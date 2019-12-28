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Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC

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Оглавление

Вступление

Современные ноутбуки предлагаются в самых разных конфигурациях, на любой вкус и для любых задач. Можно выбрать ультракомпактные модели с длительным временем автономной работы или игровые модели с топовой производительностью. Сегодня каждый пользователь найдет нужный конкретно для себя вариант.

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Компания ASUS делает ставку на компактность и не забывает о производительности. Одним из примеров такого компромисса можно назвать модель ASUS ZenBook 15 UX534FTC. Именно с ней мы сегодня будет знакомиться.

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И хотя дискретная графика уже давно не является чем-то удивительным для компактных ультрабуков, обычно выбор делается в пользу бюджетных графических адаптеров, заточенных под решение повседневных задач. Однако наш герой комплектуется производительной видеокартой.

Посмотрим, пришлось ли производителю жертвовать компактностью или автономностью для достижения высокой графической производительности и можно ли назвать покупку такого ноутбука оптимальным решением.

Для начала обратим внимание на технические характеристики.

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Технические характеристики

Тип устройства
Ноутбук
Модель
ASUS ZenBook 15 UX534FTC
Процессор
Intel Core i5-10210u / Core i7 10510u
Видеопроцессор
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q design
Операционная система
Microsoft Windows 10
Оперативная память, Гбайт
8 / 16
Встроенная память, Гбайт
256 / 512 / 1024
Экран
15.6" IPS, 1920 x 1080 / 3840 х 2160
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi 6; Bluetooth
Аккумулятор, Вт*ч
71
Размеры, мм
354 х 220 х 18.9
Масса, кг
~ 1.6
Цена, руб.
От 111 990*
*Стоимость, рекомендованная производителем. Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Тестируемая модель может комплектоваться процессорами Intel Core i5 или Core i7 десятого поколения. Примечательно использование единственного варианта дискретной графики, независимо от используемого процессора. В остальном, перед нами достаточно стандартные варианты количества оперативной и основной памяти. Для топовых модификаций предусмотрен дисплей с разрешением UltraHD.

Упаковка

Ноутбук поставляется в картонной коробке, оформленной в общем стиле линейки ASUS ZenBook. Дизайн минималистичен и аккуратен. На лицевой стороне можно увидеть логотипы и схематичное изображение ноутбука, акцентирующее внимание на компактности устройства.

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Тыльная сторона несет на себе идентификационные и сертификационные отметки. Также, отметим наличие заводской пломбы на крышке.

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Традиционно для моделей ASUS ZenBook, в комплекте поставки также присутствует фирменный чехол для хранения и переноски ультрабука. Он выполнен из плотной ткани и отлично защитит корпус от мелких повреждений. А вот при падении или сдавливании защитить не сможет.

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Также, комплект поставки включает адаптер питания и переходник USB-A – RJ-45. Данные аксессуары мы рассмотрим в соответствующих разделах.

Внешний вид и конструкция

Конструкция современных ноутбуков ASUS концептуально повторяется от одной модели, к другой. Да и в целом, ноутбук остается достаточно консервативным устройством с точки зрения концепции корпуса.

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Традиционно для линейки ZenBook корпус изготовлен из металла с оформлением в фирменном темно-синем цвете. Крышка украшена концентрической шлифовкой с логотипом производителя в центре.

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Снизу корпус закрыт единой металлической крышкой. Она крепится небольшими винтами по периметру. Здесь можно увидеть вентиляционную решетку для доступа воздуха к внутренним компонентам на материнской плате, а также крупные резиновые ножки.

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Внутри стоит отметить весьма плотную компоновку элементов. Свободное пространство максимально занято аккумулятором, а среди заменяемых элементов можно упомянуть только SSD накопитель.

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Рабочее пространство ноутбука также очень узнаваемо и повторяет прочие модели ZenBook этого поколения.

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В рабочем положении, крышка немного приподнимает основную часть корпуса, придавая клавиатуре наиболее удобное положение и обеспечивая максимально легкий доступ воздуха к вентиляционной решетке снизу.

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Слева можно увидеть решетку для вывода нагретого воздуха, а также порты USB-A 3.1 Gen 1 и AUX.

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Правая грань располагает более солидным ассортиментом интерфейсов. Здесь предусмотрены слот для карт памяти SD, USB-C 3.1 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 2, HDMI и штекер для блока питания.

В целом, набор интерфейсов можно назвать сбалансированным и достаточным для повседневного использования. Здесь предусмотрено всё необходимое и современное.

Теперь же обратим более пристальное внимание на "рабочую зону" ноутбука, представленную клавиатурой и сенсорной панелью.

