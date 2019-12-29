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Вступление

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В данном материале будет рассмотрена производительность процессоров Core i5-9400F, Core i3-9350КF, Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.











Тестовая конфигурация

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Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;

Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 МГц (Gigabyte); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on;

4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);

1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX); Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Тесты проводились на следующем стенде:

Процессоры:

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;



Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;



Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL.

NVIDIA GeForce 441.66 WHQL. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.







Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

Anthem.

Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Black Ops 4.

Far Cry 5.

Far Cry New Dawn.

HITMAN.

HITMAN 2.

Resident Evil.

Shadow of the Tomb Raider.>

World Of Tanks.

World War Z.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.

В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.

VSync при проведении тестов был отключен.







Результаты тестов: сравнение производительности





Anthem





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Версия 1.2.1.00.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Глубина резкости - включена.



Хроматическая абберация - включена.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Рассеянное затенение - HBAO.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Каркасная структура объектов - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.









Assassin's Creed Odyssey





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Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.









Battlefield V





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Версия 1.0 build 25081.

DirectX 12.

Трассировка лучей - включена.



RTX DLSS - выключена.



Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая абберация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптичемкая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.



Качество отражений при трассировке лучей - ультра высокое.



Количество эффектов - ультра высокое.









Call of Duty: Black Ops 4





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Версия 1.15.1.3314056.

DirectX 11.

Предзагрузка шейдеров - включена.



Качество текстур - очень высокое.



Качество фильтрации текстур - высокое.



Качество спецэффектов - высокое.



Качество моделей - высокое.



Качество статических отражений - высокое.



Отражения в экранном пространстве - включены.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество теней - очень высокое.



Динамические тени - все включены.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Глобальное затенение - включено.



Качество сглаживания - очень высокое.



Качество затенения - очень высокое.



Эффект скорости - включен.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Качество порядко-независимой прозрачности - высокое.









Far Cry 5





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Версия 1.0.13.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.









Far Cry New Dawn





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Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Текстуры HD - включены.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.





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