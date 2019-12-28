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Вступление

Современные ноутбуки предлагаются в самых разных конфигурациях, на любой вкус и для любых задач. Можно выбрать ультракомпактные модели с длительным временем автономной работы или игровые модели с топовой производительностью. Сегодня каждый пользователь найдет нужный конкретно для себя вариант.

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Компания ASUS делает ставку на компактность и не забывает о производительности. Одним из примеров такого компромисса можно назвать модель ASUS ZenBook 15 UX534FTC. Именно с ней мы сегодня будет знакомиться.

И хотя дискретная графика уже давно не является чем-то удивительным для компактных ультрабуков, обычно выбор делается в пользу бюджетных графических адаптеров, заточенных под решение повседневных задач. Однако наш герой комплектуется производительной видеокартой.

Посмотрим, пришлось ли производителю жертвовать компактностью или автономностью для достижения высокой графической производительности и можно ли назвать покупку такого ноутбука оптимальным решением.

Для начала обратим внимание на технические характеристики.

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Технические характеристики

Тип устройства Ноутбук Модель ASUS ZenBook 15 UX534FTC Процессор Intel Core i5-10210u / Core i7 10510u Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q design Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память, Гбайт 8 / 16 Встроенная память, Гбайт 256 / 512 / 1024 Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 / 3840 х 2160 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth Аккумулятор, Вт*ч 71 Размеры, мм 354 х 220 х 18.9 Масса, кг ~ 1.6 Цена, руб. От 111 990*

Тестируемая модель может комплектоваться процессорами Intel Core i5 или Core i7 десятого поколения. Примечательно использование единственного варианта дискретной графики, независимо от используемого процессора. В остальном, перед нами достаточно стандартные варианты количества оперативной и основной памяти. Для топовых модификаций предусмотрен дисплей с разрешением UltraHD.

Упаковка

Ноутбук поставляется в картонной коробке, оформленной в общем стиле линейки ASUS ZenBook. Дизайн минималистичен и аккуратен. На лицевой стороне можно увидеть логотипы и схематичное изображение ноутбука, акцентирующее внимание на компактности устройства.

Тыльная сторона несет на себе идентификационные и сертификационные отметки. Также, отметим наличие заводской пломбы на крышке.

Традиционно для моделей ASUS ZenBook, в комплекте поставки также присутствует фирменный чехол для хранения и переноски ультрабука. Он выполнен из плотной ткани и отлично защитит корпус от мелких повреждений. А вот при падении или сдавливании защитить не сможет.

Также, комплект поставки включает адаптер питания и переходник USB-A – RJ-45. Данные аксессуары мы рассмотрим в соответствующих разделах.

Внешний вид и конструкция

Конструкция современных ноутбуков ASUS концептуально повторяется от одной модели, к другой. Да и в целом, ноутбук остается достаточно консервативным устройством с точки зрения концепции корпуса.

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Традиционно для линейки ZenBook корпус изготовлен из металла с оформлением в фирменном темно-синем цвете. Крышка украшена концентрической шлифовкой с логотипом производителя в центре.

Снизу корпус закрыт единой металлической крышкой. Она крепится небольшими винтами по периметру. Здесь можно увидеть вентиляционную решетку для доступа воздуха к внутренним компонентам на материнской плате, а также крупные резиновые ножки.

Внутри стоит отметить весьма плотную компоновку элементов. Свободное пространство максимально занято аккумулятором, а среди заменяемых элементов можно упомянуть только SSD накопитель.

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Рабочее пространство ноутбука также очень узнаваемо и повторяет прочие модели ZenBook этого поколения.

В рабочем положении, крышка немного приподнимает основную часть корпуса, придавая клавиатуре наиболее удобное положение и обеспечивая максимально легкий доступ воздуха к вентиляционной решетке снизу.

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Слева можно увидеть решетку для вывода нагретого воздуха, а также порты USB-A 3.1 Gen 1 и AUX.

Правая грань располагает более солидным ассортиментом интерфейсов. Здесь предусмотрены слот для карт памяти SD, USB-C 3.1 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 2, HDMI и штекер для блока питания.

В целом, набор интерфейсов можно назвать сбалансированным и достаточным для повседневного использования. Здесь предусмотрено всё необходимое и современное.

Теперь же обратим более пристальное внимание на "рабочую зону" ноутбука, представленную клавиатурой и сенсорной панелью.

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Клавиатура и тачпад

Здесь применяется полноформатная клавиатура островного типа с цифровым блоком NumPad. Клавиши островного типа обладают коротким и четко выраженным ходом, усилие нажатия подобрано оптимальным.