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Клавиатура и тачпад

Здесь применяется полноформатная клавиатура островного типа с цифровым блоком NumPad. Клавиши островного типа обладают коротким и четко выраженным ходом, усилие нажатия подобрано оптимальным.

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Сама клавиатура утоплена вглубь корпуса точно на высоту клавиш. Цифровой блок достаточно плотно прижат к основной части и это потребует привыкания. Также, стоит обратить внимание на компактную клавишу Enter в нижней правой части.

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Типичное решение, для современных ультрабуков ASUS, становится привычным, но продолжает быть не самым удобным на практике. Речь идет о размещении клавиши питания в общем блоке клавиатуры. Да, в случае с полноформатной клавиатурой риск случайного нажатия минимизирован, но все же сохраняется.

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Предусмотрена подсветка клавиатуры с регулировкой яркости.

450x300 31 KB. Big one: 1500x1000 150 KB

На место классическому тачпаду, позволяющему управлять только курсором на дисплее, пришел фирменный ScreenPad 2.0. Фактически, это второй дисплей, позволяющий существенно расширить функционал компьютера.

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Так, производитель предусмотрел ряд специальных приложений для работы с этим дисплеем.

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Например, здесь можно запустить калькулятор, создавать рукописные заметки или настроить выполнение длинных комбинаций клавиш по одному нажатию.

450x300 30 KB. Big one: 1500x1000 179 KB

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450x300 32 KB. Big one: 1500x1000 188 KB

Кроме того, ScreenPad 2.0 можно использовать как дублирующий или дополнительный дисплей, а можно просто отключить и перевести в режим классического тачпада.

На первый взгляд, ScreenPad 2.0 может показаться бесполезной "фичей" для привлечения внимания и без существенного практического смысла. Однако, на самом деле это не так. Производитель позаботился о разработке различных сценариев полезного использования такой панели, да и сотрудничество со сторонними разработчиками приносит свои плоды – многие приложения поддерживают размещение панелей инструментов на ScreenPad 2.0. Таким образом, освобождается пространство на основном дисплее.

Дисплей

Сам дисплей нашего героя тоже заслуживает внимания. Доступно три модификации, но в любом случае применяется панель IPS level. Так, она может обладать разрешением 1920 х 1080 точек с матовой или глянцевой поверхностью, а также – разрешением 3840 х 2160 и глянцевой поверхностью. К нам попала версия с максимальным разрешением.

450x423 59 KB. Big one: 1500x1409 323 KB

Тонкие боковые рамки позволяют добиться минимальных габаритов корпуса, не жертвуя диагональю дисплея. А также, создается ощущение утонченности и изысканности.

450x300 42 KB. Big one: 1500x1000 206 KB

Дисплей ScreenPad 2.0 обладает диагональю 5,65 дюйма и матовой поверхностью.

Углы обзора максимально широкие, изображение не теряет контрастности даже при существенном отклонении. Заметно лишь небольшое снижение яркости, что нормально.

450x258 47 KB. Big one: 1500x860 192 KB

313x450 32 KB. Big one: 1042x1500 134 KB

С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, %Яркость белого, cd/m2Яркость черного, cd/m2Контраст, x:1
1004750.3861231
501860.1501240
0270.0221227

Диапазон яркости подсветки достаточно широкий. Максимальная яркость позволит комфортно работать даже при весьма ярком освещении, а минимальный уровень вполне комфортен для использования в полной темноте.

450x300 21 KB. Big one: 1500x1000 19 KB

Графики лишь немного отдалились друг от друга, но сохранили минимальное отклонение от линии эталонного графика.

450x300 16 KB. Big one: 1500x1000 13 KB

Все цвета показывают стабильные результаты на всем графике, хорошо повторяя референсные показания.

450x300 11 KB. Big one: 1500x1000 11 KB

Цветовая температура завышена примерно на 1000 К относительно референса. Это типичное отклонение, оно никак не влияет на общие впечатления цветопередачи, но позволяет добиться чуть более контрастного изображения.

450x300 123 KB. Big one: 1500x1000 258 KB

Цветовой диапазон точно совпал с общепринятым треугольником RBG. Минимальные отклонения можно расценивать как погрешность измерений и они никак не отразятся на общей картине.

450x295 149 KB. Big one: 1060x694 203 KB

Точки серого клина сгруппированы возле границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать пользователю дискомфорт.

Дисплей обладает точной цветопередачей и хорошим запасом по яркости. Углы обзора широкие, а диапазон яркости позволит подобрать комфортные значения для работы в различных условиях. Видно, что производитель сделал выбор в пользу качественной матрицы, а также приложил усилия для точной настройки.

