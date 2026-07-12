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This_is_the_way
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Таких монет известно всего около сотни, и эта была переделана в подвеску. Находка помогает понять масштабы денежной реформы последнего викингского монарха.
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На юго-западе Норвегии, недалеко от руин аббатства Утстейн, кладоискатель-любитель Мортен Эек обнаружил небольшой невзрачный предмет. Одна его сторона казалась серебристой, другая напоминала медь. Эек решил, что это обычная позднесредневековая пуговица — такие часто попадаются в тех местах.

Изображение: ChatGPT

Лишь через несколько месяцев, перебирая находки, он заметил на более блестящей стороне едва различимый крестообразный узор. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что медная пластина была просто наложена поверх монеты и загнута по краям. Эек обратился к нумизматическим справочникам, а затем передал «пуговицу» археологам из Ставангерского университета.

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Изучение подтвердило: это действительно монета, а не пуговица. Медная сторона оказалась так называемой вторичной переделкой. То есть предмет использовали как подвеску, о чём говорят две крошечные выемки для шнурка или цепочки. Узор «крест над крестом» на серебряной стороне позволил предварительно датировать находку концом XI – началом XII века.

Изображение: popsci.com

Чтобы заглянуть под медную пластину, исследователи использовали рентген. Они обнаружили на противоположной стороне изображение грифона. Это мифическое существо, которое часто чеканили на монетах той эпохи. Так археологи поняли, что держат в руках редкую монету короля Магнуса Берфётта, известного как Магнус Босоногий.

Магнус правил Норвегией с 1093 по 1103 год и считается последним правителем-викингом страны. В отличие от своего отца Олафа Кирре, он не был миролюбив: его военные походы распространили норвежское влияние на Гебридские острова, остров Мэн, часть Ирландии и другие территории. Погиб Босоногий в возрасте около 30 лет в Ирландии во время засады.

Помимо завоеваний, этот монарх запомнился денежной реформой. Он уменьшил вес монет, но сохранил содержание серебра, повысив его пробу примерно до 90%. Монет, отчеканенных при нём, известно не более сотни — поэтому находка Эека имеет большую ценность для историков.

#археология #норвегия #монета #викинг #кладоискатель #магнус босоногий #монета викингов #пуговица
Источник: popsci.com
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