Сама клавиатура утоплена вглубь корпуса точно на высоту клавиш. Цифровой блок достаточно плотно прижат к основной части и это потребует привыкания. Также, стоит обратить внимание на компактную клавишу Enter в нижней правой части.

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Типичное решение, для современных ультрабуков ASUS, становится привычным, но продолжает быть не самым удобным на практике. Речь идет о размещении клавиши питания в общем блоке клавиатуры. Да, в случае с полноформатной клавиатурой риск случайного нажатия минимизирован, но все же сохраняется.

Предусмотрена подсветка клавиатуры с регулировкой яркости.

На место классическому тачпаду, позволяющему управлять только курсором на дисплее, пришел фирменный ScreenPad 2.0. Фактически, это второй дисплей, позволяющий существенно расширить функционал компьютера.

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Так, производитель предусмотрел ряд специальных приложений для работы с этим дисплеем.

Например, здесь можно запустить калькулятор, создавать рукописные заметки или настроить выполнение длинных комбинаций клавиш по одному нажатию.

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Кроме того, ScreenPad 2.0 можно использовать как дублирующий или дополнительный дисплей, а можно просто отключить и перевести в режим классического тачпада.

На первый взгляд, ScreenPad 2.0 может показаться бесполезной "фичей" для привлечения внимания и без существенного практического смысла. Однако, на самом деле это не так. Производитель позаботился о разработке различных сценариев полезного использования такой панели, да и сотрудничество со сторонними разработчиками приносит свои плоды – многие приложения поддерживают размещение панелей инструментов на ScreenPad 2.0. Таким образом, освобождается пространство на основном дисплее.

Дисплей

Сам дисплей нашего героя тоже заслуживает внимания. Доступно три модификации, но в любом случае применяется панель IPS level. Так, она может обладать разрешением 1920 х 1080 точек с матовой или глянцевой поверхностью, а также – разрешением 3840 х 2160 и глянцевой поверхностью. К нам попала версия с максимальным разрешением.

Тонкие боковые рамки позволяют добиться минимальных габаритов корпуса, не жертвуя диагональю дисплея. А также, создается ощущение утонченности и изысканности.

Дисплей ScreenPad 2.0 обладает диагональю 5,65 дюйма и матовой поверхностью.

Углы обзора максимально широкие, изображение не теряет контрастности даже при существенном отклонении. Заметно лишь небольшое снижение яркости, что нормально.

С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 475 0.386 1231 50 186 0.150 1240 0 27 0.022 1227

Диапазон яркости подсветки достаточно широкий. Максимальная яркость позволит комфортно работать даже при весьма ярком освещении, а минимальный уровень вполне комфортен для использования в полной темноте.

Графики лишь немного отдалились друг от друга, но сохранили минимальное отклонение от линии эталонного графика.

Все цвета показывают стабильные результаты на всем графике, хорошо повторяя референсные показания.

Цветовая температура завышена примерно на 1000 К относительно референса. Это типичное отклонение, оно никак не влияет на общие впечатления цветопередачи, но позволяет добиться чуть более контрастного изображения.

Цветовой диапазон точно совпал с общепринятым треугольником RBG. Минимальные отклонения можно расценивать как погрешность измерений и они никак не отразятся на общей картине.

Точки серого клина сгруппированы возле границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать пользователю дискомфорт.

Дисплей обладает точной цветопередачей и хорошим запасом по яркости. Углы обзора широкие, а диапазон яркости позволит подобрать комфортные значения для работы в различных условиях. Видно, что производитель сделал выбор в пользу качественной матрицы, а также приложил усилия для точной настройки.

А вот оправданность приобретения модификации с UltraHD разрешением кажется неоднозначной. Да, качество и детализация изображения получаются отличными, но обратной стороной окажется энергопотребление и нагрузка на аппаратную платформу Также, не все приложения оптимизированы под работу с таким разрешением. Наверное, для большинства пользователей оптимальным окажется вариант с разрешением 1080р.

Программное обеспечение и прошивка

Как и все прочие модели ноутбуков компании, наш герой работает на базе операционной системы Microsoft Windows 10. Будут доступны лицензионные копии домашней и профессиональной версии.

В нашем случае, использована профессиональная версия, но без активации лицензии – нюансы тестовых образцов. Впрочем, это никак не влияет на эксплуатационные характеристики и результаты тестирования.

