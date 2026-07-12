КАМАЗ, один из крупнейших российских производителей грузовых автомобилей, анонсировал планы по выходу на новый для себя рынок — производство человекоподобных роботов. Об этом в рамках промышленной выставки заявил технический директор компании Витольд Коморовский.
Изображение: ChatGPT
По его словам, разработка антропоморфных манипуляторов уже запущена в пилотном режиме на собственных производственных площадках автогиганта. Конструкция роботов максимально приближена к пропорциям и кинематике человеческой руки, что позволяет им выполнять тонкие и точные операции, которые до сих пор выполнялись исключительно руками человека. «Это антропоморфные манипуляторы с пропорциями, повторяющими человеческие руки», — пояснил Коморовский. Выход на рынок с готовым продуктом запланирован на конец 2026 года или на 2027 год.
Конструкция роботов предусматривает сменные захваты, что позволит быстро адаптировать машину под различные производственные задачи. Кроме того, системы поддержат телеоперацию — удалённое управление с возможностью обучения робота новым навыкам без физического присутствия оператора. Технический директор подчеркнул, что проект расширяет инженерные и производственные компетенции компании: «Мы как автопроизводитель хотим стать немного производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением».
Таким образом, КАМАЗ следует глобальному тренду на автоматизацию производства, где антропоморфные роботы постепенно занимают нишу, ранее доступную только человеку. В ближайшие годы компания может стать новым игроком на российском рынке робототехники, предложив промышленные решения для задач, где требуется сочетание точности и гибкости. Ожидается, что роботы будут востребованы не только в автомобилестроении, но и в смежных отраслях — от логистики до лёгкой промышленности.