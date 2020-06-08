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Вступление

Без СМС, регистрации и «эксельных» тестов.

Нет, конечно, при подведении итогов такого тестирования без использования электронных таблиц не обойтись. Однако все представленные ниже результаты были реально получены мною вручную за последние три недели в одинаковых условиях, на одних и тех же версиях ПО и т.п. Большинство из них вы уже могли видеть в моих обзорах процессоров Intel Core десятого поколения: i9-10900K, i7-10700K, а также i5-1600K и i5-10400.

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Здесь все результаты сгруппированы на единых графиках и отсортированы по производительности в каждом тесте. А также по просьбам читателей (в комментариях к предыдущим обзорам к ним) добавлены показатели моделей Intel Core i3-9350KF и AMD Ryzen 3 3300X. И хотя обзор последних вышел всего месяц назад, я все равно полностью перетестировал оба этих процессора во всех тестах. Так что все результаты актуальные (разве только автор нигде не ошибся при обработке), комментариев под каждым не будет, да и заключение будет коротким. Просто смотрите на графики и изучайте.

Присутствующие на снимке процессоры не совпадают с теми, что будут здесь на графиках, но фото мое.

Итак, 13 процессоров, суммарно в 27 режимах, и все это в 28 тестах на 30 графиках. Подробный рассказ о каждом из режимов работы процессоров на графиках – в соответствующих обзорах. Вот ссылки на нужные разделы: раз, два, три, четыре.

Если кратко, то просто название модели CPU без каких-либо приписок – это штатный режим. PL – режим со снятыми ограничениями по потребляемой мощности. AM – по сути то же, только для материнской платы ASRock он же является штатным (поэтому так и называется AM – это от ASRock Mode). OC – разгон. И отдельно нужно отметить процессоры AMD Ryzen 5 3600X и 3500X, которые в штатном режиме даже под полной нагрузкой работали на повышенных частотах, и производительность этого режима не удалось превзойти даже при разгоне. Поэтому они в нем единственном и тестировались.

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Каждый тест производительности запускался вручную и «прогонялся» как минимум три раза. В зачет шло наиболее близкое к среднему значение. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

Напоследок лишь напомню составляющие тестовой конфигурации. Все процессоры испытывались на открытом стенде:

Intel 10xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);

AMD Ryzen 3xxx – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);

Intel 9xxx – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;

Накопители: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).

Итак, результаты.

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Тестирование

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше





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CPU-Z Bench



Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше





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WinRAR



Встроенный тест, Кбайт/с

Больше – лучше





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Geekbench 4



Single-core | Multi-core, баллы

Больше – лучше





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PCMark 10



Баллы

Больше – лучше





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WebXPRT 3



Баллы

Больше – лучше





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Hexus Pifast



Время, секунды

Меньше – лучше





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TrueCrypt



AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше





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HWBot x265 Benchmark



4K | 1080p, FPS

Больше – лучше





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Handbrake



Кодирование ролика 4К 60FPS,секунды

Меньше – лучше





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HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест, секунды

Меньше – лучше





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SmoothVideo Project SVPmark 3



Synthetic CPU, баллы

Больше – лучше





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POV-Ray



Встроенный тест, PPS

Больше – лучше





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Cinebench R15



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Cinebench R20



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Corona 1.3 Benchmark



Время, секунды

Меньше – лучше





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3DMark Time Spy



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



CPU Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Physics Score, очки

Больше – лучше





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World of Tanks enCore



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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World of Tanks encore RT



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки

Больше – лучше





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War Thunder



Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Tom Clancy's The Division 2



Встроенный тест, профиль Max, V-Sync OFF, 1080p, счет

Больше – лучше





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Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, профиль «выс.», 1080p, FPS

Больше – лучше





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F1 2018



Встроенный тест, «Макс.», 4K, FPS

Больше – лучше





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Total War: Three Kingdoms



Battle benchmark, Max, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Gears 5



Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Заключение

Вот и все, выводы каждый сможет сделать сам. Я свои уже озвучил в четырех отдельных обзорах. Если судить о линейках процессоров в целом, то у Intel получился достойный ответ AMD, и после снижения цен на Core 10xxx до рекомендованных большинство этих CPU станут выгодной покупкой.

При этом серия AMD Ryzen 3xxx отнюдь не теряет актуальности, и для многих задач (а сейчас – и при более низкой цене за аналогичные модели) ее представители все еще остаются лучшим выбором.

А вот что после выхода десятых Core сразу устарело – это процессоры Intel предыдущего поколения. Впрочем, тут все также будет зависеть от цен. При определенной стоимости, разумеется, и эти CPU все еще смогут стать отличным приобретением.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: