Изображение: HOCO

Над покупкой подобного девайса задумывался очень давно. Даже заходил на маркетплейсы. Но читая многочисленные отзывы, желание угасало… Проблема в том, что тут на редкость много отрицательных отзывов на товары, что не типично для таких площадок. Обычно, там все «гладко и сладко».

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Но к сути. Одна из моих материнских плат, на чипсете Н310, имеет крайне мало портов USB на задней панели. Всего 4: 2 USB 3.0 и 2 USB 2.0. Из них сразу будет занято три: под клавиатуру, мышь и доп.питания колонок. Да, есть еще и корпусные. Целых два (обеих версий по штуке). Мне мало. Естественно, сразу рассматривался вариант с дополнительными USB разъемами сзади. Но таких товаров оказалось очень мало у продавцов. Причем, часть еще и ждать из Поднебесной… Да и отзывы, опять, не красят товар.

Короче, решился на покупку USB хаба. Такие товары для меня в новинку, поэтому я не знаю, на какой ценовой сегмент обращать внимание. Я понимаю, что в описании девайсов всегда лукавят: ну нельзя из одного порта просто делением получить много без особых потерь. Так не бывает. Но мне бы «клаву да грызуна» подключить.

Внешний вид

В общем, остановился на продукте Hoco HB26. Какое-никакое, но имя. Есть товары чисто ноунейм, но дешевле.

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Производитель обещает, что от разъема USB 3.0 можно запитать до 4-х устройств:

Но посмотрим…

Товар приехал в довольно приличной упаковке.

Сам девайс надежно зафиксирован, хотя от удара углом не защитит.

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Выглядит опрятно. Металл ли это? Да, это тот самый «китайский металл», который ни одним способом нельзя идентифицировать. Несколько огорчает, что короткий провод довольно жесткий и «кривым» теперь будет по жизни.

Краткие характеристики хаба

Разъемы USB изначально очень жесткие. Сбоку находятся три порта версии 2.0, а с торца – 3.0.

Вид сбоку

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Вид с торцаУ меня нет каких-то внешних высокоскоростных накопителей, поэтому проверять работоспособность буду обычной бюджетной флешкой.

Тестирование

Напрямую от ноутбука программа CrystalDiskMark показала такую скорость:

Через хаб вышло так:

При подключении еще двух флешек, скорость не падает, если сами флешки «пассивны».

При копировании с флешки на флешку (обе в разъемах) USB 2.0 вышла такая «пила»:

С внешними HDD дисками хаб также работает нормально. «Прожевал» даже двухтерабайтный Seagate. Но опять же, в режиме «соло».

Ну и напоследок, то, для чего хаб и покупался. Я встречал отзывы на другой подобный девайс, что при подключении мышки и клавиатуры с подсветкой, хаб вырубался. В моем случае, имеем практически обычную клавиатуру с декоративной подсветкой по бокам и игровую мышь с подсветкой.

Для проверки я просто поиграл в игры, отвалов не было.

Вывод

В целом, товар оправдал возложенные на него надежды. Может стоило немного сэкономить и взять что попроще, я не знаю. Но в моем «плане пользования» меня продукт устраивает. А там видно будет…

Плюсы:

- неплохая внешность

- не особо высокая цена

Минусы:

- очень тугие разъемы USB

- слишком жёсткий провод