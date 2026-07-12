Компания Hisense представила в Китае модель A10 с экраном на электронных чернилах. Смартфон оснащается съемной цветной ЖК-панелью.

Производитель электроники Hisense анонсировал смартфон с нестандартной конструкцией. Вместо одного дисплея новинка предлагает два: основной на электронных чернилах и дополнительный цветной, который можно отсоединять.

Изображение: GizmoChina

Модель Hisense A10 получила 6,13-дюймовый экран на электронных чернилах. Такой дисплей имитирует бумагу, потребляет мало энергии и меньше утомляет зрение при длительном использовании. Телефон подходит для чтения книг, заметок и подготовки к экзаменам.

Изображение: GizmoChina

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Особенность новинки — съемная цветная ЖК-панель на задней крышке. Панель крепится на магнитах, пользователь сам решает, когда ее установить. Цветной экран пригодится для просмотра изображений, комиксов, диаграмм, а также для развлечений и соцсетей.

Ранее похожее решение предлагала компания BigMe в модели HiBreak Dual. У той тоже присутствовали два экрана. Но Hisense пошла дальше — цветную панель можно полностью снять, а не носить ее постоянно на задней стороне. А10 позволяет переключаться между типами дисплеев в зависимости от задачи, а не использовать один режим все время.

Технические характеристики: восьмиядерный чип Qualcomm на 4-нм техпроцессе, Android 16, поддержка 5G и Wi-Fi 6. Официальная цена пока не объявлена. По предварительным данным, устройство будет стоить 3999 юаней (эквивалентно ≈ 45188 ₽ по курсу ЦБ РФ на 12.07.2026).