А вот оправданность приобретения модификации с UltraHD разрешением кажется неоднозначной. Да, качество и детализация изображения получаются отличными, но обратной стороной окажется энергопотребление и нагрузка на аппаратную платформу Также, не все приложения оптимизированы под работу с таким разрешением. Наверное, для большинства пользователей оптимальным окажется вариант с разрешением 1080р.

Программное обеспечение и прошивка

Как и все прочие модели ноутбуков компании, наш герой работает на базе операционной системы Microsoft Windows 10. Будут доступны лицензионные копии домашней и профессиональной версии.

450x289 32 KB. Big one: 583x375 14 KB

В нашем случае, использована профессиональная версия, но без активации лицензии – нюансы тестовых образцов. Впрочем, это никак не влияет на эксплуатационные характеристики и результаты тестирования.

Аппаратная платформа и производительность

В качестве центрального процессора используются процессоры десятого поколения компании Intel. В зависимости от модификации могут быть установлены Core i5-10210U или Cote i7-10510U. В нашем случае используется чип седьмой модели, выполненный по 14 нм техпроцессу. В его состав входят четыре ядра, способные работать в восемь потоков и обладающие базовой тактовой частотой до 1.8 ГГц. При необходимости технология TurboBoost позволяет увеличивать частоту до отметки 4.9 ГГц.

450x450 182 KB. Big one: 1002x1002 484 KB

Обработка видео поручена дискретной графике NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q. Хотя это не самая топовая видеокарта в общем, такое решение является одним из самых внушительных по меркам столь компактных ультрабуков. Объем собственной видеопамяти GDDR5 составляет 4 Гбайта.

Оперативная память может составлять 8 или 16 Гбайт. В любом случае, вся память распаяна на материнской плате и не предполагает замены или расширения. Стоит сразу определить необходимое количество памяти.

450x450 114 KB. Big one: 1002x1002 281 KB

450x432 224 KB. Big one: 1327x1275 471 KB

Оценим общий уровень производительности системы на примере различных тестовых приложений.

450x450 99 KB. Big one: 1002x1002 241 KB

282x450 204 KB. Big one: 941x1500 1441 KB

450x321 115 KB. Big one: 1500x1069 891 KB

450x229 33 KB. Big one: 1500x763 170 KB

450x215 32 KB. Big one: 1500x718 164 KB

450x223 49 KB. Big one: 1500x744 276 KB

450x415 79 KB. Big one: 1009x930 39 KB

450x251 46 KB. Big one: 765x427 84 KB

Как видим, новинка обладает весьма солидным запасом вычислительной мощности, позволяя пользователю решать практически любые современные задачи.

Однако, размещение производительной аппаратной платформы в компактном корпусе неизменно будет означать нагрев, требующий соответствующей системы охлаждения. В какой-то степени, этот вопрос удается решить разработчикам современных чипов, стремящихся минимизировать потери на выделение тепла. Тем не менее, какое-то количество тепла будет выделяться в любом случае и его нужно отводить из корпуса.

450x271 50 KB. Big one: 1500x902 367 KB

Внутри новинки размещены два достаточно крупных вентилятора с тонкими лопастями. Тепло отводится от наиболее нагревающихся элементов материнской платы с помощью теплопроводящих трубок к радиаторам, которые продуваются вентиляторами.

Холодный воздух поступает внутрь корпуса через решетку в нижней крышке и выбрасывается наружу через решетки на торцах. Так достигается циркуляция воздуха.

Для дополнительного отвода тепла от твердотельного накопителя предусмотрена теплопроводящая лента, отводя тепло к металлической крышке. Последняя, выступает в роли радиатора.

Обратимся к стресс-тестам и постараемся оценить эффективность такого решения.

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450x224 34 KB. Big one: 1500x746 272 KB

Как видим, температурный режим поддерживается в разумных пределах, не вызывая дискомфорта при использовании и не приводя к троттлингу процессора. Отметим также невысокий уровень шума от вентиляторов, даже на максимальных режимах.

Ультрабуки из линейки ZenBook позиционируются как имиджевые устройства для работы. В зависимости от конкретных задач можно выбрать наиболее оптимальное решение. Например, тестируемая конфигурация с дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX1650 хорошо подойдет для решения мультимедийных задач. Конечно, уровень производительности не сравнится с игровыми решениями, но в рамках ультрабуков это одно из самых производительных решений.

Мультимедиа

Динамики расположены на тыльной стороне ноутбука слева и справа от пользователя. За счет расположения на скосе крышки, они не будут перекрываться даже при использовании компьютера на мягкой поверхности.

