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Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
Например, он упорно отрицал реальное существование чёрных дыр и отвергал вероятностную природу квантовой механики.
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Альберт Эйнштейн считается гением, однако даже этот выдающийся физик на протяжении всей своей жизни совершал фундаментальные научные ошибки, как показывает недавний исторический обзор на американском научном портале Live Science.
Изображение: нейросеть qwen

Одно из самых известных предсказаний касается гравитационных волн, существование которых он первоначально с абсолютной точностью рассчитал в 1916 году на основе теории общей относительности. Однако, когда позже физик попытался более подробно описать распространение этих волн в пространстве-времени, то столкнулся с математическими бесконечностями, которые не мог принять с физической точки зрения.

Из-за предполагаемых ошибок в расчетах ученый отозвал свое теоретическое предсказание и представил рукопись, призванную доказать несуществование гравитационных волн. Когда анонимный рецензент журнала Physical Review указал на ошибку, физик с негодованием отозвал текст и отправил его в другой журнал.

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Однако, без ведома Эйнштейна, этот рецензент связался с его ассистентом и продемонстрировал, что наблюдаемые сингулярности являются всего лишь математической проблемой координат. После того, как его ассистент объяснил это Эйнштейну, физик вовремя исправил уже повторно представленную статью и, наконец, опубликовал её с правильным теоретическим обоснованием гравитационных волн.

Подобная математическая ошибка привела физика к тому, что он упорно отрицал реальное существование чёрных дыр до конца своей жизни. Хотя расчёты, основанные на его теориях, указывали на так называемый горизонт событий, учёный отверг это следствие как физически невозможное.

По словам историка науки Джона Д. Нортона из Питтсбургского университета, эта позиция не была продиктована простым упрямством. Скорее, она отражала глубочайшее философское убеждение Эйнштейна в том, что такие математические бесконечности просто не могут иметь никакого эквивалента в физической реальности.

Еще одним фундаментальным спорным моментом был скептицизм Эйнштейна по отношению к квантовой механике, вероятностную природу которой он отвергал на протяжении всей своей жизни. В письме Борну от 1947 года он еще более конкретно критиковал феномен квантовой запутанности. Идея о том, что две запутанные частицы могут мгновенно взаимодействовать на любом расстоянии, слишком сильно противоречила его специальной теории относительности.

Физик Николас Юнес, что Эйнштейн до самой смерти верил в ошибочную, или, по крайней мере, неполную, теорию. Он не дожил до фактического физического доказательства реального существования квантовой запутанности в 1964 году.

#наука #физика #квантовая физика #эйнштейн
Источник: livescience.com
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