наблюдалось.

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Производительность

Начнем с «синтетических» тестов.

CPU-Z Bench



Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше





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WinRAR



Встроенный тест, Кбайт/с

Больше – лучше





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Geekbench 4



Single-core | Multi-core, баллы

Больше – лучше





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PCMark 10



Баллы

Больше – лучше





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WebXPRT 3



Баллы

Больше – лучше





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Hexus Pifast



Время, секунды

Меньше – лучше





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TrueCrypt



AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше





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HWBot x265 Benchmark



4K | 1080p, FPS

Больше – лучше





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Handbrake



Кодирование ролика 4К 60FPS, секунды

Меньше – лучше





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HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест, секунды

Меньше – лучше





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SmoothVideo Project SVPmark 3



Synthetic CPU, баллы

Больше – лучше





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POV-Ray



Встроенный тест, PPS

Больше – лучше





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Cinebench R15



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Cinebench R20



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Corona 1.3 Benchmark



Время, секунды

Меньше – лучше





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3DMark Time Spy



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



CPU Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Physics Score, очки

Больше – лучше





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World of Tanks enCore



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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World of Tanks encore RT



Встроенный тест, RT Ultra, баллы

Больше – лучше





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Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки

Больше – лучше





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War Thunder



Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Tom Clancy's The Division 2



Встроенный тест, профиль Max, V-Sync OFF, 1080p, счет

Больше – лучше





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Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, Max, 1080p, FPS

Больше – лучше





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F1 2018



Встроенный тест, Max, 4K, FPS

Больше – лучше





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Total War: Three Kingdoms



Battle benchmark, Max, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Gears 5



Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Что ожидали, то и получили. AMD Ryzen 9 3900XT чуть быстрее предшественника во всех тестах. В некоторых разницу даже можно заметить. На расстановку сил с решениями Intel это никак не влияет, здесь все просто: если вам нужны только игры, и ни о каких других тяжелых применениях речи не будет идти в принципе, то Core i7-10700K (а лучше более дешевый i7-10700KF) – ваш выбор. Ну, или, если i9-9900K(F) подешевеет достаточно сильно, а у вас, к примеру, уже есть неплохая платформа на LGA 1151.

В остальных случаях нужно выбирать более тщательно. Предполагаю, что первое время разница в цене между Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3900XT будет такова, что первый станет более выгодной покупкой. Тем более что разгонный потенциал у актуальных партий 3900X наверняка немногим хуже. Что касается Core i9-10900K, то до исчезновения дефицита и нормализации цен на него, всерьез рекомендовать данный CPU хоть сколько-нибудь считающим деньги покупателям не приходится: разницу в играх с Ryzen 9 3900X(T) и i7-10700K(F) заметить будет сложно, а в большинстве профессиональных задач более доступный 3900X(T) как минимум не медленнее.

Заключение

Как обычно, все выводы оказались произнесены еще до заключения. Повторяться не буду, коротко сформулирую лишь главное. AMD Ryzen 9 3900XT – это косметическое обновление, дающее минимум преимуществ. Но, к счастью, и до этого очень удачного процессора. А главное – по той же цене. Какой она будет в реальности, покажет ближайшее будущее. Но производителя, который настолько заботится об актуальности текущей линейки, можно только похвалить.

Надеюсь, уже совсем скоро мы все-таки подготовим для вас тесты Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. А затем выпустим обновленную версию сводного материала по производительности актуальных процессоров.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: