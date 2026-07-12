На экраны вернутся Люди Икс, Капитан Америка, Тор, Локи, Человек-муравей и другие.

Предстоящий фильм «Мстители: Доктор Дум» вновь соберёт целый ряд супергероев, запомнившихся широкой публике, в рамках одной кинокартины, а официальный концепт-арт, появившийся в сети Интернет, более подробно раскрывает, кто именно вернётся на экраны, пишет издание Kotaku.

Источник фото: Kotaku

На опубликованном постере можно увидеть Капитана Америку, которого вновь сыграет Крис Эванс, Тора (Крис Хемсворт), Локи (Том Хиддлстон), Человека-муравья (Пол Радд), Сокола (Энтони Маки), а также Людей Икс, включая Профессора Икс (Патрик Стюарт), Магнето (Иэн Маккеллан), Зверя (Келси Грэммер), Циклопа (Джеймс Марсден), Ночного Змея (Алан Камминг), Мистик (Ребекка Ромин) и Гамбита в исполнении Ченнинга Татума.

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Кроме того, на концепт-арте изображены вакандцы, новая Фантастическая Четвёрка, Громовержцы и Шан-Чи. Отмечается, что новых персонажей, продвигаемых Marvel после выхода фильма «Мстители: Финал», не так уж и много, что может быть связано с провалом ряда кинокартин, в которых они участвовали. Также на постере нет таких популярных супергероев Marvel последних лет, как Дэдпул, Росомаха, Человек-Паук и Халк, хотя некоторые из них могут появиться позже.

Противостоять «сборной» супергероев будет Доктор Дум в исполнении Роберт Дауни мл. Ранее сообщалось, что актёру, который в прошлом играл Железного человека, за роль суперзлодея могут заплатить более 80 миллионов долларов. Поможет ли Marvel с кассовыми сборами возвращение популярных супергероев, станет понятно в декабре текущего года, когда фильм «Мстители: Доктор Дум» появится на экранах кинотеатров.