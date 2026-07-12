Предстоящий фильм «Мстители: Доктор Дум» вновь соберёт целый ряд супергероев, запомнившихся широкой публике, в рамках одной кинокартины, а официальный концепт-арт, появившийся в сети Интернет, более подробно раскрывает, кто именно вернётся на экраны, пишет издание Kotaku.
На опубликованном постере можно увидеть Капитана Америку, которого вновь сыграет Крис Эванс, Тора (Крис Хемсворт), Локи (Том Хиддлстон), Человека-муравья (Пол Радд), Сокола (Энтони Маки), а также Людей Икс, включая Профессора Икс (Патрик Стюарт), Магнето (Иэн Маккеллан), Зверя (Келси Грэммер), Циклопа (Джеймс Марсден), Ночного Змея (Алан Камминг), Мистик (Ребекка Ромин) и Гамбита в исполнении Ченнинга Татума.
Кроме того, на концепт-арте изображены вакандцы, новая Фантастическая Четвёрка, Громовержцы и Шан-Чи. Отмечается, что новых персонажей, продвигаемых Marvel после выхода фильма «Мстители: Финал», не так уж и много, что может быть связано с провалом ряда кинокартин, в которых они участвовали. Также на постере нет таких популярных супергероев Marvel последних лет, как Дэдпул, Росомаха, Человек-Паук и Халк, хотя некоторые из них могут появиться позже.
Противостоять «сборной» супергероев будет Доктор Дум в исполнении Роберт Дауни мл. Ранее сообщалось, что актёру, который в прошлом играл Железного человека, за роль суперзлодея могут заплатить более 80 миллионов долларов. Поможет ли Marvel с кассовыми сборами возвращение популярных супергероев, станет понятно в декабре текущего года, когда фильм «Мстители: Доктор Дум» появится на экранах кинотеатров.