Аппаратная платформа и производительность

В качестве центрального процессора используются процессоры десятого поколения компании Intel. В зависимости от модификации могут быть установлены Core i5-10210U или Cote i7-10510U. В нашем случае используется чип седьмой модели, выполненный по 14 нм техпроцессу. В его состав входят четыре ядра, способные работать в восемь потоков и обладающие базовой тактовой частотой до 1.8 ГГц. При необходимости технология TurboBoost позволяет увеличивать частоту до отметки 4.9 ГГц.

Обработка видео поручена дискретной графике NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q. Хотя это не самая топовая видеокарта в общем, такое решение является одним из самых внушительных по меркам столь компактных ультрабуков. Объем собственной видеопамяти GDDR5 составляет 4 Гбайта.

Оперативная память может составлять 8 или 16 Гбайт. В любом случае, вся память распаяна на материнской плате и не предполагает замены или расширения. Стоит сразу определить необходимое количество памяти.

Оценим общий уровень производительности системы на примере различных тестовых приложений.

Как видим, новинка обладает весьма солидным запасом вычислительной мощности, позволяя пользователю решать практически любые современные задачи.

Однако, размещение производительной аппаратной платформы в компактном корпусе неизменно будет означать нагрев, требующий соответствующей системы охлаждения. В какой-то степени, этот вопрос удается решить разработчикам современных чипов, стремящихся минимизировать потери на выделение тепла. Тем не менее, какое-то количество тепла будет выделяться в любом случае и его нужно отводить из корпуса.

Внутри новинки размещены два достаточно крупных вентилятора с тонкими лопастями. Тепло отводится от наиболее нагревающихся элементов материнской платы с помощью теплопроводящих трубок к радиаторам, которые продуваются вентиляторами.

Холодный воздух поступает внутрь корпуса через решетку в нижней крышке и выбрасывается наружу через решетки на торцах. Так достигается циркуляция воздуха.

Для дополнительного отвода тепла от твердотельного накопителя предусмотрена теплопроводящая лента, отводя тепло к металлической крышке. Последняя, выступает в роли радиатора.

Обратимся к стресс-тестам и постараемся оценить эффективность такого решения.

Как видим, температурный режим поддерживается в разумных пределах, не вызывая дискомфорта при использовании и не приводя к троттлингу процессора. Отметим также невысокий уровень шума от вентиляторов, даже на максимальных режимах.

Ультрабуки из линейки ZenBook позиционируются как имиджевые устройства для работы. В зависимости от конкретных задач можно выбрать наиболее оптимальное решение. Например, тестируемая конфигурация с дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX1650 хорошо подойдет для решения мультимедийных задач. Конечно, уровень производительности не сравнится с игровыми решениями, но в рамках ультрабуков это одно из самых производительных решений.

Мультимедиа

Динамики расположены на тыльной стороне ноутбука слева и справа от пользователя. За счет расположения на скосе крышки, они не будут перекрываться даже при использовании компьютера на мягкой поверхности.

Сами динамики достаточно крупные и неплохо справляются как с высокими, так и с низкими частотами. Субъективно, к качеству звучания и запасу громкости никаких нареканий не возникает. Да, это просто встроенные динамики и они не претендуют на Hi-Fi уровень звучания, но для повседневного использования их хватит с запасом.

Также, для улучшения качества звука применяется фирменная аудио-технология ASUS SonicMaster. Фактически, это название объединяет целый комплекс разработок, позволяющих добиться максимального качества звука от имеющихся динамиков. Также, здесь применен интеллектуальный усилитель, позволяющий добиться увеличения максимального уровня громкости звука, без потерь качества или риска перегрузить динамики.

Коммуникация и безопасность

Доступ к сети Интернет осуществляется посредством гигабитного беспроводного модуля Intel Wi-Fi 6 с каскадом антенн 2х2. Это позволяет добиться максимально стабильного соединения. Например, в условиях квартиры, наличие нескольких стен между компьютером и Wi-Fi роутером, не оказали заметного влияния на скорость соединения.

При необходимости, можно подключиться к проводной локальной сети посредством переходника USB-A – RJ-45. Он поставляется в комплекте.

Также, для синхронизации с беспроводными аксессуарами и передачи файлов предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. К его работе не возникло никаких нареканий.

Сканер отпечатков пальцев отсутствует, ему на место пришла система разблокировки по лицу, основанная на инфракрасной камере. Функция реализована службой Windows Hello.

Файловая система

В зависимости от модификации, объем основной памяти может составлять от 256 Гбайт, до 1 Тбайта. В любом случае используются накопители формата M.2 с интерфейсом PCI-E.

Тестируемая модификация комплектуется накопителем от компании Samsung с объемом 1 Тбайт.