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Сами динамики достаточно крупные и неплохо справляются как с высокими, так и с низкими частотами. Субъективно, к качеству звучания и запасу громкости никаких нареканий не возникает. Да, это просто встроенные динамики и они не претендуют на Hi-Fi уровень звучания, но для повседневного использования их хватит с запасом.

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Также, для улучшения качества звука применяется фирменная аудио-технология ASUS SonicMaster. Фактически, это название объединяет целый комплекс разработок, позволяющих добиться максимального качества звука от имеющихся динамиков. Также, здесь применен интеллектуальный усилитель, позволяющий добиться увеличения максимального уровня громкости звука, без потерь качества или риска перегрузить динамики.

Коммуникация и безопасность

Доступ к сети Интернет осуществляется посредством гигабитного беспроводного модуля Intel Wi-Fi 6 с каскадом антенн 2х2. Это позволяет добиться максимально стабильного соединения. Например, в условиях квартиры, наличие нескольких стен между компьютером и Wi-Fi роутером, не оказали заметного влияния на скорость соединения.

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При необходимости, можно подключиться к проводной локальной сети посредством переходника USB-A – RJ-45. Он поставляется в комплекте.

Также, для синхронизации с беспроводными аксессуарами и передачи файлов предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. К его работе не возникло никаких нареканий.

Сканер отпечатков пальцев отсутствует, ему на место пришла система разблокировки по лицу, основанная на инфракрасной камере. Функция реализована службой Windows Hello.

Файловая система

В зависимости от модификации, объем основной памяти может составлять от 256 Гбайт, до 1 Тбайта. В любом случае используются накопители формата M.2 с интерфейсом PCI-E.

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Тестируемая модификация комплектуется накопителем от компании Samsung с объемом 1 Тбайт.

Скорость работы накопителя была протестирована с помощью приложения Crystal Disk Mark.

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Как видно, накопитель сохраняет высокие скоростные показатели независимо от объема обрабатываемых файлов. Он успешно справляется как с мелкими, так и с крупными файлами.

Благодаря использованию современных и быстрых накопителей, удалось добиться быстрого запуска системы и приложений, также исключить фактор ограничения производительности системы скоростью работы накопителя.

Время автономной работы

Для ультрабука, автономность является одним из самых важных параметров, ведь данный класс портативных компьютеров ориентирован именно на мобильность и эксплуатацию в движении. В таких условиях, конструкторы вынуждены искать баланс между массогабаритными показателями и запасом энергии.

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Емкость встроенного аккумулятора составляет 71 Вт*ч. Это достаточно солидный показатель. Для размещения такого аккумулятора внутри компактного корпуса, конструкторы постарались задействовать внутреннее пространство, насколько это было возможно.

Тем не менее, применение топовой аппаратной платформы с производительной дискретной графикой требуют достаточно солидное количество энергии, да и панель ScreenPad 2.0 создает дополнительный фактор энергопотребления.

Обратимся к результатам тестирования и оценим время автономной работы в различных сценариях использования.

Для начала, оценим время работы в простое. Для этого, переведем ультрабук в режим энергосбережения, закроем фоновые приложения и отключим дисплей. Активным остается только Wi-Fi соединение.

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В таком режиме наш герой продержался почти 13 часов – весьма неплохо. Но этот режим не отражает реальных условий эксплуатации, позволяя оценить лишь максимально возможный запас времени работы.

Усложним задачу, включив дисплей с максимальным уровнем подсветки, запустим постоянное воспроизведение видеороликов YouTube в качестве 1080р с помощью браузера Microsoft Edge. Ультрабук переведен в режим оптимальной производительности, интернет-подключение осуществляется посредством Wi-Fi соединения, звук отключен. Вначале, тестирование было проведено с режимом классического тачпада, после чего такой же тест повторился в режиме дублирования двух дисплеев.

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В режиме дублирования двух дисплеев, время работы составило около пяти часов, и увеличилось на 15 минут при переходе к режиму классического тачпада. Получается. Режим работы сенсорной панели не оказывает внушительного значения не запас автономности новинки. Также, при использовании компьютера в офисном режиме, нагрузка на графическую подсистему снизится, позволив обеспечить менее интенсивное энергопотребление. На практике, это означает готовность ультрабука продержаться рабочий день, не требуя подзарядки в процессе.

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Создадим максимальный уровень нагрузки с помощью стресс-тестов и оценим способность новинки работать в режиме длительных максимальных нагрузок. Помимо энергопотребления непосредственно аппаратной платформой, здесь дополнительную нагрузку создает активная работа системы охлаждения, а сам компьютер переведен в режим максимальной производительности.

