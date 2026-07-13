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kosmos_news
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Самый быстро разгоняющийся серийный автомобиль Skoda превзошел суперкары Lamborghini, Ferrari и Porsche.
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Суперкары, несмотря на то, что существуют уже четыре десятилетия, в плане скорости по-прежнему превосходят большинство современных семейных автомобилей. Как и в жизни, в автомобильной индустрии есть исключения из правил: внедорожник Skoda превзошел Lamborghini, Ferrari и Porsche во время заезда по трассе. Речь идет об электрокаре Skoda Elroq RS, который обогнал соответствующие модели культовых производителей — Countach, Testarossa и 944 Turbo.
Источник: Youtube-канал Škoda UK

Современный автопром продвинулся настолько, что для конкуренции с суперкарами прошлых лет не требуется мощности 500 л.с. и модификаций в обычном городском автомобиле. Skoda недавно подтвердила это, сравнив 340-сильный Elroq с культовыми спортивными машинами 1980-х годов.

Внедорожник C-класса соревновался в гонке на четверть мили с 455-сильным Lamborghini Countach 25th Anniversary, 390-сильным Ferrari Testarossa и 250-сильным Porsche 944 Turbo. Теоретически, Skoda Elroq RS с самого начала считался аутсайдером, поскольку по мощности его превосходит только 944 Turbo.

На практике же Elroq RS был единственной полноприводной моделью, и его два электродвигателя обеспечивают максимальный крутящий момент с самого начала. Как только конкуренты набирали обороты, Skoda уже заметно опережала их.

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Конечно, гонка проводилась на четверти мили, поэтому Lamborghini, Ferrari и Porsche даже не смогли набрать скорость. Их максимальная скорость составляет 302, 290 и 260 км/ч соответственно, в то время как Elroq RS может достичь только 180 км/ч.

Итак, обычная Skoda, способная разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, превосходит суперкары. И при этом электрокар не стоит целое состояние: цены на Elroq RS в Европе начинаются от €53 000 (4,5 млн рублей). Этот автомобиль использует батарею емкостью 77 кВт⋅ч, которую можно зарядить от 10 до 80% за 29 минут. Суммарный запас хода составляет до 557 км (347 миль) по циклу WLTP.

#автомобили #внедорожник #porsche #ferrari #lamborghini #skoda #спорткары #спортивные автомобили
Источник: youtube.com
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