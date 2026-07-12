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Global_Chronicles
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Главный врач санаторно‑курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов объяснил, как оказать первую помощь при ожоге медузы.
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С началом купального сезона возрастает число контактов с медузами, которые могут оставлять болезненные ожоги. Врач напоминает, что простые действия на пляже серьезно влияют на то, насколько тяжело организм перенесет такую травму.  

 

© Фото:  РИА Новости

Юрий Булатов советует сначала промыть место ожога соленой водой и не использовать пресную, чтобы не усилить неприятные симптомы. После этого важно удалить с кожи стрекательные клетки медузы, где остается токсин: для этого подойдет тонкий пластиковый предмет, вроде банковской карты, жесткое махровое полотенце или пинцет.  

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При сильном жжении врач рекомендует приложить пакет со льдом, обернув его в ткань, а при необходимости принять антигистаминный препарат. После ожога стоит пить больше воды, не трогать и не растирать пораженный участок и избегать прямого солнца, чтобы не ухудшить состояние кожи.  

По словам Булатова, симптомы обычно проходят в течение нескольких часов. При ухудшении самочувствия или признаках аллергии он советует обязательно обратиться к врачу. Медик также напоминает, что ядовитые медузы способны жалить еще около месяца после гибели, поэтому трогать их на берегу опасно даже тогда, когда они выглядят мертвыми.

#медузы #первая помощь #антигистаминные препараты #ожог медузы #соленая вода
Источник: ria.ru
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