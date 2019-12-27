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Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода

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Оглавление

Вступление

В своем стремлении удивлять общественность компания AeroCool впереди планеты всей. Особенно производителю удается совмещать актуальные новинки с современным трендом RGB подсветки. Последняя захватила умы производителей и внедряется в практически любой, если не каждый, компонент персонального компьютера.

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Штатные системы охлаждения корпусов по своему обыкновению предлагают пару-тройку вентиляторов, выполненных в классическом черном цвете без определенных изысков и за редким исключением с цветной подсветкой. Придать «жизни» подобному решению обещает новая модель AeroCool Edge 14, которая получила непривычную квадратную форму корпуса вентилятора, наделенную адресуемой RGB-подсветкой.

Для удобства использования и подключения в ассортименте производителя есть отдельный комплект AeroCool Edge 14 Pro, включающий три вертушки и отдельный контроллер, позволяющий регулировать и настраивать устройства. Перейдем к делу.

Технические характеристики

Модель AeroCool Edge 14 Pro
Размеры вентилятора (Д х Ш х В) 140 х 140 х 25 мм
Скорость вентилятора 800-1200 об/мин
Тип разъема питания 6 Pin
Пусковое напряжение вентилятора 6 В
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток 0.42 A
Максимальное статическое давление воздуха 1.35 мм вод. струи
Максимальный воздушный поток 35.4 CFM
Уровень шума вентилятора 19.7 дБА
Тип подшипника Гидравлический
Время наработки на отказ 60 000 часов

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Упаковка и комплектация

Комплект вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro поставляется в фирменной упаковке – это белоснежная коробка с яркой лицевой панелью, демонстрирующая адресуемую RGB подсветку во всей красе.

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С обратной стороны производитель приводит таблицу с техническими характеристиками и отдельную схему с подключением различной периферии, которая в дальнейшем является отличной инструкцией.

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Рассматриваемый набор может похвастать не только тремя вентиляторами, но и собственным контроллером H66F, пультом дистанционного управления, липучкой для крепления внутри корпуса и парой стяжек для лучшего кабель-менеджмента.

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Внешний вид и дизайн

Ассортимент компании AeroCool включает большое разнообразие корпусных вентиляторов, но производитель не собирается останавливаться на достигнутом.

AeroCool Edge 14 – это необычная модель, предназначенная для игровых настольных решений и компьютеров для энтузиастов.

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В сравнении со штатными корпусными вентиляторами дизайн претерпел значительные изменения. Вертушки заключены в рамку квадратной формы с двухконтурной ARGB-подсветкой на основе двенадцати настраиваемых светодиодов.

Доступ к 16.8 млн цветов осуществляется с совместимыми системными платами, поддерживается синхронизация с ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion.

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Модель AeroCool Edge 14 принадлежит к вентиляторам типоразмера 140 мм. Она выполнена в бело-черных тонах с черными лопастями. Используется классическая семилопастная структура с широкими лопастями для создания мощного воздушного потока. Крыльчатка закреплена на четырех стойках, по одному каналу проложен кабель. По периметру располагаются антивибрационные вставки.

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Особенностью модели является гидравлический тип подшипника, обеспечивающий повышенный срок наработки на отказ и снижение паразитных шумов при длительной работе. Заявленный срок – 60 000 часов.

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Из-за нестандартного подхода разработчиков вентилятор AeroCool Edge 14 оснащен 6-пиновым коннектором, для которого потребуется отдельный переходник или хаб, поставляемый в наборе AeroCool Edge 14 Pro.

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Необходимо задействовать комплектный переходник. На выходе получаем стандартный разъем 4-Pin, а по факту 2-Pin, и порты 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего подключения к материнским платам ASUS, MSI в первом случае и к Gigabyte – во втором.

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Фирменный контроллер H66F поддерживает подключение до шести вентиляторов и двух светодиодных лент 5V. Для подключения к материнской плате хаб оснащен переходником 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего соединения к матерински платам ASUS, MSI и прочим в первом случае и к Gigabyte – во втором.

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Официально скорость вращения крыльчатки AeroCool Edge 14 заявлена 1200 об/мин и 800 об/мин – для комплекта AeroCool Edge 14 Pro. В процессе тестирования с помощью контроллера можно переключать режимы между тихим и производительным, поэтому на графиках будут указаны оба варианта.

Подсветка

В плане конструктивных особенностей AeroCool Edge 14 Pro выделяется двухзональной конструкцией корпуса, позволяющей задействовать две рамки ARGB подсветки. На фотографии запечатлен комплект с процессорным кулером AeroCool Cylon 4.

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Управление 16.8 млн цветов осуществляются фирменными приложениями производителя материнских плат, например, в утилите ASUS Aura открывается доступ к изменению подсветки, как и с обычной адресуемой светодиодной лентой.

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Управление и регулировка осуществима любым из доступных способов – синхронизация с помощью ASUS Aura и фирменным контроллером H66F.

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Тестирование

Современные материнские платы посредством изменения напряжение научились управлять скоростью вентиляторов, несмотря на указанный фиксированный диапазон. Однако модель AeroCool Edge 14 подключается через контроллер, и регулировка происходит в двух заданных режимах – тихом (~800 об/мин) и производительном (~1200 об/мин). На графиках будут приведены указанные скорости вращения.

Результаты округлены, уровень шума фиксировался цифровым шумомером TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА.

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Уровень шума в простое и нагрузке

дБА


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

При скорости вращения 800 об/мин вентиляторы AeroCool Edge 14 Pro работают достаточно комфортно и отлично впишутся в любую систему, не мешая своим присутствием даже требовательному пользователю. При переключении на 1200 об/мин уровень шума возрастает до среднего, комфортного для продолжительной работы. Проявляется заметный шелест воздушного потока, возрастает производительность, а вместе с ней и эффективность охлаждения.

Благодаря пульту дистанционного управления регулировка осуществляется легко и непринужденно одним кликом, поэтому всегда можно найти баланс в системе и переключать ARGB подсветку на свой вкус и настроение.

Заключение

Вентиляторы AeroCool Edge 14 Pro получили необычную по сегодняшним меркам конструкцию корпуса и отлично подойдут энтузиастам для создания эксцентричной игровой машины. Помимо любопытной формы новинка может предложить двухзональную подсветку, позволяющую как удивить гостей, так и любоваться переливающимися эффектами во всех направлениях.

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Не стоит забывать про возможность переключения оборотов, обеспечивающую выбор между тишиной и более производительным режимом. Отдельного упоминания достойна синхронизация с популярными типами подсветки ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion. В любом случае ценители прекрасного останутся довольны.

Комплект вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro оказался интереснее, нежели могло показаться в самом начале обзора. Компания AeroCool потихоньку открывает новые горизонты и преподносит что-то новенькое в наши серые будни с обыденными моделями. Помогает в этом и общение с аудиторией, за счет которого производитель лучше понимает запросы пользователей при разработке необычных решений.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест комплект вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro.

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