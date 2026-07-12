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КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Пилотный проект уже тестируется внутри предприятия. Коммерческое предложение для рынка может появиться к концу 2026 года или в 2027-м.
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КАМАЗ, один из крупнейших российских производителей грузовых автомобилей, анонсировал планы по выходу на новый для себя рынок — производство человекоподобных роботов. Об этом в рамках промышленной выставки заявил технический директор компании Витольд Коморовский.

Изображение: ChatGPT

По его словам, разработка антропоморфных манипуляторов уже запущена в пилотном режиме на собственных производственных площадках автогиганта. Конструкция роботов максимально приближена к пропорциям и кинематике человеческой руки, что позволяет им выполнять тонкие и точные операции, которые до сих пор выполнялись исключительно руками человека. «Это антропоморфные манипуляторы с пропорциями, повторяющими человеческие руки», — пояснил Коморовский. Выход на рынок с готовым продуктом запланирован на конец 2026 года или на 2027 год.

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Конструкция роботов предусматривает сменные захваты, что позволит быстро адаптировать машину под различные производственные задачи. Кроме того, системы поддержат телеоперацию — удалённое управление с возможностью обучения робота новым навыкам без физического присутствия оператора. Технический директор подчеркнул, что проект расширяет инженерные и производственные компетенции компании: «Мы как автопроизводитель хотим стать немного производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением».

Таким образом, КАМАЗ следует глобальному тренду на автоматизацию производства, где антропоморфные роботы постепенно занимают нишу, ранее доступную только человеку. В ближайшие годы компания может стать новым игроком на российском рынке робототехники, предложив промышленные решения для задач, где требуется сочетание точности и гибкости. Ожидается, что роботы будут востребованы не только в автомобилестроении, но и в смежных отраслях — от логистики до лёгкой промышленности.

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Источник: www1.ru
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