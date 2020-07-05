Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

+
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 90 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

реклама

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Far Cry 5

Настройки графики:
  • Версия 1.0.11.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама



Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Strange Brigade

Настройки графики:
  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Настройки графики:
  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Wolfenstein: Youngblood

Настройки графики:
  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
  • Сглаживание - TAA (1TX).
  • Размытие в движении - включено.
  • Поле зрения - 90.
  • Качество освещения - очень высокое.
  • Качество теней - высокое.
  • Качество частиц - очень высокое.
  • Качество направленного затенения - высокое.
  • Качество отражений - очень высокое.
  • Качество декалей - очень высокое.
  • Качество размытия в движении - очень высокое.
  • Качество передачи изображения - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество объемного изображения - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
  • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
  • Качество детализации - очень высокое.
  • Отложенный рендеринг - включен.
  • Удаление полигонов - отключено.
  • Асинхронное вычисление - включено.
  • Трассировка лучей - отключена / включена.
  • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
  • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
  • Хроматическая аберрация - включена.
  • Глубина резкости - включена.
  • Сглаживание глубины резкости - включено.
  • HDR свечение - включено.
  • Резкость - 2.0.
  • Зернистость - 1.0.
  • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что первую строчку разделили связки Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super и Core i5-9600KF & GeForce RTX 2070. На второй позиции расположились сразу четыре конфигурации: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 Super, Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600X & GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 ХТ.

Все подопытные обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является большим плюсом для них.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

540x1080 62 KB 540x1080 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировала система Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super. Второе место разделили связки Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 Super, Core i5-9600KF & GeForce RTX 2070, Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 ХТ.

По итогам данного тестирования можно утверждать, что лучшим вариантом для приобретения стала конфигурация Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super. Она была одной из самых быстрых в общем зачете, вдобавок уверенно держала первое место по привлекательности для покупки.

Хорошей альтернативой станут сразу несколько систем: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2070, Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 Super и Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ. Однако необходимо помнить, что по соотношению цена/производительность они менее привлекательны, чем лидирующая связка.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
97
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 29
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 97


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
73
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
41
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
56
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
15
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
101
Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
43
Российская цена Xiaomi Redmi Note 8T упала до 10 тысяч рублей – самая оптимальная покупка лета с NFC, быстрым процессором и 48-Мп камерой
7
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
16
Google Pixel 3 подешевел более чем в два раза – цена флагмана упала на 40 000 рублей
8
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
56
Выясняем, есть ли разница в производительности между моделями процессора Ryzen 5 3600 образца 2019 года и 2020 года – опровергаем слухи под руководством Gamers Nexus
15
Отбраковка 10-ядерных процессоров Core i9-10900K будет продаваться под маркировкой Core i9-10850K
30
Официально: релиз PC-версии Horizon Zero Dawn состоится 7 августа
65
Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
24
Vivo раскрыла характеристики мощного телефона на Mediatek Dimensity 1000+ – экран 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч
2
Битва AMD Radeon RX 5700 против NVIDIA RTX 2060 по версии Hardwaretimes
48
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела в три раза
42
Стали известны технические характеристики и цены новых настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir PRO
14
AMD Ryzen 7 4700G протестирован в Cinebench — эволюция Ryzen 7 3700X
28
Среди игровых видеокарт Ampere самую быструю память получит GeForce RTX 3090
17

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
09:07
Понятно ,что всякие сторонние фрапсы отъедают немного ФПС. Но есть ведь встроенные ? У АМД Radeon ReLive у нвидиа ShadowPlay.
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
Стенли Твидл
09:03
симулятор горячей рыжей бабы?
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
Денис Синяков
09:03
ядра один хрен старые, а73-а53, техпроцесс не самый тонкий
Российская цена Xiaomi Redmi Note 8T упала до 10 тысяч рублей – самая оптимальная покупка лета с NFC, быстрым процессором и 48-Мп камерой
ACDCOVER
09:03
Наверно заходят чтобы стопятидесятый раз на полосочки посмотреть?
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
Денис Синяков
09:02
хз, я смотрел сравнение на ютубе 8т и 9-ки, камеры по сути одинаковые, у 9-ки батарейка 5к миллиампер*час . Рамки у 9-ки уже. Вроде фигня, но 9-ка как по мне со стороны повседневных фич получше. Впроч...
Российская цена Xiaomi Redmi Note 8T упала до 10 тысяч рублей – самая оптимальная покупка лета с NFC, быстрым процессором и 48-Мп камерой
Kopcheniy
09:00
У зеленых видеокарт такой возможности уже давным-давно нет. Поправьте, если ошибаюсь, но последней видеокартой от Nvidia, у которой можно было что-то раскрыть - это специальные версии GTX 465 - до 470...
Появление GeForce GTX 1650 Ultra на чипе TU106 было призвано устранить дефицит
Артём Мячин
09:00
Собирал похожее пробно в днс, получилось на 51к 1660с+1700х
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Kopcheniy
08:58
Все равно будет интересно глянуть, как часто официальные требования сходились с реальностью?
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
Артём Мячин
08:58
Да ну конечно, много их. У палита, гиги, мси есть
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
Артём Мячин
08:57
100% майнерам надо за скачки курса спасибо сказать
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем