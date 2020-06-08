Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах

+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Без СМС, регистрации и «эксельных» тестов.

Нет, конечно, при подведении итогов такого тестирования без использования электронных таблиц не обойтись. Однако все представленные ниже результаты были реально получены мною вручную за последние три недели в одинаковых условиях, на одних и тех же версиях ПО и т.п. Большинство из них вы уже могли видеть в моих обзорах процессоров Intel Core десятого поколения: i9-10900K, i7-10700K, а также i5-1600K и i5-10400.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Здесь все результаты сгруппированы на единых графиках и отсортированы по производительности в каждом тесте. А также по просьбам читателей (в комментариях к предыдущим обзорам к ним) добавлены показатели моделей Intel Core i3-9350KF и AMD Ryzen 3 3300X. И хотя обзор последних вышел всего месяц назад, я все равно полностью перетестировал оба этих процессора во всех тестах. Так что все результаты актуальные (разве только автор нигде не ошибся при обработке), комментариев под каждым не будет, да и заключение будет коротким. Просто смотрите на графики и изучайте.

Присутствующие на снимке процессоры не совпадают с теми, что будут здесь на графиках, но фото мое.

600x283 43 KB. Big one: 1500x708 190 KB

Итак, 13 процессоров, суммарно в 27 режимах, и все это в 28 тестах на 30 графиках. Подробный рассказ о каждом из режимов работы процессоров на графиках – в соответствующих обзорах. Вот ссылки на нужные разделы: раз, два, три, четыре.

Если кратко, то просто название модели CPU без каких-либо приписок – это штатный режим. PL – режим со снятыми ограничениями по потребляемой мощности. AM – по сути то же, только для материнской платы ASRock он же является штатным (поэтому так и называется AM – это от ASRock Mode). OC – разгон. И отдельно нужно отметить процессоры AMD Ryzen 5 3600X и 3500X, которые в штатном режиме даже под полной нагрузкой работали на повышенных частотах, и производительность этого режима не удалось превзойти даже при разгоне. Поэтому они в нем единственном и тестировались.

реклама

Каждый тест производительности запускался вручную и «прогонялся» как минимум три раза. В зачет шло наиболее близкое к среднему значение. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

Напоследок лишь напомню составляющие тестовой конфигурации. Все процессоры испытывались на открытом стенде:

  • Intel 10xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);
  • AMD Ryzen 3xxx – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
  • Intel 9xxx – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);
  • Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;
  • Накопители: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;
  • Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).
600x482 121 KB. Big one: 1500x1205 634 KB

Итак, результаты.

реклама

Тестирование

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

CPU-Z Bench

Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

WinRAR

Встроенный тест, Кбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Geekbench 4

Single-core | Multi-core, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

PCMark 10

Баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

WebXPRT 3

Баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Hexus Pifast

Время, секунды
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

TrueCrypt

AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама



HWBot x265 Benchmark

4K | 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Handbrake

Кодирование ролика 4К 60FPS,секунды
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама

HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест, секунды
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

SmoothVideo Project SVPmark 3

Synthetic CPU, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

POV-Ray

Встроенный тест, PPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама

Cinebench R15

Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Cinebench R20

Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама

Corona 1.3 Benchmark

Время, секунды
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy

Total Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy

CPU Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама

3DMark Fire Strike

Total Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Fire Strike

Physics Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама

World of Tanks enCore

Встроенный тест, Ultra, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

World of Tanks encore RT

Встроенный тест, Ultra, баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Neon Noir Ray Tracing Benchmark

Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

War Thunder

Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Tom Clancy's The Division 2

Встроенный тест, профиль Max, V-Sync OFF, 1080p, счет
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Metro Exodus

Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, профиль «выс.», 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

F1 2018

Встроенный тест, «Макс.», 4K, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Total War: Three Kingdoms

Battle benchmark, Max, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Gears 5

Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Вот и все, выводы каждый сможет сделать сам. Я свои уже озвучил в четырех отдельных обзорах. Если судить о линейках процессоров в целом, то у Intel получился достойный ответ AMD, и после снижения цен на Core 10xxx до рекомендованных большинство этих CPU станут выгодной покупкой.

При этом серия AMD Ryzen 3xxx отнюдь не теряет актуальности, и для многих задач (а сейчас – и при более низкой цене за аналогичные модели) ее представители все еще остаются лучшим выбором.

А вот что после выхода десятых Core сразу устарело – это процессоры Intel предыдущего поколения. Впрочем, тут все также будет зависеть от цен. При определенной стоимости, разумеется, и эти CPU все еще смогут стать отличным приобретением.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компаниям AMD, Intel и Регард за предоставленные на тестирование процессоры.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel обзор тест jabbadaboom евгений яковлев

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
+
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
9
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
32
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
177
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 363
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 177
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 28


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
18
Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
23
В магазине PlayStation Store стартовала распродажа популярных эксклюзивов со скидками от 25 до 60%
4
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
39
Стартовала бесплатная раздача Doom II и The Elder Scrolls: Legends – можно получить игр на 75 долларов на одном устройстве
5
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
160
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
6
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 82 доллара – отличная цена за один из самых быстрых процессоров 2020 года
105
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
11
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
68
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
38
Первые изображения NVIDIA GeForce RTX 3080 демонстрируют необычный дизайн и продвинутую систему охлаждения
31
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
43
Первые образцы NVIDIA GeForce RTX 3080 изготовлены — смотрим на фотографии и разбираемся с устройством системы охлаждения
15
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
15
Дизайн NVIDIA GeForce RTX 3080 уже вдохновляет свободных художников
16
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
144
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
31
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
Бюджетные материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете А520 получат ценник от 50 долларов и позволят собрать недорогой геймерский компьютер дешевле 500 долларов
25

Сейчас обсуждают

kiberman
12:10
3080 c 10гб, на 320 битной шине в 2020 за условные 800-900-у.е - вот где точно фиаско. Через год - она будет тыквой по объёму vram.
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
DOpFzit
12:10
срок службы меньше кастома
Испарительные камеры будут чаще применяться в ноутбуках
Ermolenko Sergey
12:08
Да не, судя про аватарке у автора богатый рекламодатель.
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
zakharyanJKE
12:07
кто вообще покупает амд кипятильники
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
Kopcheniy
12:07
"хотя NVIDIA по-прежнему предлагает свой начальный уровень GTX 1650 Ti в 4 ГБ вариантах" Ti уберите, эту карту до сих пор не выпустили и судя по всему вряд ли выпустят.
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
Kopcheniy
12:02
Прикол в том, что на этот смарт Андроид 10 действительно выходил в начале марта, я даже на него обновлялся, но через неделю скинул назад до 9, а потом возможность обновиться до 10 исчезла в принципе, ...
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
Александр Ксенос
12:01
Я так понимаю, речь о том, что Сони анонсирует на 200 баксов дороже, а когда XBox сделает цену на свою на 100 баксов дешевле, они свою тоже обрежут.
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
Black Soul
12:01
Хоть один адекватный на этом сайте, а не цветной фанат +100500
Продажи AMD Ryzen 5 3600 оказались в 34 раза выше, чем Intel Core i7-10700K в сети Mindfactory
alexmaj467
11:59
Честно я это уже бросить хотел, я это пытался выкладывать на Яндекс Дзен. Но материал не прокатил, меня там типа забанили, там ленивые люди и они не хотят вникать в такое количество ссылок и им легче ...
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
Błąčķ_Øvēŗłøřð
11:59
Там даже м2 слота нет, хотя зачем он фанбоям, они вам расскажут про запись в 4к и играют они в 720р.
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем