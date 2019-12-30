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Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух связок: «Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» и «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080».

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Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В);

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В); Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);

1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX); Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 4900 МГц;

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц.

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GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL.

NVIDIA GeForce 441.66 WHQL. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

Anthem.

Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Black Ops 4.

Far Cry 5.

Far Cry New Dawn.

Hitman.

Hitman 2.

Rage 2.

Resident Evil 2.

Shadow of the Tomb Raider.

World War Z.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1620/14000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (1710/14000 МГц).

Разгон:

Core i7-9700KF (4900 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1970/16000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2080 8GB (2000/16000 МГц).

Anthem

Версия 1.2.1.00.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Глубина резкости - включена.



Хроматическая аберрация - включена.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Рассеянное затенение - HBAO.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Каркасная структура объектов - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.

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Assassin's Creed Odyssey

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

Версия 1.0 build 25081.

DirectX 12.

Трассировка лучей - включена.



RTX DLSS - выключена.



Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.



Качество отражений при трассировке лучей - ультра высокое.



Количество эффектов - ультра высокое.

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Call of Duty: Black Ops 4

Версия 1.15.1.3314056.

DirectX 11.

Предзагрузка шейдеров - включена.



Качество текстур - очень высокое.



Качество фильтрации текстур - высокое.



Качество спецэффектов - высокое.



Качество моделей - высокое.



Качество статических отражений - высокое.



Отражения в экранном пространстве - включены.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество теней - очень высокое.



Динамические тени - все включены.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Глобальное затенение - включено.



Качество сглаживания - очень высокое.



Качество затенения - очень высокое.



Эффект скорости - включен.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Качество порядко-независимой прозрачности - высокое.

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Far Cry 5

Версия 1.0.13.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

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Far Cry New Dawn

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Текстуры HD - включены.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

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