Комплектный блок питания на 120 Вт обладает достаточно компактными размерами и комфортной массой. При необходимости, такой блок вполне можно брать с собой.

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Рабочий ультрабук должен обладать достаточным запасом энергии, чтобы позволить пользователю работать в удобном месте и не беспокоиться о необходимости постоянного восполнения заряда. С учетом достаточно производительной аппаратной платформы, для этого потребуется соответствующий аккумулятор. В данном случае, конструкторы использовали максимум внутреннего пространства для размещения аккумулятора и смогли добиться неплохих результатов. В режиме офисной работы, ультрабук вполне способен продержаться рабочий день. Если же говорить о более серьезных мультимедийных задачах, запас автономности окажется несколько скромнее, но останется в комфортных пределах.

Заключение

Если недавно высокая производительность и компактность казались несовместимыми понятиями, то теперь это реальность. Современные ультрабуки обладают неплохим быстродействием и выполняют сложные задачи. Вот и новинка ASUS, несмотря на компактный корпус и небольшую массу, не заставляет жертвовать быстродействием.

Такая модель хорошо подойдет для повседневной эксплуатации дома и на работе. Современные компоненты в сочетании с емким аккумулятором позволят не беспокоиться о подзарядке. А использование производительной дискретной видеокарты обеспечит решение задач с мультимедийным уклоном.

Спорно выглядит лишь дисплей с разрешением Ultra HD. При отличной детализации изображения возникают сомнения в оправданности увеличения расхода энергии и нагрузки на графическую составляющую. Да и к оптимизации операционной системы под такую плотность пикселей есть вопросы. Впрочем, производитель предусмотрел этот момент и предложил версию с обычным Full HD.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ZenBook 15 UX534FTC.

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Dmitry Proms
09:28
Учитывая что статью писал зелглот, могли бы и не комментировать. Глядишь даже на хлеб денег больше хватать не будет, и статьи кончатся паршивые..
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N1ghtwish
09:28
У АМД нет лимитов, по крайней мере у zen\zen+ точно нет (чем они опять же схожи с nehalem\westmere), в zen2 они вроде бы добавили эти лимиты
Процессоры Intel 10-го поколения K серии получат TDP 125 Вт
demoxzy
09:28
Что-то Интел совсем в разнос уходит. Зен 2 уже реально выгоднее брать для всего кроме игр в высокой герцовке. Казалось бы, надо наоборот досыпать больше ядер с кольцевой шиной в 1151-2 до выхода платф...
Для Intel LGA 1200 подойдут системы охлаждения от старых платформ
N1ghtwish
09:25
"А материнки(пока еще) такое не делают." В материнках он УМЫШЛЕННО разблокирован. A в HP\Lenovo\Dell\SuperMicro все будет в рамках спецификаций, так же как и на ноутбуках.
Процессоры Intel 10-го поколения K серии получат TDP 125 Вт
Александр Лавренов
09:25
ждать можно бесконечно, как я например со своим фх-8320) Ну а че мне хвататет, подожду еще, зажал деньги на апгрейд ради апгрейда. А Вы правильно сделали. Появилась возможность/необходимость, пошли и...
Новые слухи о процессорах Ryzen 4000 – повышенная тактовая частота, рост IPC и увеличение производительности на 17%
Евгений Тебякин
09:23
Все, уже бегу менять комплектуху. Спасибо Интол
Для Intel LGA 1200 подойдут системы охлаждения от старых платформ
MriS
09:21
Может тогда нвидиа, хоть не в два с лишним раза цена выше стала, но ~100 баксов ценник вырос за год, а у амд на ~25 )))
За минувший год акции AMD выросли в цене в два с половиной раза
N1ghtwish
09:21
"Я не должен чтото ограничивать чтоб процессор работал на заявленной мощности" Это мат.платы по-дефолту имеют уже снятый лимит, поставь i9-9900K на фирменную плату от HP\Lenovo\DELL и он будет работат...
Процессоры Intel 10-го поколения K серии получат TDP 125 Вт
demoxzy
09:21
Я уже далеко не в первой игрушке наблюдаю падение частоты на AVX офсет. Если даже до игр оно уже добралось, то уж софт с его поддержкой наверняка более чем распространен.
Новые слухи о процессорах Ryzen 4000 – повышенная тактовая частота, рост IPC и увеличение производительности на 17%
Inqizitor
09:20
Т.е. Интел врёт, что базовая частота достижима при выделенном пакете? Вот это поворот... https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/processors/core/x-series/i9-10980xe.html 165ватт, Базовая так...
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K получит 125 Вт TDP, 10 ядер и тактовую частоту 5.1 ГГц на всех ядрах
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