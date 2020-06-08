Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
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Вступление
Без СМС, регистрации и «эксельных» тестов.
Нет, конечно, при подведении итогов такого тестирования без использования электронных таблиц не обойтись. Однако все представленные ниже результаты были реально получены мною вручную за последние три недели в одинаковых условиях, на одних и тех же версиях ПО и т.п. Большинство из них вы уже могли видеть в моих обзорах процессоров Intel Core десятого поколения: i9-10900K, i7-10700K, а также i5-1600K и i5-10400.
Присутствующие на снимке процессоры не совпадают с теми, что будут здесь на графиках, но фото мое.
Итак, 13 процессоров, суммарно в 27 режимах, и все это в 28 тестах на 30 графиках. Подробный рассказ о каждом из режимов работы процессоров на графиках – в соответствующих обзорах. Вот ссылки на нужные разделы: раз, два, три, четыре.
Если кратко, то просто название модели CPU без каких-либо приписок – это штатный режим. PL – режим со снятыми ограничениями по потребляемой мощности. AM – по сути то же, только для материнской платы ASRock он же является штатным (поэтому так и называется AM – это от ASRock Mode). OC – разгон. И отдельно нужно отметить процессоры AMD Ryzen 5 3600X и 3500X, которые в штатном режиме даже под полной нагрузкой работали на повышенных частотах, и производительность этого режима не удалось превзойти даже при разгоне. Поэтому они в нем единственном и тестировались.
рекламаКаждый тест производительности запускался вручную и «прогонялся» как минимум три раза. В зачет шло наиболее близкое к среднему значение. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.
Напоследок лишь напомню составляющие тестовой конфигурации. Все процессоры испытывались на открытом стенде:
- Intel 10xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);
- AMD Ryzen 3xxx – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
- Intel 9xxx – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).
Остальная конфигурация при этом была идентична:
- Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);
- Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;
- Накопители: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;
- Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).
Итак, результаты.
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Тестирование
Prime95, Small FFT
Меньше – лучше
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Single Thread | Multi Thread, баллы
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Встроенный тест, Кбайт/с
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Single-core | Multi-core, баллы
Больше – лучше
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Баллы
Больше – лучше
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Баллы
Больше – лучше
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Время, секунды
Меньше – лучше
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AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше
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4K | 1080p, FPS
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Кодирование ролика 4К 60FPS,секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест, секунды
Меньше – лучше
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Synthetic CPU, баллы
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Встроенный тест, PPS
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Single Core | CPU, баллы
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Single Core | CPU, баллы
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Время, секунды
Меньше – лучше
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Total Score, очки
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CPU Score, очки
Больше – лучше
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Total Score, очки
Больше – лучше
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Physics Score, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест, Ultra, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест, Ultra, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки
Больше – лучше
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Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, профиль Max, V-Sync OFF, 1080p, счет
Больше – лучше
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Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, профиль «выс.», 1080p, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, «Макс.», 4K, FPS
Больше – лучше
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Battle benchmark, Max, 1080p, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS
Больше – лучше
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Заключение
Вот и все, выводы каждый сможет сделать сам. Я свои уже озвучил в четырех отдельных обзорах. Если судить о линейках процессоров в целом, то у Intel получился достойный ответ AMD, и после снижения цен на Core 10xxx до рекомендованных большинство этих CPU станут выгодной покупкой.
При этом серия AMD Ryzen 3xxx отнюдь не теряет актуальности, и для многих задач (а сейчас – и при более низкой цене за аналогичные модели) ее представители все еще остаются лучшим выбором.
А вот что после выхода десятых Core сразу устарело – это процессоры Intel предыдущего поколения. Впрочем, тут все также будет зависеть от цен. При определенной стоимости, разумеется, и эти CPU все еще смогут стать отличным приобретением.
Выражаем благодарность:
- Компаниям AMD, Intel и Регард за предоставленные на тестирование процессоры.
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