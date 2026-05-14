Global_Chronicles
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Эксперт по недвижимости Ирина Кремко заявила, что в России жилая недвижимость перестала быть выгодным вложением

Рост цен на квартиры долгое время считали главным аргументом в пользу вложений в жилье. Сейчас инвесторы все чаще оценивают не стоимость объекта, а итоговую доходность после всех расходов. Глава GREEN CITY REAL ESTATE Ирина Кремко заявила, что покупка квартиры в России перестала работать как универсальный инвестиционный инструмент. По ее словам, многие владельцы жилья ошибочно воспринимают рост цен как реальную прибыль.

Изображение - ChatGPT

В качестве примера Кремко привела московский жилой комплекс «Вершинино». С 2021 по 2026 год стоимость однокомнатных квартир там выросла с 15,4 до 21 миллиона рублей. Однако покупательная способность капитала за это время снизилась примерно на 20%, если сравнивать ее с базовыми товарами. С арендой ситуация тоже остается сложной. Квартира стоимостью около 21 млн рублей приносит примерно 80 тысяч рублей в месяц. После налогов, ремонта, комиссий и возможного простоя доходность снижается до 3–4% годовых.

Кремко также указала на риски высокой ипотечной ставки и нестабильности аренды. Для сравнения эксперт приводит Дубай. Там рынок перешел на контракты с фиксированной доходностью около 10% годовых. Риски простоя берет на себя управляющая компания.

#инвестиции #недвижимость #ипотека #аренда жилья #ирина кремко
Источник: gazeta.ru
