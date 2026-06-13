Сегодня я сделаю небольшую подборку фильмов, где действие фильма будет происходить в пустых или почти пустых городах. Эдакие урбаноужасы (термин придуман мною и все права принадлежат мне). Список далеко не полный. И вовсе не идеален с точки зрения подборки. Но, что имеем… Все фильмы из категории «смотреть можно», но это субъективное мнение.

Расположу фильмы по мере выхода на экраны, так будет проще.

«Фантомы» («Phantoms»), 1998

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Тут нужно быть аккуратными в названии, ибо оно не оригинально, и есть фильмы, которые также называются.

Две сестры приезжают в небольшой городок Сноуфилд. Где обнаруживают, что жителей и нет. Некоторых находят, но совсем не живыми. Хуже, что и уехать отсюда они не могут. К вечеру компанию им составят трое полицейских.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот, к ночи, пошла «жара»…

Поначалу кажется, что это фильм ужасов с явным мистическим посылом. Но это фантастика. К тому же сценарий написан писателем Дином Кунцем (не Кинг, но тоже известный). Все сведется к… А, не буду спойлерить, лучше сами посмотрите. Фильм тогда с треском провалился в прокате. Но мне он понравился. Также тут снялись еще молодой Бен Аффлек и матерый Питер О’Тул.

«Сайлент Хилл», 2006

Изображение: ru.kinorium.comЭто первый фильм, снятый по известной одноименной франшизе компьютерных игр. И, по моему мнению, лучший из трех. Наша героиня, чтобы помочь своей приемной дочери, приезжает в заброшенный городок Сайлент Хилл. Но он не так и прост, тут творилась такая чертовщина, что большинство жителей стали проклятыми и не могут отсюда выбраться. Ну, кто играл, тот понимает, о чем речь. Атмосфера практически заброшенного города передана великолепно. Ну и «фирменные монстры» из игры дополняют картину. Счастливого конца тут нет, но фильм хорош своей атмосферой. Которую тот же самый режиссер не смог реализовать в третьем фильме…

«Мгла» («The Mist»), 2007

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Фильм снят по произведению Стивена Кинга. И на мой взгляд, это одна из лучших экранизаций его произведений.

На небольшой городок, после сильного урагана, «наваливается» странный туман. Не частое явление, скорее всего, в данных местах. Но проблема в том, что в тумане скрываются ужасные твари, которые не прочь разорвать человека на части…

По факту, весь город вымирает. Нам показывают лишь группу выживших, которые забаррикадировались в супермаркете.

Изображение: ru.kinorium.comНу а дальше – типичный Кинг, со всеми вытекающими последствиями. Мало монстров в тумане, так сами люди начинают проявлять свои самые мерзкие качества, скатываясь в какое-то средневековье. Финал трагичен для главного героя. И в этом опять весь Кинг…

«Я - легенда» («I Am Legend»), 2007

Это уже фантастика. Вирус превращает Нью-Йорк в пустой город, где остатки людей стали какими-то чудовищами, вылезающими по ночам. И в этом страшном месте остался лишь один Уилл Смит со своей собакой…

Изображение: ru.kinorium.comЭто не просто фантастика с примесью ужасов. Это настоящая драма одинокого человека. Который пожертвовал собой, чтобы спасти человечество.

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Одна из лучших ролей Уилла Смита, и очень достойный фильм.

«Исчезновение на 7-й улице» («Vanishing on 7th Street»), 2010

В Детройте наступает странная мгла, которая буквально поглощает всех людей. Выживают лишь те, кто остался на свету. А с этим проблема: день становится короче, а источники света могут внезапно погаснуть в самый неподходящий момент.

Изображение: ru.kinorium.comНесколько человек оказались в небольшом баре, который запитывается от генератора. Но долго просидеть тут они не смогут, нужно что-то делать…

Наверно, это самый противоречивый фильм из подборки. Тут вообще ничего не объясняют. Почему люди исчезают? Почему именно наши герои выжили? И все это приправлено явным религиозным посылом. Ну, это читается в некоторых моментах явственно, хотя напрямую ничего такого не говорится. Фильм можно смотреть, хотя некоторые персонажи просто бесят своим поведением в такой критической ситуации. В главной роли снялся Хейден Кристенсен, бывший джедай, перешедший на темную сторону…

«Фантом», 2011

Фильм, который спродюсировал Тимур Бекмамбетов. Снятый в Москве. Но получивший всего 4,4 балла на Кинопоиске… Я категорически с такой оценкой не согласен! Не шедевр, конечно, но весьма смотрибельный.

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Итак, группа американцев приезжает в Москву.

Изображение: ru.kinorium.comПарни по делам, а девушки – просто отдыхать. Они знакомятся в ночном клубе. Им тут хорошо и весело. Но на Землю падает очень странный «метеоритный дождь»…

Это очередное вторжение инопланетян на Землю, в целях выкачивания ее ресурсов. Сами инопланетяне – словно фантомы. Их не видно, но при взаимодействии с ними люди попросту исчезают. И вот – пустая Москва и американцы, которые хотят выбраться из города.

Да, фильм вас не избалует великолепными съемками. Но сама задумка с подобными пришельцами неплохая. Я смотрел фильм несколько раз и был доволен. Даже Гоша Куценко (который тут на второстепенной роли) не бесил нисколько.

«Спектральный» («Spectral»), 2016

Изображение: ru.kinorium.comЭто фантастика, снятая для Netflix. Пустым город назвать сложно. Но тем не менее, люди с ужасающей частотой там погибают.

Идет гражданская война в Молдавии. И американцы представляют некие «гуманитарные силы» (а как же…). Но сами сталкиваются с неизвестным и крайне опасным врагом, что мгновенно убивает солдат США. Разобраться в происходящем должен инженер, который разрабатывал специальные системы наблюдения для военных. Но то, чем оказался противник, всех просто ошеломляет…

По меркам стриминговой платформы, это неплохой фантастический боевик. Да и сама задумка тут весьма оригинальная. Посмотрите, если не видели.