Vivo Y05e поступил в продажу через сайт Vodacom South Africa, где раскрылись характеристики и стоимость нового бюджетного смартфона.

После появления на нескольких сертификационных площадках новый смартфон Vivo добрался до первых продаж. Одновременно стали известны его основные параметры и цена.

Изображение: GizmoChina

Vivo Y05e оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Новинка получила аккумулятор емкостью 5150 мАч, который, по данным компании, сохраняет работоспособность до четырех лет.

Изображение: GizmoChina

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Смартфон предлагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Функция виртуального расширения увеличивает доступный объем ОЗУ до 8 ГБ. Ранее модель также связывали с процессором Unisoc T606.

Основная камера получила датчик на 8 Мп, фронтальная — на 5 Мп. При этом Vivo Y05e поддерживает две Nano SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. Смартфон соответствует классу защиты IP64 и военному стандарту ударопрочности. В Южной Африке модель оценили в 2499 рандов (эквивалентно ≈ 11745 ₽ по курсу ЦБ РФ на 12.07.2026), однако сейчас она временно отсутствует в наличии.