Скорость работы накопителя была протестирована с помощью приложения Crystal Disk Mark.

Как видно, накопитель сохраняет высокие скоростные показатели независимо от объема обрабатываемых файлов. Он успешно справляется как с мелкими, так и с крупными файлами.

Благодаря использованию современных и быстрых накопителей, удалось добиться быстрого запуска системы и приложений, также исключить фактор ограничения производительности системы скоростью работы накопителя.

Время автономной работы

Для ультрабука, автономность является одним из самых важных параметров, ведь данный класс портативных компьютеров ориентирован именно на мобильность и эксплуатацию в движении. В таких условиях, конструкторы вынуждены искать баланс между массогабаритными показателями и запасом энергии.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 71 Вт*ч. Это достаточно солидный показатель. Для размещения такого аккумулятора внутри компактного корпуса, конструкторы постарались задействовать внутреннее пространство, насколько это было возможно.

Тем не менее, применение топовой аппаратной платформы с производительной дискретной графикой требуют достаточно солидное количество энергии, да и панель ScreenPad 2.0 создает дополнительный фактор энергопотребления.

Обратимся к результатам тестирования и оценим время автономной работы в различных сценариях использования.

Для начала, оценим время работы в простое. Для этого, переведем ультрабук в режим энергосбережения, закроем фоновые приложения и отключим дисплей. Активным остается только Wi-Fi соединение.

В таком режиме наш герой продержался почти 13 часов – весьма неплохо. Но этот режим не отражает реальных условий эксплуатации, позволяя оценить лишь максимально возможный запас времени работы.

Усложним задачу, включив дисплей с максимальным уровнем подсветки, запустим постоянное воспроизведение видеороликов YouTube в качестве 1080р с помощью браузера Microsoft Edge. Ультрабук переведен в режим оптимальной производительности, интернет-подключение осуществляется посредством Wi-Fi соединения, звук отключен. Вначале, тестирование было проведено с режимом классического тачпада, после чего такой же тест повторился в режиме дублирования двух дисплеев.

В режиме дублирования двух дисплеев, время работы составило около пяти часов, и увеличилось на 15 минут при переходе к режиму классического тачпада. Получается. Режим работы сенсорной панели не оказывает внушительного значения не запас автономности новинки. Также, при использовании компьютера в офисном режиме, нагрузка на графическую подсистему снизится, позволив обеспечить менее интенсивное энергопотребление. На практике, это означает готовность ультрабука продержаться рабочий день, не требуя подзарядки в процессе.

Создадим максимальный уровень нагрузки с помощью стресс-тестов и оценим способность новинки работать в режиме длительных максимальных нагрузок. Помимо энергопотребления непосредственно аппаратной платформой, здесь дополнительную нагрузку создает активная работа системы охлаждения, а сам компьютер переведен в режим максимальной производительности.

Комплектный блок питания на 120 Вт обладает достаточно компактными размерами и комфортной массой. При необходимости, такой блок вполне можно брать с собой.

Рабочий ультрабук должен обладать достаточным запасом энергии, чтобы позволить пользователю работать в удобном месте и не беспокоиться о необходимости постоянного восполнения заряда. С учетом достаточно производительной аппаратной платформы, для этого потребуется соответствующий аккумулятор. В данном случае, конструкторы использовали максимум внутреннего пространства для размещения аккумулятора и смогли добиться неплохих результатов. В режиме офисной работы, ультрабук вполне способен продержаться рабочий день. Если же говорить о более серьезных мультимедийных задачах, запас автономности окажется несколько скромнее, но останется в комфортных пределах.

Заключение

Если недавно высокая производительность и компактность казались несовместимыми понятиями, то теперь это реальность. Современные ультрабуки обладают неплохим быстродействием и выполняют сложные задачи. Вот и новинка ASUS, несмотря на компактный корпус и небольшую массу, не заставляет жертвовать быстродействием.

Такая модель хорошо подойдет для повседневной эксплуатации дома и на работе. Современные компоненты в сочетании с емким аккумулятором позволят не беспокоиться о подзарядке. А использование производительной дискретной видеокарты обеспечит решение задач с мультимедийным уклоном.

Спорно выглядит лишь дисплей с разрешением Ultra HD. При отличной детализации изображения возникают сомнения в оправданности увеличения расхода энергии и нагрузки на графическую составляющую. Да и к оптимизации операционной системы под такую плотность пикселей есть вопросы. Впрочем, производитель предусмотрел этот момент и предложил версию с обычным Full HD.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: